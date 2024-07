La baja en las tasas busca impulsar el recambio de camiones

Escuchar

Las mejores condiciones de los créditos dio nuevo impulso a la búsqueda de financiación para la adquisición de camiones, aunque condicionada por la incertidumbre respecto de los tiempos para la reactivación de la economía y la baja demanda de servicios.

Al respecto, el director del Departamento Pymes de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), Juan Segovia, explicó que “las solicitudes son medidas, porque hay un achatamiento en la demanda de los dadores de carga. La recesión es muy marcada”, asegura.

Aceptó que el requerimiento de crédito “no es como cuando hubo una actividad plena. Igualmente, después de cada crisis viene una reactivación y se genera la compra de unidades y de todo lo que tiene que ver con armar un equipo, como semirremolques, bateas, carrocerías, palas hidráulicas, elevadores”.

Apuntó que desde principios de mayo se notó una notable baja en los intereses y que “hay opciones a tasa fija o tasa variable y, en algunos casos, mixta. Pero hay mucha reticencia de parte de los empresarios para tomar un crédito, por la incertidumbre general y por la baja en la demanda de servicios”.

Según el directivo de la Fadeeac, los empresarios reclaman “tasas normales como hay en cualquier país y como en alguna época hemos tenido. Porque una tasa de 20% mensual es alta, así que lo es más un 30 o 35%”.

Segovia dijo que “los plazos son amplios, y hay entidades que están ofreciendo leasing a 60 meses, mientras que antes lo normal eran 36 meses. Esos 60 meses se ajustan más a la realidad, pero implican mayor riesgo para quien toma el crédito”.

La mirada de la logística

Por su parte, el director ejecutivo de la Federación Argentina de Empresas de Transporte y Logística (FAETyL), Pablo Gunning, puso el énfasis en que “los transportistas siempre invierten en nuevas unidades, porque necesitan constantemente renovar el parque ante la exigencia de los clientes de tener las mejores unidades disponibles. Con eso, el parque tiene un nivel alto de rotación”.

El mercado financiero tiene que ir en la dirección de que las tasas sean más lógicas y accesibles

Reconoció que “en la Argentina, salvo algún momento puntual de los últimos 40 años, las tasas no son atractivas. El componente riesgo e impositivo, sobre todo en el precio total de los camiones, juegan un rol preponderante. El mercado financiero tiene que ir en la dirección de que las tasas sean más lógicas y accesibles”.

“Obviamente, eso no depende ni de los transportistas, ni de la logística, ni de las marcas. Porque se vincula con una situación macro donde el país entre en una senda de bajar inflación e impuestos. Las tasas no están en los niveles que deberían estar, pero por lo menos empieza a moverse el crédito que antes no había” completó.

Para Gunning, “es muy importante que, más allá de la financiación propia de las automotrices, haya posibilidad de que el sector financiero ingrese al mercado”.

“Generalmente, el sector se financia a través de las compañías de crédito de las automotrices, lo que se vincula con el nivel de compra que el transportista tenga en cada marca. Pero, la financiación bancaria permite que un empresario con historia crediticia y cuentas en un banco tenga un mejor beneficio de tasa o de condiciones que otras personas, con lo cual es muy bueno que se abra la opción bancaria”, sostuvo.

Recordó que “un camión parado no genera negocio, un día que no sale por un problema de repuestos, es un día de trabajo que no se recupera. Entonces, lo que hay que ver no es solamente la disponibilidad de unidades sino también la de repuestos”.

Oferta financiera

Como respuesta a los requerimientos empresarios, el Banco de la Nación lanzó una línea de crédito, con tasa fija bonificada, a un plazo máximo de cinco años, para la adquisición de camiones, micros, utilitarios y minibuses, 0 kilómetro, de fabricación nacional o extranjera que hubieran sido nacionalizados.

Con una bonificación por parte de los fabricantes y las concesionarias, las tasas que se aplican a las mipymes serán del 22%, fija durante el primer año, y Badlar para el resto del período.

Las grandes empresas podrán acceder a diferentes opciones: 29%, tasa fija durante los primeros tres años, y luego Badlar más cuatro puntos porcentuales anuales, o Badlar para todo el período del crédito. Las tasas de interés tendrán, además, una bonificación de tres puntos por parte de los fabricantes o concesionarios.

Por parte de las automotrices, la oferta crediticia ha tenido un importante desarrollo en los últimos años, y todas las terminales han establecido sus propios sistemas de financiación orientados a respaldar a sus clientes a la hora de la compra. En ese sentido, Iveco Capital, brazo financiero de la marca, ofrece financiaciones en pesos con precalificaciones instantáneas, así como planes y condiciones especiales para los clientes. Además, la empresa que produce en la Argentina proporciona tasas más competitivas para la compra de productos nacionales.

Javier Ambrosino, gerente de Scania Credit Argentina, reseñó que la marca sueca ofrece “los tradicionales créditos prendarios. Por otro lado, desde marzo, la compañía cuenta con la opción del Leasing Financiero y, por último, existe la alternativa de la financiación a corto plazo”.

En tanto, Volkswagen Argentina lanzó el Plan de ahorro mi Camión, que permite adquirir un camión de la marca con 70% financiado, y adjudicación, por sorteo o licitación, en un plazo de hasta 50 cuotas ajustables según el precio del vehículo. El programa otorga la posibilidad de una suscripción para la compra de un Volkswagen Delivery.

Mercedes-Benz Camiones Financiera ofrece varias alternativas. Entre ellas, el leasing para financiar el 100% de la unidad en plazos de 36 y 48 meses. Eso ayuda a no inmovilizar el capital de trabajo, no tiene costos administrativos, permite prorratear el IVA a lo largo del plan y el canon del leasing puede deducirse como gasto para el impuesto a las ganancias, afirmaron.

Desde Grupo Corven, consignaron que “hoy, están bajando los intereses y eso motoriza la compra de los camiones” y consideraron que el crédito anunciado por el Banco Nación “es una herramienta excelente. Nosotros tenemos convenio con ellos. Estamos llegando al 19% que, en el contexto de inflación es una tasa negativa, con el componente de que es fija y variable”.

