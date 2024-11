Marcio Querichelli: “Creemos que el país va a despegar otra vez”

Durante la última edición de Fenatran, la principal feria del sector del transporte de mercancías por carretera en Brasil –realizada a principios de este mes en San Pablo-, Iveco dio muestras precisas de su apuesta sustentable a los mercados de esta región.

En ese contexto, Marcio Querichelli, presidente de la automotriz para América Latina, anunció una inversión 510 millones de reales, en Brasil, entre 2024 y 2028, destinada a las áreas de investigación y desarrollo. Por lo pronto, la Argentina figura para la compañía como un destino clave, por lo que el directivo mencionó que, a su tiempo y forma, se facilitará el ingreso de nuevos vehículos y soluciones en el país.

Desde 2020 a 2024, la automotriz mantuvo una estrategia de crecimiento regional que se reflejó, entre otros aspectos, en el lanzamiento y renovación de productos, servicios y la incorporación tecnologías y proyectos en conectividad, a fin de disminuir las emisiones de CO2 y abaratar costos.

El directivo se explayó en las iniciativas de la marca, teniendo en cuenta cuatro pilares: multienergía, asociaciones, servicio e innovación para avanzar en el proceso de descarbonización, en línea con el objetivo global de la automotriz que es alcanzar las cero emisiones netas de carbono para 2040.

- ¿Cómo observa el presente y qué futuro estima para la compañía en el país?

- El año pasado, como lo seguimos haciendo ahora, Iveco producía camiones en la Argentina, pero el mercado estaba cerrado. Entonces, la producción que había en la terminal de Córdoba la comercializamos sin grandes problemas. Los clientes querían invertir sus pesos y uno de los destinos eran los camiones. En ese sentido, 2023 fue muy exitoso. Desde el punto de vista financiero no tanto, porque su costo estaba bastante elevado. Con el cambio que hizo el presidente Milei, con la apertura del mercado, las reglas cambiaron completamente. El primer trimestre de 2024 fue duro para todo el sector. Desde junio o julio pasados, el mercado de camiones en la Argentina está igual o con un volumen superior al mismo período del año anterior. O sea, la tendencia es positiva. Estamos apostando nuestras fichas a que nuestro crecimiento sea constante. El desafío es grande, la incertidumbre está, pero creemos que el país va a despegar otra vez, y que 2025 sea igual o superior a 2023.

- ¿Cuáles son las señales de esa incertidumbre?

- Si bien la inflación está mejor, aún no alcanza los niveles de otros países, como Brasil, que tiene otras condiciones económicas. Hoy, el tipo de cambio se maneja de una manera más equilibrada, pero están los rumores de una posible devaluación. Si bien la tendencia es positiva, no sabemos qué podría pasar con todos los cambios que hubo. Igualmente estamos en la Argentina desde hace 55 años. No es la primera crisis que pasamos. Vamos a salir exitosos.

- En relación al anuncio de inversiones en Brasil, ¿qué se espera para la Argentina?

- Estamos trabajando para la próxima generación de productos en América Latina y cuando desarrollamos una nueva tecnología para combustibles alternativos, obviamente eso sirve para toda la región. A partir del incentivo fiscal que existe en Brasil, a través del Programa Mover, desde Argentina hay diálogo con los que crearon ese programa para ajustar el RIGI, que puede ser una puerta de entrada para que podamos expandir inversiones. Creo que estamos caminando en esa dirección.

- A partir de los buenos horizontes para los sectores minero y petrolero, ¿qué perspectivas tiene para esas aplicaciones?

- Estamos en contacto con clientes que están cotizando grandes volúmenes de camiones a GNC para aplicaciones en Vaca Muerta, porque el costo del gas es muy barato. En esa dirección, los negocios se están calentando cada vez más. Es muy importante que en la Argentina haya una definición respecto de un cambio del Euro V al Euro VI. Es necesario que ocurra. Hay una dificultad en entender que el camino en la Argentina no es del diésel al eléctrico. Vaca Muerta es la segunda fuente de gas no convencional del mundo, entonces, ahí es donde hay que invertir.

Alejo González Prandi Por

Temas Comunidad de Negocios