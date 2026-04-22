Consolas de videojuegos baratas: cómo comprarlas a menos de $240.000 a través de una subasta

Quienes buscan consolas de videojuegos a precios más accesibles tendrán una nueva oportunidad en una subasta pública organizada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El organismo anunció un nuevo remate que incluirá consolas PlayStation 5 con precios base que arrancan desde $355.000 y $237.000, valores que pueden resultar más bajos que los del mercado.

La subasta se realizará el jueves 23 de abril y forma parte de una serie de remates impulsados por el Estado para comercializar mercadería que quedó bajo custodia de la Aduana.

Las consolas se entregan en las condiciones encontradas (Foto: ARCA)

Cómo comprar consolas en la subasta de la Aduana

El remate será gestionado por el Banco Ciudad, que actúa por cuenta y orden de ARCA. La subasta se realizará de manera electrónica, lo que permite que cualquier interesado participe desde internet.

Para poder ofertar es necesario:

Registrarse previamente en la plataforma de subastas del banco.

Cumplir con los requisitos establecidos para participar.

Seguir el acto de remate a través del sitio web oficial.

Durante la subasta, los participantes pueden realizar ofertas sobre los lotes disponibles hasta que se determine el ganador de cada producto.

De dónde salen las consolas que se subastan

Según establece el Código Aduanero, ciertos bienes que quedan bajo custodia del Estado deben venderse mediante remates públicos. Esto ocurre cuando los productos se encuentran en situación de rezago, comiso o abandono.

Los objetos subastados provienen de distintas aduanas del país y suelen estar almacenados en terminales portuarias, depósitos fiscales o centros logísticos.

El objetivo es liberar espacio en los depósitos y al mismo tiempo generar ingresos para el Estado.

El objetivo de las subastas es generar ingresos extra para el Estado (Foto: ARCA)

Cuánto dinero recauda el Estado con estas subastas

Las subastas de mercadería se han convertido en una herramienta para sumar recursos a las arcas públicas. De acuerdo con datos oficiales de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, entre enero y marzo se remataron productos como:

textiles e hilados

alfombras y mantas

rollos de caño de cobre

vidrio y otros materiales

La recaudación acumulada hasta el 31 de marzo de 2026 alcanza los $78.555.696, dinero que se incorpora a las rentas fiscales.

Más subastas durante 2026

Debido a la gran cantidad de mercadería almacenada y al creciente interés del público, ARCA confirmó que continuará realizando remates durante todo 2026.

Por ejemplo, el 30 de abril está prevista otra subasta que incluirá placas de madera entre los productos disponibles.

Quienes deseen conocer el calendario completo de remates, los lotes disponibles y los requisitos para participar pueden consultar el cronograma oficial publicado en el sitio web del organismo.