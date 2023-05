Combustibles: el control de carga en patios propios genera ahorro

escuchar

Dentro de los costos operativos de una empresa de transporte, hasta 40% se originan en los de los productos utilizados y, en ese porcentaje, las pérdidas por deficiencias en la administración del combustible en un patio de carga llegan a representar hasta siete por ciento, ante lo cual cobran importancia las herramientas diseñadas para controlar su manipulación.

Diego Guerreiro Santos, Desarrollo de Negocios Industrias de YPF, durante un encuentro virtual organizado por Expotrade, sostuvo que “si el peso mensual del producto en los costos es de 35 a 40%, cualquier distracción en el control puede generar alguna diferencia”.

El especialista afirmó que muchos clientes de la petrolera “siguen trabajando con planillas manuales en los despachos y eso puede causar errores de pedidos, lo que produce diferencias o faltantes de stock. Después, todo el cálculo se torna poco eficiente para el resultado final. Además, muchos clientes tienen más de un patio de carga de combustible y una sola persona debe consolidar las diferentes situaciones, lo que implica mucho tiempo administrativo”.

Por otra parte, “se produce ausencia de indicadores de gestión sobre operaciones típicas que no se pueden controlar, como que en muchas empresas no sólo consumen combustible sus propias unidades, sino que también lo hacen fleteros o dadores de carga. Si se da un error al tomar la información de forma manual, para luego pasarla a un sistema, esas métricas no se pueden controlar de punta a punta”, resaltó.

Gerreiro Santos añadió: “Entre cuatro y siete por ciento es lo que muchas empresas no tienen control. En una compañía con un tanque de 50 metros cúbicos en un patio de carga, con unas 600 transacciones de 200 litros cada una, si se pierde sólo un cuatro por ciento, en un mes son 6000 litros de combustible, lo que representa una pérdida de US$6200 mensuales”.

El especialista explicó que desde la petrolera están trabajando en brindar herramientas y soluciones de optimización en la eficiencia diaria, como la de patio de carga. El objetivo es transformar la manera en que se controlan y comercializan los productos a granel, como combustibles, lubricantes, el Azul 32 –que es la urea-, y otros productos, como glifosato para el agro o alcohol o biocombustible”, indicó.

Datos transparentes

Por su parte, Diego Tondo, CEO de Cintelink, encargada del desarrollo del sistema de control aplicado por YPF para los patios de carga dentro de las empresas, indicó: “Hace falta mucha transparencia y confiabilidad, con lo cual los consumos o abastecimientos deben estar respaldados con datos reales, completamente digitalizados y con la información que surge de los dispositivos”.

Tras hacer hincapié en que “el objetivo es poder ver muy rápido la operación para acceder a cada una de las acciones fundamentales que la componen”, indicó que “detrás hay un modelo matemático analizando toda la operación del patio. De eso surge que esté bien manejado, sin anomalías, que el inventario se conozca al 100%, que esté consolidado, que no haya fugas, que no haya faltantes o consumos superiores a los habituales”.

Tondo precisó que “la plataforma está comprobada, ya que estamos controlando más de 1258 patios y están pasando más de 50 millones de litros mensuales. Se puede establecer el momento en que es necesaria la provisión, ya que detrás hay un modelo analizando feriados, fines de semana, los períodos de la empresa y el comportamiento de los últimos abastecimientos. No es un cálculo lineal, sino que dice qué día tiene que llegar el combustible para asegurar la operación”.

“Con estas métricas nos aseguramos de que el producto ingrese en el tanque cuando es necesario y se pueda tener una predicción bastante anticipada del quiebre de stock. De esa manera, ser mucho más eficientes y asertivos para hacer un pedido de combustible”, acotó Gerreiro Santos.

Tondo destacó la importancia de la aplicación del sistema de control en los patios de carga de combustible ubicados en zonas alejadas, como las que operan las empresas de minería o algunos segmentos del agro. “En esos casos, es muy difícil tener un patio de autoconsumo sin la conciliación de los datos, de lo contrario los picos de error podrían superar ese siete por ciento del que hablábamos, que son volúmenes monetarios muy grandes del patrimonio”.