Por qué la Argentina tiene una oportunidad única para aprovechar las condiciones energéticas mundiales

MAR DEL PLATA.- En las últimas décadas, el mundo de la energía se movió al ritmo de un trilema: el recurso debía ser asequible, limpio y seguro. Pero las guerras que se están llevando a cabo hoy hicieron que la energía sea una cuestión de competitividad económica y seguridad nacional. Y eso pesa en las inversiones.

A esta conclusión llegó Julen Baztarrica, socio de McKinsey y líder de la práctica de Energía de la firma, quien expuso en el 62° Coloquio de IDEA que se lleva a cabo en esta ciudad, donde aseguró que la demanda global seguirá creciendo hasta 2050.

Los países que más demandarán serán los emergentes, como los del sudeste asiático, que aumentarán más de 40% su consumo, y los de África, con 30% de incremento. En tanto, dijo, China y Estados Unidos van a estabilizar su demanda, mientras Europa la reducirá hasta 20%.

En esta línea, aseguró que “el futuro va a ser eléctrico, ya se ve en las calles”. Es que hoy la electricidad representa el 23% del consumo energético y podría llegar hasta el 42% en 2025. Va a estar impulsado por la electrificación de vehículos y de la industria, y por el desarrollo de centros de datos por la IA, entre otros factores.

Hernán Kazah, cofundador y managing partner de Kaszek Mauro V. Rizzi

Sin embargo, el petróleo y el gas “van a seguir siendo relevantes por muchas décadas”, dijo, y advirtió que la transición va a ser más larga y compleja de lo que se creía: van a caer del 65% actual al 40% a 55% en 2050.

Para ello es clave seguir invirtiendo en petróleo. “La demanda se reduce gradualmente, pero la producción declina cada año entre 3% y 5%, entonces hay una brecha entre oferta y demanda. Por eso, se necesitan nuevas cuencas”, explicó.

En términos de gas, se va a requerir mucha inversión en los próximos años. “Hoy, por las guerras, el mundo necesita más gas. Ya no se busca solo precio, sino diversidad de origen geográfico y fiabilidad de suministro. Y eso abre lugar para proveedores como la Argentina”, detalló.

Por eso, remarcó que Vaca Muerta es un activo estratégico global que puede dar respuesta a estas necesidades. Lo destacó como un “recurso de clase mundial” (es la segunda reserva de gas no convencional del mundo y la cuarta en petróleo), es “competitivo” y tiene “baja emisión de CO2”. Además, dijo, se mueve a contrastación con el hemisferio norte, donde Europa y Asia están buscando diversificar sus fuentes.

En cuanto al impacto económico, dijo, demandará hasta US$100.000 millones en inversiones hasta 2030 y generará exportación por US$30.000 millones anuales, además de requerir 200.000 empleos estables.

Pero, para aprovechar la oportunidad, no hay que quedarse de brazos cruzados. “Hay que ejecutar y escalar”, resumió. Y amplió: “Hay que multiplicar la capacidad, duplicar la perforación. Crear nuevas plantas de procesamiento, gasoductos y oleoductos, además de puertos y todo tipo de infraestructura. También hay que mejorar la productividad y desarrollar ecosistemas humanos e industriales, con más talento y más capacidades. Y todo esto tiene que abordarse como industria de manera conjunta, a una nueva escala de colaboración”.

Financiar las oportunidades

Luego, se subió al escenario Hernán Kazah, cofundador y managing partner de Kaszek, un fondo que invierte con foco en la región. Está concentrado en Brasil (50%), con US$10.000 millones, seguido por México, con entre el 20% y el 25%. “Invertimos donde encontramos oportunidades”, resumió sobre la estrategia, y agregó: “En los últimos 12 meses invertimos en emprendedores argentinos. Hay un contexto más pro-negocios en el país”.

Respecto de los sectores, mencionó la IA, donde, dijo, “todavía no se sabe qué modelo va a ganar y ser sustentable en el tiempo”. El foco está puesto tanto en aplicaciones de inteligencia artificial como en la infraestructura necesaria para desarrollarla, como la energía, las comunicaciones y la defensa. Pero la firma también invierte en oportunidades tecnológicas que pueden existir sin la IA, pero que se potencian aún más con esta innovación, como pueden ser la salud y la educación.

Por último, destacó dos condiciones del gobierno actual que pidió mantener: la cuestión fiscal y el frente externo. “No tener déficit fiscal es fundamental; no tomábamos conciencia de eso. Lo fiscal era una de las grandes causas de las crisis”, disparó.