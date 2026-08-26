Chau a la morosidad: cómo limpiar tu historial crediticio si ya pagaste tus deudas

Quienes por algún motivo debieron tomar deuda mediante un préstamo bancario, de billeteras virtuales, financieras o de otro origen y hayan entrado en morosidad por cuotas impagas, pueden limpiar el historial crediticio, una vez regularizada su situación.

El paso a paso para limpiar tu historial crediticio ViDI Studio - Shutterstock

Cómo limpiar tu historial crediticio si ya pagaste tus deudas

De acuerdo a la información oficial que aparece en el sitio del BCRA (Banco Central de la República Argentina), es posible realizar una rectificación o supresión de registros de la Central de Deudores del Sistema Financiero.

Se trata de un trámite para pedir “la rectificación o supresión de información publicada en la Central de Deudores del Sistema Financiero, cuando los datos informados por una entidad financiera u otro proveedor de crédito fueran incorrectos o no estuvieran actualizados”.

Quiénes pueden limpiar su historial crediticio

Esta trámite, según consta en el apartado del BCRA, está destinado a:

Quienes figuran como deudoras en la Central de Deudores del Sistema Financiero

en la Central de Deudores del Sistema Financiero Personas que detectan información incorrecta o desactualizada

Personas que ya realizaron un reclamo formal ante la entidad que informó el dato y no obtuvieron una respuesta adecuada.

Es importante considerar que la gestión se realiza a través del formulario web disponible en la página, de manera gratuita y no se gestiona de manera presencial ni por correo electrónico.

Pasos para limpiar el historial crediticio

Antes de iniciar el trámite, es preciso corroborar cuál es el último mes disponible en la consulta de la Central de Deudores. Si el pago o regularización de la deuda se realizó con posterioridad al último período publicado, corresponde esperar la próxima actualización.

Si la persona, pese a haber regularizado la deuda sigue figurando como morosa, debe seguir los siguientes pasos:

Consultar la Central de Deudores del Sistema Financiero y detectar el registro que se considera incorrecto.

Presentar un reclamo formal ante la entidad que informó el dato (banco, emisora de tarjeta u otro proveedor), describiendo el error y solicitando la rectificación o supresión.

Conservar el número de reclamo y la respuesta de la entidad, si la hubiera.

La entidad debe responder dentro de los plazos previstos en la normativa de protección de usuarios de servicios financieros.

Si la entidad no responde o la respuesta no resulta satisfactoria, se puede pedir la intervención del Banco Central mediante este trámite.

Reunir los siguientes elementos en archivos digitales legibles (formato PDF o imagen, según se indique en el formulario):

número y texto del reclamo presentado ante la entidad;

copia del documento nacional de identidad (anverso y reverso);

copia de la respuesta de la entidad, si existe;

documentación que respalde el pedido (comprobantes de pago, comunicaciones, contratos, etc.).

Verificar que todos los archivos se correspondan con el caso que se desea informar.

Acceder al formulario web de reclamos por Central de Deudores en el sitio del Banco Central.

Completar los datos personales y de contacto, e indicar con precisión: la entidad involucrada; el tipo de producto o deuda; el período y la información que se considera incorrecta; y el número de reclamo presentado ante la entidad.