Chequeado: qué dijo Gerardo Morales sobe la tasa de desempleo

“[La tasa de desempleo] es de 7% en el país y de 4,3% en Jujuy”, Gerardo Morales, gobernador de Jujuy

ENGAÑOSO

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, (UCR) afirmó que hay “7% de desempleo en el país y 4,2% en la provincia de Jujuy”. Esa afirmación es engañosa. Los datos expresados por Morales corresponden al cuarto trimestre de 2021 y no al indicador más recientemente publicado por el Indec, que corresponde al segundo trimestre de 2022. En este último período, según los números oficiales, la tasa de desocupación en Jujuy fue del 5,6%, un índice superior al señalado por el gobernador. No obstante, el número representa una caída con respecto al mismo período del 2021, cuando el desempleo era del 6,5%. En el aglomerado Jujuy-Palpalá la tendencia a la baja en la tasa de desocupación se da desde el segundo trimestre de 2019, cuando se había llegado a un nivel de 7,5% de personas que no encontraban ocupación.