Comienzan hoy las audiencias públicas para definir el precio de las tarifas de gas

A partir de hoy se llevará a cabo la primera audiencia pública para definir el valor de las tarifas de gas. Si bien el Gobierno ya indicó que los incrementos rondarán el 20%, todavía falta determinar cómo se repartirán ese aumento los tres componentes que forman parte del precio final: la distribución, el transporte y el valor en sí del gas (no se tiene en cuenta los impuestos, aunque representan el 25% de las boletas de gas).

Desde las 9 de la mañana y de manera virtual, se realiza la primera audiencia convocada por el ente nacional regulador del gas (Enargas), intervenido por Federico Bernal, en la cual se propondrán las subas para las empresas distribuidoras (donde operan Metrogas, Naturgy y Camuzzi, entre otras) y las transportistas (TGN y TGS).

Se trata de dos segmentos de la tarifa que no reciben subsidios. Por lo tanto, el incremento que se disponga será para subirles los ingresos a las empresas, después de que las últimas actualizaciones de tarifas hayan sido por debajo de la inflación pasada. Por caso, desde marzo de 2019, las distribuidoras obtuvieron una suba de 26% (que se reflejó en un aumento del 6% final en las boletas en abril pasado), con una inflación acumulada de más del 100%. En el caso de las transportistas, directamente no tuvieron incremento.

Antes de participar en las audiencias, las empresas debieron presentar sus solicitudes de aumento, donde la mayoría pidió subas por arriba del 75%. En el caso de las transportistas de gas, TGN y TGS destacaron que su último incremento tarifario fue de 26% en abril de 2019. Desde entonces, dijeron, la inflación mayorista fue 205% a noviembre pasado; la inflación minorista, 186%; la evolución del tipo de cambio oficial a diciembre, 133%, y el coeficiente de variación salarial hasta septiembre pasado, 149%.

Por lo tanto, TGN pidió un incremento de 87,4% para aplicar a partir de marzo próximo, mientras que TGS solicitó una suba de 80% desde marzo y otra de 25% a partir de septiembre.

En distribución, por su parte, Metrogas, la principal empresa del país, que está controlada por YPF (accionista mayoritario), solicitó un incremento de 76,23%. Naturgy (ex Gas Ban) estimó necesario un “incremento del 82,9% de los ingresos requeridos de la tarifa de distribución”.

Camuzzi, en tanto, presentó dos alternativas para sus dos compañías. Para Camuzzi Sur propuso un incremento de 120% en la primera propuesta de aumentar en la misma proporción los cargos fijos y variables y una suba de 85% en la alternativa de subir de manera diferenciada los distintos cargos. Para Camuzzi Pampeana, en tanto, la primera alternativa habla de un aumento de 79% y la segunda, de un 50%.

El costo de transporte es el de menor peso en las facturas de gas, ya que representa alrededor del 12%, mientras que el costo del gas en sí explica el 32%; el margen de distribución, 31%, y los impuestos, el 25%, según el promedio ponderado de las distintas categorías de usuarios residenciales, que publicó TGS.

En lo que se refiere al precio de gas en sí, el incremento corresponde determinarlo a la Secretaría de Energía, que depende del Ministerio de Economía. Actualmente, las productoras (YPF, Total, Tecpetrol, Pan American Energy, Pampa Energía, entre otras) reciben en promedio un precio de US$3,5 el millón de BTU (medida inglesa que se utiliza en el sector).

De ese valor, los usuarios residenciales pagan US$1,9 el millón de BTU con sus tarifas (el 55% del costo) y el Tesoro aporta la diferencia con subsidios. A medida que se devalúa la moneda, lo que recauda en pesos el Gobierno alcanza para cubrir menos del costo de producción, que está dolarizado. El ministro de Economía, Martín Guzmán, por lo tanto, quiere actualizar este valor para reducir las transferencias.

Sin embargo, dado el orden al que se llamaron a audiencias públicas, se espera que no se modifique el valor que se paga del gas en sí, al igual que ocurrió el año pasado. El secretario de Energía, Darío Martínez, convocó la audiencia pública para el próximo 31. Si hay modificaciones en las tarifas, el Enargas deberá llamar a nuevas audiencias para incorporar los nuevos valores del precio de gas, algo que demoraría más el proceso. De confirmarse esta hipótesis, no habría alivio fiscal para Guzmán. No se trata de un tema menor, ya que el sendero hacia el ordenamiento de las cuentas del Estado es una de las principales diferencias que tiene el ministro con el Fondo Monetario Internacional (FMI).