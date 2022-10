Coloquio de IDEA: Javier Milei prometió ser el nuevo “extermineitor” y anunció su plan de Gobierno ante una selecta mesa de empresarios

escuchar

No tocó ni una de las tostadas de salmón ahumado que le pusieron en su plato. Ni tampoco la lasagna de carne que el resto de los cerca de 30 comensales devoraron. El vino le pasó de largo y el clima fue claramente distendido. El piso 20 del Sheraton Mar del Plata encontró a un Javier Milei distinto al que esperaban los empresarios.

Para el arranque, Miguel Blanco, director de IDEA y CEO de Swiss Medical, le dio la bienvenida e inmediatamente Milei tomó la palabra y dijo: “No tengo ningún discurso. Pregunten que yo respondo”. La mesa lo encontró ubicado en el centro y su hermana fue quien lo acompañó durante toda su estadía en Mar del Plata como suele ocurrir habitualmente. “Él es el jefe”, bromeó respecto de ella. Y agregó: “Los empresarios huelen el poder e inmediatamente saben que tienen que estar cerca de ella”.

“Voy a ser ‘extermineitor”, disparó mientras el sol reflejaba sus ojos. No se refirió a la tradicional comedia de acción de Emilio Disi, Guillermo Francella y Patricia Sarán. Sino a que “vengo a destruir definitivamente al kirchnerismo”. Arrancó con un tono televisivo que fue moderando en la medida que pasaron los minutos. Se mostró confiado respecto de la futura elección, en la que, aseguran los encuestadores, tiene una intención de voto del 17% a nivel nacional que siguen de cerca desde Juntos por el Cambio y el kirchnerismo. “Ese es mi piso”, se mostró muy confiado.

Un CEO de una firma multinacional le preguntó si es posible una alianza con Juntos y cuál era su opinión respecto de Mauricio Macri y Patricia Bullrich. De ambos habló con respeto pero aseguró que el no está buscando alianzas ni las necesita. También afirmó que se muestra abierto a “recibirlos en su espacio”.

Javier Milei en la tercera jornada del 58° Coloquio IDEA; Mar del Plata Mauro V. Rizzi

Luego llegó el momento de esgrimir su plan para los primeros 100 días. En ese momento tomó la palabra y comentó: “Voy a salir con el hacha para cortar el gasto público desde el día uno, vamos a recortar contratos y avanzar rápidamente con la privatización de varias empresas públicas”. Luego agregó: “Quiero eliminar el impuesto a los ingresos brutos, cambiar el mapa de la coparticipación y lo que supone y reducir impuestos”.

Un CEO de una automotriz le consultó por su llegada a votantes de mundos de alto poder adquisitivo y de bajo poder adquisitivo. “¿Por qué crees que eso sucede?”. Rápido de reflejos respondió: “Porque en los segmentos altos las madres tienen preocupación porque sus chicos no se vayan al exterior y en el segmento de menor poder adquisitivo no quieren que sus hijos caigan en las manos de la droga y el narcotráfico. En ambos polos hay una necesidad común que es la de terminar con eso que genera una profunda tristeza”. A esa altura ya no se lo escuchaba con la picardía inicial sino con un silencio más profundo. Les habló también de lo compleja que se encuentra la situación en la Argentina en la que el semáforo marca luz en rojo y verde a la vez. De manera tal que cualquiera sea la decisión que uno tome siempre habrá que tratar de evitar un mal mayor. “Si freno me chocan y si avanzo puedo chocar. Todo debe mirarse con mucho cuidado”, afirmó.

En gran parte de las horas que duró el encuentro -fue el más extenso de todos los que se hicieron- se movió cómodo entre preguntas de tinte económico. Repitió algunas de sus máximas: eliminar al Banco Central, terminar con los 40 tipos de cambio y atacar la emisión monetaria en tres tiempos: la pasada, la presente y la futura. Otro proyecto al que hizo referencia fue el de un seguro de desempleo de características distintas a los que ya existieron.

Respecto de la derogación de las PASO, planteó que era una pérdida de tiempo porque “no existen ni los votos suficientes”. También cruzó historia con Moisés, citas a la torá y algunas referencias al judaísmo. Afirmó que él va a jugar solo porque es la única forma de que el kirchnerismo desaparezca y que él no claudique en sus ideas

El rey de las selfies

Federico Ovejero, VP de General Motors; Manuel Mantilla, número uno de Mercedes Benz; Cristina Bomchil, CEO de Valuar; Juan Marotta, presidente del HSBC; Carlos Moltini, presidente de Telecom Argentina; Juan Napoli, presidente del Banco de Valores, Andres Leonard, CEO de Scania Argentina; Alejandro Stengel, CEO del Banco Supervielle, fueron algunos de los integrantes de la lista secreta de los invitados al almuerzo que paradójicamente fue cerrado a la prensa que cubre IDEA en Mar del Plata.

Las selfies lo arreciaron en la entrada del hotel. Al subir al ascensor y también al final de un almuerzo en el que al comienzo lo miraban de reojo: luego gran parte de los comensales sonrieron con fotos en sus respectivos celulares.

“Te pido una más que es para mi hijo que es libertario”, cerró tímido un ejecutivo que pidió resguardo ante la consulta de LA NACION. Y concluyó enigmático: “la carrera que viene no es para los tibios ni para los que ceden. De eso estoy convencido”. A esa altura la sesión plenaria había comenzado y los gobernadores discutían en qué debían ceder.

