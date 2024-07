Ariel Bosio: “El desafío del Rigi es la capacidad de sostenerlo en el tiempo”

Escuchar

CÓRDOBA.- El Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (Rigi) es una de las apuestas del gobierno libertario a atraer inversiones (alcanza a las de US$200 millones o más). “No es el primer régimen de promoción de una actividad de la Argentina, el desafío no está en él mismo sino en la capacidad de sostenerlo en el tiempo. Los cambios son los que generan mucho ruido; se mira la capacidad de acuerdo político en el largo plazo”, reflexiona Ariel Bosio, vicepresidente y fundador de la Cámara de Comercio Argentina-Texas.

La entidad nació hace ocho años en la búsqueda de “promover oportunidades de inversión, comercio, educación y networking” y con el objetivo de ser un “catalizador” de iniciativas innovadoras y relaciones comerciales productivas. Tiene su sede en Houston y capítulos locales en Austin, Dallas, Buenos Aires y en la Patagonia.

El ejecutivo es rosarino; tiene una larga trayectoria en la industria del petróleo y del gas; fue consejero del Instituto Argentino de Petróleo y Gas (IAPG) y SPE-Sociedad de Ingenieros de Petróleo. Realizó un Executive MBA en Energía en la Universidad de Oklahoma para “perfeccionar” sus habilidades en la toma de decisiones en un contexto en el que las empresas de energía rediseñan sus modelos de negocios para “capear los tiempos económicos y la transición energética”.

En octubre próximo la Cámara realizará una misión de empresarios estadounidenses a Vaca Muerta; habrá directivos de petroleras importantes, el embajador de Estados Unidos en la Argentina y también los gobernadores de Neuquén y Río Negro. “La meta es colaborar para que Vaca Muerta sigue creciendo y desarrollándose”, sintetiza Bosio.

Analiza los tres diferentes aspectos claves para la industria petrolera. Una es el precio del commoditie y de producirlo: “Hay que bajar costo de producción y el costo argentino que está relacionado a regulaciones que complejizan ingresar equipamiento adicional”. Otro punto es la salida de la producción, la capacidad de traslado -señala- debe aumentar “considerablemente; el gasoducto construido está muy bien pero no alcanza; tanto el Estado como los privados deben conseguir financiamiento para aumentar la inversión y tener más capacidad de transporte”.

El tercer ítem es el marco regulatorio. “En esta industria todo es a 30 años. Los involucrados en el negocio están acostumbrados a soportar la volatilidad del precio del petróleo, pero no al cambio permanente de reglas de juego”, agrega

-¿Por qué la iniciativa de crear la cámara?

-Nos pareció que había que vincular a la Argentina y Texas porque es una relación con mucho potencial. Desde el lado argentino, en general se elige como destino para empezar a hacer negocios a Miami, pero Texas es el segundo estado -detrás de California- en Estados Unidos y la octava economía a nivel mundial, tiene un PBI equivalente a cuatro veces el de la Argentina. Houston, la ciudad más importante del Estado junto a Dallas, exporta unos US$500.000 millones al año. El perfil de empresas es de tipo industrial, hay negocios enfocados a la agroindustria; Houston es la capital mundial de la energía, pero fue diversificándose y hoy es centro de biosalud y biotecnología; tiene el hospital más grande del mundo y es la ciudad centro en el planeta en la lucha contra el cáncer. Está la NASA y eso genera una cadena de suministro muy grande a su alrededor. Hay mucho de tecnología está el Austin Sillicon Hill, hoy súper caliente en atracción de desarrollos; allí se mudó Tesla. Además, es el puerto número uno de Estados Unidos por el acceso directo al Canal de Panamá.

-¿La mirada sobre la Argentina es por Vaca Muerta?

-Obviamente el interés depende mucho de los vaivenes políticos y coyunturales, hay otros sectores también, pero en el caso de la energía el atractivo es con Vaca Muerta. Allí hay mucha similitud con lo que pasó aquí hace 15 años, es un espejo a donde mirarse. Vaca Muerta atraviesa los mismos desafíos, claro que con otras condiciones macroeconómicas y de acceso a capitales. Más allá de Vaca Muerta, como cámara desarrollamos y trabajamos en programas de internacionalización y en colaborar con las empresas para que se desarrollen internamente para avanzar hacia el exterior y detectar qué oportunidad pueden conseguir.

-¿Qué condiciones se requieren para entrar a un mercado como el de Texas?

