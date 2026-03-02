“Debe ser el espejo”: en el campo celebraron la promesa de Milei sobre las retenciones, pero hubo reparos por los tiempos y dudas por semillas

El discurso del presidente Javier Milei en la Apertura del 144° período de Sesiones Ordinarias del Congreso generó reacciones mayormente positivas en la dirigencia agropecuaria, con respaldo a la meta de alcanzar 300 millones de toneladas de granos, más del doble que hoy, y a la mención a que seguirá la reducción de retenciones mientras lo permita el superávit fiscal, aunque también con pedidos de una mayor previsibilidad institucional y reparos frente a una eventual reforma del régimen de propiedad intelectual en semillas.

Ante la Asamblea Legislativa, el mandatario aseguró que el país está en condiciones de “producir 300 millones de toneladas de granos, duplicando la producción actual” y vinculó ese objetivo con un esquema que garantice derechos a los innovadores en semillas. Además ratificó que la reducción de retenciones continuará “de forma responsable y solo en la medida en que el superávit fiscal lo permita”.

Las definiciones del Presidente encontraron respaldo en la agroindustria exportadora. En ese marco, Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), expresó: “Celebramos el discurso del señor presidente especialmente sobre la meta de llegar a producir 300 millones de toneladas gracias a un proceso de eliminación paulatina de retenciones y la introducción de tecnologías en mejoras de rendimiento en soja tal como tiene Brasil. Ese debe ser el espejo para salir del estancamiento productivo y exportador. Esperamos con ansias esas leyes”.

Durante su discurso ante el Congreso, Milei afirmó que “el sector agropecuario también tendrá su revolución” Marcos Brindicci - LA NACION

Desde la Federación Agraria Argentina (FAA), Andrea Sarnari, presidenta, destacó que “lo positivo fue escuchar que el campo es central para recuperar la economía del país y el lugar estratégico que ocupa nuestro sector”.

En particular, consideró relevantes algunas menciones vinculadas a infraestructura y competitividad. “La recuperación de la red ferroviaria y la necesidad de fomentar el acceso al financiamiento y condiciones para producir con competitividad, como los sistemas de riego en algunas regiones, pueden ser muy positivas”, señaló. Para la dirigente, si esos lineamientos se traducen en políticas concretas, podrían mejorar el desempeño productivo, sobre todo en el interior.

El mandatario aseguró que la Argentina puede duplicar su producción de granos y alcanzar 300 millones de toneladas Marcos Brindicci - LA NACION

También destacó que el Presidente haya incluido a las economías regionales en su discurso. “Es bueno que haya incorporado la noción de las economías regionales en su mirada, porque son muy importantes para el desarrollo productivo de nuestro interior”, sostuvo. Sin embargo, advirtió sobre la situación actual de muchas actividades: “Algunas la están pasando muy mal, con costos que no alcanzan para cubrir las inversiones y la mano de obra necesaria”.

En el plano institucional, puso el foco en el anuncio de una modificación del Código Aduanero. “Tendremos que trabajar para que el Congreso recupere la potestad sobre la imposición de tributos como las retenciones y no se deleguen al Poder Ejecutivo”, expresó, al remarcar la necesidad de fortalecer el rol parlamentario.

Respecto de los derechos de exportación, insistió en que el camino debe ser claro. “Hay que hacer el esfuerzo para eliminarlas de manera escalonada, pero firme y con claridad en las reglas”, planteó.

Sobre semillas, Sarnani marcó su postura. “Nos preocupa la reforma en materia de propiedad intelectual en semillas”, señaló, y ratificó: “Nos oponemos firmemente a UPOV 91 [el convenio internacional al que adheriría la Argentina en el marco del acuerdo con Estados Unidos]; somos conscientes de que es necesario modificar la ley, pero enmarcada en UPOV 78”.

Finalmente, dejó un mensaje político más amplio. “En un año que no es electoral sería muy bueno que el Congreso tome el protagonismo del diálogo y los consensos necesarios”, afirmó, y concluyó: “Hay que salirse de la lógica de la confrontación que durante tantos años nos ha hecho mucho daño institucional”.

Desde la Sociedad Rural Argentina (SRA) señalaron: “Destacamos que el Presidente Javier Milei pusiera nuevamente en valor al sector agropecuario”. También remarcaron que habló de continuar la baja de retenciones “de una forma responsable” y que ubicó al campo como eje del crecimiento, la apertura comercial y la inserción internacional.

Agregaron: “Como siempre decimos, cuando hay reglas claras, previsibilidad, se confía en el sector privado y se promueve la inversión, el campo responde”. Señalaron que es importante que el sector sea visto “como un aliado”.

Lucas Magnano, presidente de Coninagro, que estuvo presente en el Congreso durante la apertura de sesiones, además de valorar las referencias al sector puso el foco en la meta productiva. “El Presidente mencionó ir camino a los 300 millones de toneladas, y eso no es una cuestión menor”, sostuvo. Advirtió que la Argentina está “estancada en materia productiva hace bastante tiempo”.

Consultado sobre si es posible alcanzar ese volumen con un 26% de retenciones en la soja, afirmó que “va a ser una condición totalmente necesaria que las retenciones se saquen para llegar a esos niveles”. También recordó el antecedente del trigo, donde —según señaló— tras la baja de derechos de exportación “el productor respondió con la mayor cosecha de la historia”, y expresó su expectativa de que el superávit fiscal permita “seguir bajando las alícuotas para llegar al tan esperado cero que quieren todos los productores”.

Desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), su presidente, Ignacio Kovarsky definió el mensaje como un “discurso con eje en la moral” y, respecto del agro, señaló que se volvió a condicionar la baja de retenciones al resultado fiscal. “No hay en ese sentido horizonte certero”, sostuvo.

También se refirió a la protección de la propiedad intelectual en semillas y expresó su expectativa de que no implique avanzar hacia UPOV 91 sino mejorar el esquema vigente.

Milei defendió la continuidad de la reducción de retenciones “en la medida en que el superávit fiscal lo permita” Marcos Brindicci - LA NACION

Al mismo tiempo, remarcó que “si al campo le dan certezas estamos para descubrir nuevos horizontes de producción, pero hay que animarse”. Afirmó que la entidad acompañará políticas que impulsen el crecimiento “de la mano del campo, jamás en contra del campo”.

En tanto, el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) expresó que “comparte plenamente los conceptos del presidente Javier Milei en el Congreso de la Nación: el respeto a la propiedad privada, la apertura económica y la inserción internacional, la necesidad de crecimiento del comercio exterior, la modernización laboral, los objetivos del RIMI, el superávit fiscal y a continuar con la baja de impuestos distorsivos que afectan la competitividad”.