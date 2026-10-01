Coloquio de IDEA: las nuevas generaciones políticas coinciden en el valor de la alternancia y el fin de la grieta

MAR DEL PLATA.- Cinco partidos políticos y varias coincidencias de base aportó el panel en el que dirigentes y funcionarios jóvenes, convocados a mirar la Argentina que viene, destacaron algunos pilares esenciales para el futuro del país, como la alternancia en el poder, el respeto de los logros de gestiones de otras ideologías y el valor y cuidado de las instituciones.

Marcaron las primeras bases hacia un acuerdo insinuado desde las nuevas generaciones y frente a cientos de empresarios que participan de este 62° Coloquio de IDEA que, en la actual edición, ha puesto la mirada y el rumbo en los próximos 20 años de la Argentina.

Leonel Chiarella, intendente de Venado Tuerto y presidente de la UCR nacional; Gastón Granados (PJ), al frente del partido de Ezeiza; Esteban Allasino, jefe comunal de Luján de Cuyo; el ex diputado nacional Juan Manuel López (Coalición Cívica), y Nicolás Pakgojz (LLA), legislador porteño, aportaron sus puntos de vista con varias coincidencias.

El primer aplauso se lo llevó el dirigente radical, que recurrió como metáfora a la ruta 33, que aún no llegó a ser autovía al cabo de casi 30 años de proyectos y gobiernos de distinto color. “Que cada uno cumpla lo suyo”, reclamó sobre una obra que debió estar concluida si cada gestión cumplía con su parte. “Hay que sostener políticas más allá de los gobiernos y terminar con los procesos fundacionales”, remarcó, y pidió a los empresarios y la ciudadanía exigir a los gobernantes que “si uno lo inicia, el otro lo termine”.

“No podemos permitirnos que cada cuatro años cambie un presidente y el destino de Argentina”, destacó Granados en coincidencia con su colega, y planteó como elemento fundamental para el progreso tener “seguridad jurídica con reglas claras”, una variable que consideró fundamental para recibir inversiones en Ezeiza, donde anticipó que en breve se instalarán Mercado Libre y Newsan.

Jésica Bossi, moderadora del panel, les había planteado acuerdos básicos con futuro de políticas de Estado. López, que estuvo 18 años en el Congreso, aseguró que en dos décadas “nada se pudo solucionar” en ese sentido; rescató que apenas “logramos que (la Argentina) no sea Venezuela”, alentó a los empresarios a tener mayor influencia sobre la política e insistió en que la corrupción “es el problema a resolver”, para lo cual –y aun con algo de escepticismo– abogó por un “acuerdo institucional”.

La respuesta llegó de boca de Pakgojz: “Para mí el acuerdo ya existe y es el pacto de mayo”, sentenció sobre aquel punto de encuentro del presidente Javier Milei con 18 gobernadores sobre una hoja de ruta común para el país. “No siempre todos van a estar de acuerdo, pero el desafío es no demoler lo que hizo el anterior gobierno”, remarcó.

Allasino fue algo más allá, pidió mirar en el largo plazo y advirtió que “ningún país progresa en ciclos cortos”. Valoró la alternancia como “súper necesaria”, pero también pidió hacer hincapié en las estructuras. Habló de su experiencia en Luján de Cuyo, donde asegura que “pasó la motosierra” para achicar el gasto público y “echó a las patadas a los degenerados fiscales”, con lo que aseguró que se eliminaron cargas y se alentaron inversiones, sentencia también muy aplaudida por el auditorio.

Fue el que más se refirió a la cuestión del Estado, al que cuestionó no tanto por su dimensión, sino por su capacidad de “acumular virtudes y generar la diferencia a largo plazo”. Y sentenció: “Que sea eficiente antes que bobo, por más chiquito que sea”.

Chiarella también habló de una profesionalización del Estado y un método, a la vez que reclamó “terminar con la grieta para [que haya] 20 años de crecimiento”. Lamentó que la Argentina “eligió la pelea con la gente y los problemas que no se resuelven”.

En el mismo sentido se expresó Granados, que alentó a trabajar y “terminar con la grieta”, a la vez que coincidió en que se debe entender el pensamiento de cada espacio y “acompañar con reglas claras y un Estado eficiente”.

López y Pakgojz mencionaron también las condiciones por sostener para que el sistema funcione, las inversiones se multipliquen y las oportunidades de crecimiento sumen para el país. El primero reclamó, entre otros puntos, que lo que se hizo en desregulación no se toque en el gobierno que sigue. El libertario hizo hincapié en sostener como regla el equilibrio fiscal en todos los niveles de gobierno.