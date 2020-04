La experiencia de recalcular después de la crisis de 2001

Arquitecta Viviana Melamed

Bajo la dirección creativa de la arquitecta Viviana Melamed, Matriz Design diseña y produce colecciones exclusivas de muebles contemporáneos. Melamed está involucrada en la práctica de arquitectura desde 1985, Estableció su propio estudio, que lleva su nombre, encarando numerosos proyectos de distintas escalas y desarrollando la tanto la arquitectura, como el diseño interior. Se dedica a proyectos que van desde desarrollos residenciales de condominios, hoteles de lujo y de diseño, interiores de retail boutique, desarrollos high-end residenciales privados, restaurantes, y oficinas. También, diseño de mobiliario a medida.

En 2002 nace Matriz Design, en respuesta a la crisis del 2001. "Ese año me encontró al frente de mi estudio de arquitectura, realizando diferentes proyectos y participando en bienales, pero ya 2002 me obligó a recalcular como nunca. La actividad de la arquitectura estaba 100 % detenida y con un horizonte muy incierto. La búsqueda era qué de lo que yo sabía hacer podía servir para salir a buscar mercados externos. En la Argentina no habìa actividad posible por esos tiempos, pero en el mundo si", reflexiona.

Melamed no se había imaginado hasta ese momento que su actividad profesional pudiera ser exportable, "pero en ese momento sólo quedaba la opción de sentarse a esperar o abrir nuevos caminos. Y no soy de las que se sientan a esperar", dice. "Entonces tuve que reconfigurar la forma de pensar. Hasta ese momento yo pensaaba el mobiliario en función de mi cliente y su espacio, ahora debía pensar en colecciones de muebles que pudieran formar parte de espacios pensados por otros profesionales en otros países. Fue un cambio de paradigma muy fuerte para mí , pero si iba a encararlo, lo iba a hacer bien, seriamente", recuerda.

"Un dato a favor era que internacionalmente estaba muy de moda el uso de cueros con pelo y cueros en general y con todo eso en mente arranqué mis primeras colecciones 2002 , 2003, 2004, año en que salí a exhibir a Nueva York, en un stand pequeño, compartido con otras marcas". Se trataba de la ICFF , International Contemporary Furniture Fair (ICFF), la feria mas importante de América. "Aprendí de esa experiencia todo lo que nohabía que hacer", comparte.

Mas tarde, se unió a un grupo exportador de Fundación BankBoston y de Fundación Exportar. "Aprendí de comercio exterior, de producción, nuevos lenguajes, nuevos modos. Y lo que empezó a pasar, fueron muchas y muy buenas cosas", cuenta la arquitecta Melamed. Rápidamente Matriz Desing se convirtió en un reconocido laboratorios de muebles. Selecciona para su producción maderas nobles que se presentan naturales o intervenidas, además de metales con pátinas artesanales, cueros teñidos, telas de fibras naturales, estucados y procesos de pintura aplicados en una variedad de superficies. Todos procesos artesanales producidos en la Argentina.

"La empresa de diseño y producción de muebles tuvo, mientras las condiciones fueron apropiadas, unos años donde toda su producción fue de exportación", agrega Melamed. "Somos muy buenos acá, trabajando siempre en contextos complicados, inciertos, con problemas de todo tipo , peleando por tener acceso a los materiales, a la tecnología y eso deviene en resultados interesantes, diferentes, con carácter y de escala global."

Ya en 2003 tuvieron la posibilidad de exportar toda la producción y de abrir nuevos mercados, vendiendo a Sudafrica, los Estados Unidos, Guatemala y a Chile. En 2019 el 32 % de las ventas fueron de exportación.

"Muchisimas cosas aprendí en la crisis 2001", asegura. Cada año van sumando piezas en cada uno de los segmentos de productos: mesas bajas, sillas, mesas y escritorios, sillones y sofás, accesorios, iluminación, en desarrollos a medida. "A pesar del Covid-19 seguimos teniendo pedidos internacionales y locales de clientes que ya trabajan con nosotros y de otros nuevos.Como nuestro canal principal no es venta a locales finales, que son ahora los mas afectados, los profesionales, distribuidores y entidades intermedias siguen activas, aunque todos muy asustados y precavidos en sus movimientos. La venta online está activa y la logística de envío de exportación también."

También hace hincapié en que, después de mucho probar, "confirmamos que Exporta Simple y su plataforma de entrega puerta a puerta es un herramienta fundamental para nosotros. Nos aportó las alas que necesitábamos. Nos deja decir a todo que si, nos lleva a animarnos a mas y a sacar cada vez mas producción argentina al mundo, más aún en esta época de confinamiento", cierra. .