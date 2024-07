Escuchar

La prestación de desempleo que distribuye la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) se trata de un beneficio para personas que no tienen trabajo. No alcanza a todos los desempleados, sino a un grupo en particular. Esta ayuda estatal tiene un monto y una cierta cantidad de cuotas particulares para cada titular, que se calculan según los ingresos y meses trabajados (con aportes) durante los últimos tres años. Asimismo, es importante resaltar que los trabajadores mayores a 45 años cobran durante seis meses más.

En el primer trimestre del año, la tasa de desempleo de la Argentina se ubicó en un 7,7%, de acuerdo al último dato del Indec (Instituto Nacional de Estadística y Censos).

Cómo anotarme para la prestación de desempleo de la Anses

Se trata de una gestión gratuita que se puede hacer desde Internet o de forma presencial. Pueden solicitar esta prestación quienes fueron despedidos sin justa causa, por finalización de contrato o por causas externas, siempre y cuando se haya estado trabajando en relación de dependencia como lo comprende Ley de Contrato de Trabajo n° 24.013.

Para tramitar la prestación de desempleo, primero hay que reunir distintos documentos. Además del DNI (original y una copia), es necesario presentar documentación que acredite el desempleo (original y una copia), que puede ser:

Despido sin justa causa: telegrama de despido, carta documento o nota de despido con firma certificada del empleador.

telegrama de despido, carta documento o nota de despido con firma certificada del empleador. Despido por quiebra o concurso preventivo del empleador: nota del síndico certificando la disolución del contrato laboral, sentencia de quiebra autenticada por juzgado, telegrama del empleador notificando el cese por quiebra o el ejemplar del Boletín Oficial donde se publicó la quiebra.

nota del síndico certificando la disolución del contrato laboral, sentencia de quiebra autenticada por juzgado, telegrama del empleador notificando el cese por quiebra o el ejemplar del Boletín Oficial donde se publicó la quiebra. Resolución del contrato de trabajo por denuncia del trabajador fundada en justa causa: telegrama de intimación y telegrama de desvinculación laboral enviados por el trabajador.

telegrama de intimación y telegrama de desvinculación laboral enviados por el trabajador. No renovación de un contrato a plazo fijo: copia del contrato de trabajo vencido.

copia del contrato de trabajo vencido. Fallecimiento de un empleador unipersonal: copia certificada del acta o partida de defunción.

copia certificada del acta o partida de defunción. En caso de haber padecido una enfermedad/accidente no laboral o enfermedad/accidente laboral al momento de producirse el cese en su último empleo: certificado médico de aptitud laboral para ocupar un puesto de trabajo acorde a su situación de salud.

Una vez reunida la documentación necesaria, se debe ingresar a la página de Anses con CUIL y clave de la seguridad social y comenzar el trámite. Esta gestión también se puede hacer en una oficina presencial, pero para eso hay que sacar turno.

A quién le corresponde la prestación de desempleo

Este pago le corresponde a dos grupos de personas:

A los trabajadores en relación de dependencia despedidos sin justa causa , por finalización de contrato o por causas externas, comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo N° 24.013.

, por finalización de contrato o por causas externas, comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo N° 24.013. A los trabajadores de la construcción despedidos sin justa causa o por finalización de obra.

Requisitos para cobrar la prestación de desempleo

Existen distintos requisitos por los cuales se puede acreditar la necesidad de una prestación de desempleo:

Trabajadores permanentes: tener al menos seis meses de trabajo con aportes en los últimos tres años anteriores al despido o finalización del contrato.

tener al menos seis meses de trabajo con aportes en los últimos tres años anteriores al despido o finalización del contrato. Trabajadores eventuales y de temporada: haber trabajado menos de 12 meses en los últimos tres años y más de 90 días en el último año, antes de la finalización del trabajo.

haber trabajado menos de 12 meses en los últimos tres años y más de 90 días en el último año, antes de la finalización del trabajo. Trabajadores de la construcción: tener al menos ocho meses de trabajo con aportes en los últimos 2 años anteriores al despido o finalización de obra.

