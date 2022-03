Purificadores de agua: una empresa B da pelea contra la adversidad económica

Consolidada en 2008 bajo el nombre de Pura y el lema “cambiar el mundo a través del agua”, la empresa fundada por los hermanos Barrionuevo se dedica al desarrollo de productos con tecnología e innovación para el tratamiento de agua, tanto de uso para el hogar como comercial. Se trata de una familia que viene de tres generaciones dedicadas a trabajar la calidad del agua y su impacto ambiental.

La empresa se dedica a la investigación y desarrollo de tecnologías que eliminan los contaminantes del agua, como por ejemplo el arsénico, que está presente en muchos lugares del país. Así nació Pura, que ofrece productos adaptados a las diferentes zonas del país, según la calidad del agua y su tratamiento necesario. Comercializa entonces purificadores que eliminan ese contaminante cancerígeno.

“Entendimos que el agua determina nuestra calidad de vida. Nuestro cuerpo es 80% agua. Es lógico pensar que nuestra vida depende de la calidad de agua que consumimos”, cuenta Leandro Barrionuevo, socio de la compañía.

“Nuestro objetivo es democratizar el acceso a agua de calidad, generando un impacto sustentable; que las personas puedan acceder a la mejor calidad de agua posible, muchas veces mejor que la envasada, pero sin impacto ambiental, porque el plástico no se recicla. Cada persona, cada familia, cada hogar, cada barrio, cada pueblo, cada ciudad necesita contar con agua de calidad, así como cada proceso productivo necesita hacer el más eficiente el uso y manejo del agua, mejorando lo producido en sentido ambiental, social y económico”, agrega.

La empresa sumó la calificación B, y desde que vendieron su primer producto, hace 13 años, busca generar un impacto positivo y llegar donde aún no hay redes de agua.

La construcción de un nuevo modelo económico requiere empresas que equilibren el propósito y las ganancias. Las empresas B adoptan los más altos estándares de prácticas ambientales, sociales y de gobernanza, y, como resultado, tienden a ser mucho más resilientes durante las crisis.

La mirada exportadora

En 2011, la empresa logró su primera exportación a México. Luego siguieron España, Paraguay, Perú y pronto llegarán a otros países. “Entendimos que nuestro producto tiene una ventaja competitiva y la venimos aprovechando. Pura se caracteriza por sus propia tecnología y diseños. Como empresarios, planteamos un negocio a largo plazo. En este sentido, la variable riesgo juega un papel primordial. Si bien sentimos que el mercado argentino todavía da para seguir cosechando y crecer, queremos seguir abriendo espacios en otros mercados para bajar el riesgo país respecto a nuestro negocios”, agrega.

Para este año, la empresa proyecta que sus exportaciones representen un 25% de las ventas. Además, sigue expandiendo sus mercados en el exterior. Ya tiene oficinas en México, España, Perú y Paraguay, y también está en continuas negociaciones con clientes de Uruguay, Chile, y Estados Unidos.

Uno de los mayores problemas que tienen en la actualidad es que todos los insumos para producir los productos son importados. “Esto nos afecta de manera directa, por que no nos están aprobando las SIMI (Sistema integral de monitoreo de importaciones)”, advierte Barrionuevo. “Esto es un gran contratiempo, ya que no podemos ingresar insumos para poder fabricar y exportar. Lo más insólito, es que esos insumos no se fabrican en el país, y cuando pedimos respuestas solo obtenemos silencio por parte del Gobierno”, asegura.

Otro inconveniente que se suma son las divisas: por cada exportación que hacen, ingresan dólares que luego se convierten en pesos. Pero con eso pesos tienen que volver a comprar dólares, perdiendo una gran parte en el tipo de cambio, ya que estos dólares comprados se utilizan para pagar nuevos insumos para producción. Es decir, pierden con 2 conversiones sin mucho sentido, pudiendo pagar directamente en dólares los insumos importados.

“Los vaivenes de las políticas económicas actuales que tiene la Argentina en el marco del comercio internacional desalientan las exportaciones e inversiones en el país. Sin embargo estamos orgullosos de compartir la dedicación de nuestro equipo de trabajo, que ha hecho posible avanzar en este camino, comenzado desde la Argentina hacia el resto del mundo”, finaliza.ß