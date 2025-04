Expectativa en los mercados ante la amenaza arancelaria de Donald Trump

SINGAPUR.- El dólar sube un poco y otras monedas se mantienen con pocas variaciones este miércoles, mientras que los operadores esperan ansiosamente los detalles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que podrían marcar el tono de los mercados a corto plazo. En tanto, las bolsas asiáticas se tambalean y el oro, refugio seguro, se mantiene cerca de máximos históricos. “Será negativo en todo el mundo” , advirtió la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde.

El mandatario estadounidense impuso aranceles sobre el aluminio, el acero y los automóviles, junto con un aumento de los gravámenes sobre todos los productos procedentes de China que sacudieron los mercados ante el temor creciente de que una guerra comercial pueda desencadenar una fuerte desaceleración económica mundial.

En ese contexto, ante la expectativa del anuncio, el euro tocó los 1,078 dólares, mientras que la libra esterlina alcanzó los 1,29 dólares, ambos cediendo ligeramente antes del anuncio de la Casa Blanca previsto para las 17 (hora argentina), en el que probablemente se impondrán nuevos y drásticos aranceles que podrían poner patas arriba el sistema de comercio global. En Wall Street, el índice de referencia S&P 500 y el Nasdaq cerraron al alza el martes tras haber perdido terreno en los primeros compases de la sesión. El Dow terminó ligeramente a la baja.

Trump lleva semanas proclamando el 2 de abril como el “Día de la Liberación”, y la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que los aranceles recíprocos a los países que impongan aranceles a los productos estadounidenses entrarán en vigor inmediatamente después del anuncio de Trump.

El presidente estadounidense, Donald Trump. (AP foto/Mark Schiefelbein, archivo) Mark Schiefelbein - AP

“Los mercados van a estar nerviosos antes del anuncio” , dijo Carol Kong, estratega de divisas de Commonwealth Bank of Australia. Y agregó: “La confianza se impulsará por cualquier otro titular de aranceles y, a su vez, eso impulsará los movimientos de divisas antes del gran anuncio”.

Frente al yen, el dólar subió un 0,19%, el dólar australiano avanzó un 0,26%, mientras que el dólar neozelandés ganó un 0,31%, recuperándose ambos ligeramente de sus caídas de principios de semana.

Los detalles sobre el tamaño y el alcance de las últimas barreras comerciales que entrarán en vigor siguen siendo desconocidos, pero The Washington Post informó que los asesores de Trump están considerando un plan que elevaría los aranceles sobre los productos en alrededor del 20% de casi todos los países, en lugar de dirigirse a ciertos países o productos.

“Si bien una tasa arancelaria general del 20% se vería teóricamente como un positivo neto para el dólar estadounidense, el mercado se centra más en si los aranceles aceleran el riesgo de estanflación en la economía estadounidense”, dijo por su parte Chris Weston, jefe de investigación del corredor de bolsa Pepperstone.

La preocupación por el impacto de la escalada de la guerra comercial global en la mayor economía del mundo y una serie de datos estadounidenses más débiles de lo esperado avivaron los temores de recesión y, a su vez, socavaron el dólar este año.

Además, los datos del martes mostraron que el sector manufacturero estadounidense se contrajo en marzo, mientras que una medida de la inflación en la puerta de las fábricas saltó al nivel más alto en casi tres años en el contexto de creciente ansiedad por los aranceles sobre los bienes importados.

“El adelanto de los aranceles y el cambio para minimizar la exposición a las importaciones está haciendo subir los precios, mientras que la persistente incertidumbre está frenando la demanda subyacente y deja a los fabricantes anhelando claridad”, dijeron los economistas de Wells Fargo en una nota.

En otros mercados, el dólar canadiense cayó un 0,1%, mientras que el peso mexicano bajó ligeramente a $20,36 por dólar.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, habló el martes con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, sobre para “combatir las medidas comerciales injustificadas” de Estados Unidos, de acuerdo a lo que informó la oficina del primer ministro.

Impacto en Europa

Los futuros europeos registraron una apertura moderada: los futuros del STOXX 50 perdieron un 0,27% y los futuros del DAX alemán un 0,24%. Por otro lado, el Ibex 35 cotizó en los 13.291 puntos en la media sesión de este miércoles, lo que equivale a un descenso del 0,04% respecto al cierre del martes.

”Hoy asistiremos a una jornada de caídas moderadas en las bolsas mientras se espera conocer hoy los detalles de los aranceles que EEUU aplicará a todos los países”, avanzan los analistas del banco español Bankinter. ”Trump contempla los aranceles como un arma para proteger su economía de lo que considera una injusta competencia y como un instrumento de negociación. Creemos que la Unión Europea, y especialmente Alemania, pueden plantear contramedidas que aumentarán el daño si se recrudece la guerra comercial”, explican.

Vista de las pantallas informativas en la Bolsa de Madrid ECONOMIA Eduardo Parra - Europa Press Eduardo Parra - Europa Press - Eduardo Parra - Europa Press

”El Reino Unido tiene un tono más suave, que apunta a que podría no tomar represalias en la medida en que las negociaciones bilaterales parecen avanzar de forma positiva. Mientras tanto, está por verse qué ocurre con los aranceles ya aplicados a China, Canadá y México”, consideran los analistas de Renta 4.

En este contexto, el presidente español, Pedro Sánchez, se reúne este miércoles por la tarde con representantes de los empresarios y los sindicatos en el complejo de la Moncloa con el objetivo de analizar la coyuntura geopolítica actual.

La evolución del Ibex 35 se desmarcaba así del resto de principales Bolsas europeas, que cotizan con caídas más abultadas. Londres bajó un 0,78%; París, un 0,47%; Frankfurt, un 1,03%; y Milán, un 0,68%.

En el mercado de deuda, el rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años alcanzó el 3,308%, desde el 3,315% del cierre del martes. De esta forma, la prima de riesgo escalaba un punto, hasta los 63,9 puntos básicos.

Según la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, los aranceles planeados Trump serán negativos en todo el mundo y el daño dependerá de hasta dónde lleguen, cuánto duren y si conducen a negociaciones exitosas.

“No olvidemos que muy a menudo esas escaladas arancelarias, que resultan perjudiciales incluso para quienes las infligen, conducen a mesas de negociaciones en las que la gente realmente se sienta a discutir y finalmente se eliminan algunas de esas barreras”, dijo en una entrevista en la emisora irlandesa Newstalk.

“Creo que nunca he mencionado la palabra incertidumbre tantas veces como lo he hecho en las últimas semanas, porque simplemente no sabemos realmente a día de hoy, que se supone que será el día en que se anuncie, cuál será el acuerdo (con EE.UU.) para el resto del mundo”, agregó.

Reuters y DPA

LA NACION