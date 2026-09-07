El Gobierno le canjeó US$2000 millones en títulos al Banco Central para que mantenga contenido al dólar

El Ministerio de Economía concretó hoy un canje de deuda pública con el Banco Central (BCRA) que consistió en recibirle títulos en pesos a tasa fija y entregarle a cambio Letras vinculadas a la cotización del dólar.

Es una operación que apunta a darle al ente monetario mayor capacidad para ofrecer al mercado instrumentos de cobertura cambiaria (para aliviar la demanda de dólar spot) y muestra el celo oficial por tratar de mantener al tipo de cambio bajo control (para apuntalar su estrategia antiinflacionaria), aunque asegura que “flota” libremente entre bandas.

El canje consiste en que el BCRA entrega parte de sus tenencias de la LECAP S30O6 para recibir a cambio dos letras dollar-linked:

LELINK D30S6 , con vencimiento el 30/09/2026, por el equivalente a US$800 millones, emitida exclusivamente para estos fines.

, con vencimiento el 30/09/2026, por el equivalente a US$800 millones, emitida exclusivamente para estos fines. LELINK D30O6, con vencimiento el 30/10/2026, una emisión que el Tesoro Nacional debió ampliar por hasta US$1200 millones para poder concretar esta operación.

“¿Quién dijo que no podemos ‘crear dólares’? Los dólares link; son como dólares, pero más divertidos”, comentó con sorna, tras conocerse la operación por el Boletín Oficial (BO), el economista y consultor Fernando Marull.

Hoy se conoció en el BO que el BCRA le canjeó al Tesoro su tenencia de S30S6 por USD 800 millones de D30S6 y USD 1.200 millones de D30O6, lo que implica que el BCRA cuenta con mayor capacidad de fuego para intervenir vía dollar linked por un total de USD 2.000 millones. Con esta… pic.twitter.com/5jFnLdDyf7 — Martin de la Fuente (@Mar71nDLF) September 7, 2026

“Esto implica que el BCRA cuenta con mayor capacidad de fuego para intervenir vía dollar-linked por un total de US$2000 millones”, explicó el analista Martín de la Fuente, de Bavsa, en la red X, al aportar un gráfico sobre el impacto de esta operación en el perfil de vencimientos de la curva dollar-linked, desagregado por tipo de tenedor.

De esta manera, el organismo que conduce Santiago Bausili se hace de US$2000 millones en bonos para seguir ofreciendo activamente cobertura al mercado, como lo viene haciendo durante todo el año, confirmando que la política cambiaria es mucho más administrada de lo que admite el Gobierno en su discurso.

El BCRA había recibido VN ARS 6,3 B de S30O6 en canje en dic-25, además de VN USD 1.114 M de D30S6 en canjes en abr-26 y ago-26 (de las cuales tendría monto considerablemente menor, dada su intervención vendedora en el mercado secundario). https://t.co/QaDajdn0a1 — Federico García Martínez (@fegarciam) September 7, 2026

La medida fue oficializada hoy mediante la “Resolución Conjunta 53/2026”, que se publicó en el BO. La norma establece que “las futuras suscripciones de instrumentos de deuda pública, independientemente de su moneda de pago, se puedan realizar con instrumentos de deuda pública, cualquiera sea su moneda de pago”.

La disposición lleva las firmas del secretario de Finanzas, Federico Matías Furiase, y del secretario de Hacienda, Carlos Jorge Guberman, y aclara que “las ampliaciones que se impulsan se encuentran dentro de los límites establecidos en el artículo 45 de la ley 27.798” de Presupuesto.

La operación financiera pautó como fecha de realización el pasado 4 de septiembre, con una fecha de liquidación fijada para hoy.