Chequeado: qué dijo Alberto Fernández sobre el crecimiento económico del país

escuchar

“De 2019 a la fecha somos el segundo país que más creció en el mundo”

Alberto Fernández, Presidente de la Nación

La afirmación es...

FALSA

Desde el área de Prensa de la Presidencia de la Nación señalaron que los dichos del mandatario se basaron en un trabajo del Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI) que compara la evolución de la actividad industrial de la Argentina con la de otros 11 países. El informe no compara la situación de todos los países del mundo y no se refiere al crecimiento de la economía en general, sino a la situación de la industria manufacturera. Para medir la evolución de la actividad de un país debe considerarse su Producto Bruto Interno (PBI). De acuerdo con los últimos datos publicados por el Banco Mundial, nuestro país se ubica en el puesto 27 entre los países incluidos en un listado, con respecto a 2019 y no segundo, como afirmó Fernández.