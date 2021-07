Pablo Arecco: “Si se conecta Vaca Muerta con Bahía Blanca la Argentina tendrá un crecimiento exponencial”

Las falencias en la infraestructura portuaria y vías navegables, junto con la carencia de profesionales especializados para la toma de decisiones en el sector, son aspectos que inciden negativamente en el crecimiento del comercio exterior argentino, opina Pablo Arecco, especialista en Puertos y Vías Navegables de Port Consultants Rotterdam. “Existe una falta de proyección a largo plazo porque todo esto requiere inversiones de envergadura y profesionales capacitados asesorando al Estado para reducir costos, tener previsibilidad, transparencia, y, fundamentalmente, evitar sobrecostos”, aclaró a La Nacion. “Todo lo que se decida sin profesionalismo ronda en aumento de costos, ineficiencia, pérdida de mercados y de inversiones, por ende, pérdida de trabajo en la Argentina, en ingreso de divisas y disminución del comercio”, asegura.

- ¿Cómo incide en el comercio exterior contar con una estrategia portuaria y de vías navegables?

- Lo único que está desarrollado hoy la Argentina es el corredor a lo largo de la vía navegable troncal desde La Plata hasta las grandes terminales en el Gran Rosario. Pero, con una buena logística y previsibilidad en cuanto al desarrollo de infraestructura en Vaca Muerta, por ejemplo, se podría llegar, con otro sector, a lo que genera la agroindustria en nuestro país.

- ¿Por qué?

-Tener previsibilidad e infraestructura al servicio de las economías regionales permite que éstas puedan comerciar y vender su producción al resto del mundo de manera competitiva. A fin de cuentas, la infraestructura exigente y desarrollada con equipos multidisciplinarios reduce el costo de transporte y mejora el precio de la producción local. En cambio, actualmente, estos segmentos tan competitivos no tienen la posibilidad de comerciar internacionalmente, e inclusive fomentar sus áreas productivas dentro de las cadenas de comercio exterior.

- ¿Cómo se encuentran en general los puertos argentinos?

-Cada uno tiene sus propias necesidades. Hoy, por ejemplo, Tierra del Fuego tiene un muelle que se está ampliando; es el portal de acceso a la Antártida. Se está desperdiciando una oportunidad porque Tierra del Fuego necesita capitalizar urgentemente la posibilidad de convertirse en el hub de la Antártida para todo el mundo. Luego, pasando por los puertos patagónicos, aunque se hicieron algunas obras en Chubut, aún falta desarrollar infraestructura nueva para potenciarlos y desarrollar la pesca, y, por ende, a la Argentina.

- Comentó que, naturalmente, la Argentina es la puerta de acceso a la Antártida. ¿Cuál es la importancia estratégica de esta situación?

- Ushuaia es la puerta natural de acceso a la Antártida y, a su vez, la historia de la Argentina y Tierra del Fuego hacen que sea el polo natural; no obstante, la inacción constante y por décadas de parte del Estado argentino en no hacer infraestructura en la isla grande de Tierra del Fuego, donde solamente hay un muelle, el de Ushuaia, hace que se pierdan oportunidades que otros países capitalizan: Chile, el Reino Unido, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda se convierten en puertas de acceso a la Antártida, y, aunque sean más lejanos, están desarrollando infraestructura.

- ¿Qué debería trabajar la Argentina de manera inminente?

-Principalmente, el acceso a todos los puertos; en principio, quizá lo referente a la vinculación terrestre, tanto ferroviaria como vial. Por otro lado, hoy no existe una visión de la política para la comercialización de carga con valor agregado, es decir, contenedores: no hay ningún tipo de planificación, no se conoce el futuro del puerto de Buenos Aires ni tampoco la política al servicio de los contenedores. Bahía Blanca, por ejemplo, necesita desarrollar su conexión hacia Vaca Muerta por ferrocarril y por los ductos. Así, el puerto produciría el desarrollo exponencial que va a cambiar a la Argentina. Es importante que se trate la cadena de transporte y todos los aspectos para poner en marcha un ferrocarril norpatagónico. Eso es un aspecto central para el desarrollo del puerto y de la Argentina.