-Acceder a Texas no es solo acceder al mercado de Estados Unidos, sino entrar al mundo. Aquí hay representaciones consulares de 110 países, es un hub de negocios global. Claro que hay que alinearse con las exigencias de este mercado. Por nuestras capacitaciones ya pasaron más de 10.000 personas; cada vez son más las empresas que buscan internacionalización, que no es fabricar y exportar, hay mucho más.

-¿Qué implica “internacionalizarse” además de exportar?

-Hay casos que son públicos porque son éxitos argentinos conocidos, como Tenaris que lleva 20 años de desarrollo comercial en Estados Unidos y hoy es líder en el mercado de tubos para la industria del petróleo. Otro es el de Globant, que está avanzando en su estrategia comercial. Lo primero que hay que tener en claro es por qué y para qué internacionalizarse. Puede ser para buscar tecnología, patentes, abrir una sucursal, conseguir partners financieros…Hay decenas de chances más allá de lo tradicional que es exportar. La empresa que encara el proceso tiene que entender qué quiere hacer en base a su fortaleza, entender el mercado y estar preparada. Hay que ser efectivo en la comunicación, con una oferta concreta; conviene tener en cuenta el aspecto cultural. El estadounidense quiere entender rápidamente, ver la solución de lo que le ofrecen; rompe el hielo y habla de negocios. Nosotros somos más relacionales, nos gusta sentirnos confortables primero y después explicar cómo podemos ayudar y eso crea una disonancia y se pierde una oportunidad. Nos gusta mucho hablar de problemas y a ellos son a la inversa.

-¿Hay posibilidades ciertas de conseguir financiamiento hoy para una empresa?

-Básicamente hay mucho capital, se premia a la buena idea para un negocio con probabilidad de éxito. En la cámara empezamos desde cero y hoy tenemos 200 empresas; varias lograron acuerdos de inversión, se beneficiaron en captar venture capital. Es importante que el planteo sea escalable, que haya volumen de negocios más grande hacia adelante. Algo distinto es la inversión en la Argentina, donde entra la macro local. Dependerá del riesgo que quiera tomar cada uno.

-¿Las oportunidades de las que habla alcanza a empresas chicas, a Pymes?

-Un gran porcentaje de las que trabajan con nosotros son Pymes; es la mayoría en las rondas de negocios, donde vienen a buscar clientes y socios. Los que llegan son perfiles proactivos, que están decididos y buscan potenciar su modelo de negocios. No importa el tamaño para lanzarse al mundo. Por ejemplo, hay compañías de software que llegan con soluciones, abren su oficina en Texas para tener trato más directo. Son competitivas por costo y talento.

-¿Qué análisis hacen de Vaca Muerta hoy? ¿Es el gran motor que tendrá la economía argentina?

-Para hacer una explicación muy didáctica, se miran tres cosas: costo y cantidad de producción, porque el petróleo es una commoditie y la Argentina no fija el precio. En ese punto hay que bajar costo de producción y el costo argentino que está relacionado a regulaciones que complejizan ingresar equipamiento adicional. Otro punto es la salida de la producción, la capacidad de traslado debe aumentar considerablemente; el gasoducto construido está muy bien pero no alcanza; tanto el Estado como los privados deben conseguir financiamiento para aumentar la inversión y tener más capacidad de transporte. El tercer ítem es el marco regulatorio; en esta industria todo es a 30 años. Los involucrados en el negocio están acostumbrados a soportar la volatilidad del precio del petróleo, pero no al cambio permanente de reglas de juego.

-¿Cuánto aporta el Rigi a la atracción de inversiones?

-El Rigi no es el primer régimen de promoción de una actividad de la Argentina, el desafío no está en él mismo sino en la capacidad de sostenerlo en el tiempo. Los cambios son los que generan mucho ruido; se mira la capacidad de acuerdo político en el largo plazo. La aprobación de la Ley bases muestra que hay diálogo, eso es importante. Lo que es clave es sostener en el tiempo las normas. Por ejemplo, en la Argentina un gobierno expropió YPF, han pasado 12 años y sigue el impacto porque todavía hoy empresas más chicas siguen preguntando si hay riesgo de expropiación en el país. Las políticas que se definan deben ser políticas de Estado.

-¿Qué se puede esperar en lo que hace a plazos de inversiones, cuándo podrían empezar a llegar?

-Los tiempos no son cortos, hay que decirlo para ser realistas con las expectativas. Hay empresas que ya están trabajando y esas son las primeras que van a tomar el nuevo marco regulatorio y traerán otras que las ayuden a seguir creciendo. En esta industria los plazos cortos son de dos a cuatro años. Lo que se está abriendo hoy ayuda a tomar posición.