Crece el consumo de vino en el mundo y hay más oportunidades para pymes exportadoras

La flamante gerenta general de Wines of Argentina (WoFA), que asumió en enero de este año, abrió un camino dentro del mundo vitivinícola argentino. Es la primera mujer en ocupar el cargo más alto en la institución encargada de la promoción del vino argentino a nivel internacional.

Magdalena Pesce es mendocina y sub 40, y uno de sus objetivos es que todas las bodegas, desde las grandes a las más chicas, tengan una oportunidad en el mercado global. WofA trabaja con pequeños y medianos productores de vinos de todo el país, ayudándolos a participar en actividades para que puedan exportar más. Los principales mercados para la Argentina son Estados Unidos, China, Brasil, Reino Unido, Canadá, México y otros países de Asia. El 63% de sus socios son pequeñas y medianas bodegas. “Es un momento muy delicado por la pandemia, pero también es cierto que se ve a la exportación como una muy buena oportunidad”, afirma Pesce.

Hay 500 bodegas pyme argentinas que elaboran vinos competitivos para el mercado internacional. De ellas, 390 exportaron en el último año casi US$ 1 millón (en lo que respecta a vino fraccionado), representando el 83,87% del universo exportador de vinos.

Crece la demanda de vino a nivel global y la Argentina tiene productos de calidad para satisfacerla, aunque “no todas las bodegas han podido hacerlo, por eso, desde WoFA nos ocupamos de brindarles herramientas para que puedan capitalizan esta nueva demanda. Es un momento bisagra para las bodegas, porque veníamos de una meseta en ventas y ahora está previsto que el mercado siga en ascenso”, afirma la directiva de WoFA.

Magdalena Pesce, gerenta general de Wines of Argentina WofA

El confinamiento aceleró prácticas que estaban en marcha pero que en muchas empresas eran incipientes, como por ejemplo el e-commerce. “Este canal ayudó muchísimo”, asegura Pesce. “Muchas de las bodegas no estaban preparadas para ese salto a lo digital y otras se reconvirtieron rápidamente, pero la idea es ayudar a todas. Es el gran cambio de la organización en 2021”, pero apunta que no es fácil. “Si bien es cierto que se abaratan algunos costos, se necesita un expertise. Las audiencias no se generan de la nada, hay que invertir en marketing digital. Nuestro propósito es ayudar al sector y brindarles las herramientas para que puedan desarrollar los mercados”, afirma.

La entidad promotora del vino nacional tiene también presencia en ferias internacionales, donde las bodegas más grandes tienen su propio stand y las más chicas están dentro del espacio de la institución. En tiempos de virtualidad, “el posible comprador recibe el producto y se coordina una reunión vía zoom”, explica Pesce.

Una acción interesante de WoFA es la organización de una la cata de vinos argentinos que realiza Tim Atkin, master of wine y uno de los referentes de la crítica internacional de vinos. Su Argentina Special Report es una guía para presentar a los vinos argentinos en el mundo. Para la edición 2020, en solo 14 días probó 1840 etiquetas y su reporte salió en la BBC.

Un nuevo liderzago

“Con el cambio de liderazgo dentro de la organización, se renovaron los objetivos”, dice la directiva. Entre ellos, destaca:

Tomar una postura clara en cuestiones sociales y ambientales, sobre todo en la problemática de género, que es transversal. También difunden la necesidad de una vitivinicultura sustentable, diversa e inclusiva.

Fomentar el trabajo colaborativo generando y ampliando redes entre los actores y organizaciones.

Impulsar la adopción en el sector de nuevas tecnologías. Tienen un partnership con Globant, como primer paso. Por otro lado, se lanzó Media Sips una alternativa para aquellas bodegas argentinas (socias y no socias de WofA), que quieran hacer llegar su mensaje a diferentes audiencias en el mundo.

Entre otros proyectos, pusieron en marcha la campaña Women of Argentina para potenciar el liderazgo y contribuciones de las mujeres en el sector y gestionaron una plataforma para formalizar un mercado de venta de vinos a futuro, cuyas transacciones se realizan con tecnología de blockchain, que está pensado para pequeños productores. Y, además existe la acción llamada Meet Malbec, una mezcla de red social y comunidad de usuarios en donde los especialistas argentinos en el mundo se convierten en embajadores del Malbec en sus comunidades.