- ¿Cómo mejoraría la competitividad de Vaca Muerta?

-Nosotros seguimos trabajando para el puerto de Bahía Blanca, estamos en la etapa final de lo que se llama el Plan Maestro Integrador, pero ha aparecido la pandemia, se ha disminuido el ritmo de inversiones. Nuestra recomendación número uno al puerto es que si no se logra bajar el costo de poner arena en boca de pozo en el desarrollo de Vaca Muerta se pierde la Argentina una oportunidad muy grande. Para hacer las perforaciones se necesita arena, se trata de un insumo esencial para el desarrollo de Vaca Muerta y de todo lo que implica el desarrollo del gas y del petróleo no convencional. Por otro lado, el costo logístico para transportar la arena a boca de pozo es importantísimo para la competitividad y el desarrollo de Vaca Muerta. Hoy por hoy, en la Argentina, la tonelada en boca de pozo en Vaca Muerta está el doble de una tonelada en boca de pozo para hacer el mismo proceso en Estados Unidos. Entonces, a partir de esto, si se reducen los costos logísticos de tonelada de arena en boca de pozo, se podrá mejorar la competitividad en un orden de un 10 a un 15% en los costos de inversión necesaria para la extracción del gas y del petróleo no convencional.

- ¿Cómo está el panorama general en la Argentina?

-En lo que respecta al movimiento de contenedores de la Argentina, hace más de 10 años que está estancado. En nuestro país hay 45 millones de habitantes y movemos cerca de un tercio de los contenedores que usa Chile. Por otro lado, Chile está invirtiendo en mejorar todos sus puertos para convertirse en un portal hacia la Antártida. El ministerio de energía de ese país firmó un acuerdo de entendimiento con el puerto de Rotterdam para exportar desde Chile hidrógeno verde (a partir de energías renovables). Inglaterra, por su parte, está invirtiendo en Puerto Argentino algo así como 80 millones de dólares para desarrollar una plataforma portuaria para acceder a la Antártida y así, directamente, ser un puente desde Europa. La Argentina, en Tierra del Fuego, solo extiende 60 metros el muelle.

- ¿Cuáles son las oportunidades para la Argentina dentro de los próximos 10 años?

-Sacar el gas y el petróleo de Vaca Muerta, monetizar el gas en el sector petroquímico y convertirse en un país clave a nivel mundial.

- ¿Qué se va a hacer con el puerto de Buenos Aires y con los canales de navegación del Río de la Plata?

-El Canal Magdalena puede ser una alternativa interesante si está pensado dentro de un plan de desarrollo. Hoy por hoy, agregar el canal Magdalena es una alternativa que no cambia nada si no hay ninguna otra cosa resuelta. No va a estar ni mal ni bien. Hay una gran necesidad de priorizar inversiones en la Argentina, porque es muy costoso desarrollar infraestructura. Entonces no puedo decir “bueno, tenemos un desarrollo estratégico en los canales de navegación del Río de la Plata”. ¿Van a aumentar las profundidades disponibles en el Río de la Plata? ¿Hasta qué lugar? ¿Hasta Buenos Aires? ¿Hasta La Plata? ¿Cuál es el esquema de desarrollo del puerto de Buenos Aires o de las terminales de contenedores en el AMBA? ¿Cómo vamos a seguir compitiendo en el comercio exterior con las principales líneas marítimas?

- ¿Cuál sería el plan entonces?

-En realidad, tenemos que sentarnos y decir “la Argentina se va a desarrollar en los próximos 10, 15, 20, 30 años en este sector estratégico: Vaca Muerta, la agroindustria, la industria pesada, la tecnología”, y lograr así un acuerdo país para poder establecer, de esa manera, cuáles son las condiciones para que esto se desarrolle. A partir de ello hay que pensar la visión del transporte y el desarrollo de infraestructura al servicio de esos sectores: tener el plan de ferrocarriles, el plan vial, de puertos y vías navegables. Todo dentro de un marco ordenado.