Cuánto cobran de sueldo los empleados bancarios en abril de 2026
Los trabajadores del sector tienen una actualización mensual; cuál es el nuevo salario inicial y en cuánto se ubica el valor percibido por el Día del Bancario
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Los trabajadores de entidades bancarias de todo el país reciben en abril una actualización salarial, dada por el porcentaje del último índice inflacionario, por lo que se modifican los valores de los haberes para los empleados bancarios.
Para este grupo de trabajadores el salario de abril tiene una suba del 2,9%, correspondiente al IPC (Índice de Precios al Consumidor) del segundo mes de 2026.
“Comunicamos los montos iniciales correspondientes a la actualización salarial del mes de febrero de 2026. Dicha actualización será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales, acumulando en los dos primeros meses del año un 5,9% sobre los salarios de diciembre 2025″, señala el comunicado de La Bancaria, que nuclea a los trabajadores del sector.
Cuánto cobran los empleados bancarios en abril de 2026
La actualización impacta en los montos que van a cobrar los bancarios en abril de 2026:
|Concepto
|Monto abril
Salario inicial
$2.187.023,79
Esta cifra corresponde al salario básico de una persona que ingresa a trabajar en una de las entidades bancarias que operan en todo el territorio nacional. La cifra se usa como referencia, ya que las diferentes categorías de trabajador cuentan con otros conceptos, como título, antigüedad, o participación en ganancias, que se añaden al salario inicial.
El gremio que comanda Sergio Palazzo indica que, de esta manera, “una vez más, desde la Asociación Bancaria se garantiza que los trabajadores bancarios continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios” de los empleados en el sector.
A cuánto llega la cifra por el Día del Bancario
En tanto, la jornada que celebra a los trabajadores del sector tiene una suma diferencial para los empleados bancarios que se actualiza a la par de los salarios.
En abril, el Día del Bancario tiene un monto mínimo $1.949.656,06 (a corregir por futuras actualizaciones).
Cuándo es la próxima jornada sin bancos
Culminados los feriado de abril, correspondientes al Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas y al Viernes Santo, en lo que queda del mes los bancos operarán con normalidad en las jornadas hábiles.
Recién en mayo habrá dos interrupciones en los servicios en sucursal, debido al Día del Trabajador, que coincide con el viernes 1° de mayo, y al feriado por el Día de la Revolución de Mayo, que cae lunes 25.
En ambos días, todas las entidades bancarias del país permanecerán cerradas y no se podrán realizar trámites ni gestiones personales.
En cambio, los servicios virtuales de las entidades estarán vigentes, a través del sitio oficial de los bancos o de las aplicaciones específicas que permiten realizar transferencias, pagos de servicios y el uso de otras funciones a través del home banking.
También tienen disponibilidad los sistemas de pagos digitales, como las billeteras y las tarjetas de débito y de crédito, así como los pagos con transferencia.
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