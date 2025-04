Mercados: las acciones suben hasta 16% tras el fin del cepo cambiario

Los bonos y las acciones cerraron el viernes con fuertes alzas, a la espera de que se conozca el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, la salida del cepo cambiario no estaba descontada por el mercado hasta después de las elecciones legislativas, una noticia que hoy le da un impulso adicional a los activos argentinos.

El optimismo de los inversores se ve reflejado sobre todo entre las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR), en una rueda ya de por sí positiva a nivel internacional, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump eximiera durante el fin de semana los aranceles a ciertos productos tecnológicos provenientes de China.

Con noticias positivas a nivel local e internacional, los papeles de Edenor se destacan durante la rueda con un alza del 16,6% en Wall Street. También suben con fuerza las acciones bancarias, como Banco Supervielle (+15,2%), Banco Macro (+14,1%) y BBVA (+13,7%).

“Lo que nos interesa recalcar es que la salida del cepo cambiario, en nuestra opinión, no está factorizada en los precios de las acciones argentinas. La salida del cepo y la consecuente posibilidad de una recategorización a mercados emergentes era algo que el mercado no esperaba en el corto plazo", dijo Ignacio Sniechowski, head of research de Grupo Invertir en Bolsa (IEB).

Los bonos soberanos operan con subas del 5% en el exterior TIMOTHY A. CLARY - AFP

La Bolsa porteña arranca la semana con una suba del 2,4%, a pesar de que en las primeras horas del día llegó a trepar 7%, y cotiza en 2.303.493 unidades. Al ajustar este último valor por el contado con liquidación, que este lunes se desploma 9%, hace que el S&P Merval escale 12,6% en moneda dura y alcance los US$1888. Son valores que no se veían desde finales de marzo.

Al observar el panel principal, conformado por aquellas compañías que tienen el mayor volumen de operaciones del mercado, la rueda es liderada por las acciones de Transener (+7,4%), Edenor (+5,7%), Sociedad Comercial del Plata (+5,6%), Banco Supervielle (+5,3%), BYMA (+5,1%) y Grupo Financiero Valores (+5,1%).

“Si bien la salida del cepo no fue total, se dio el primer avance significativo en muchos años, lo cual nos lleva a volver a poner en el radar la posibilidad de una eventual reclasificación en los índices globales de acciones MSCI (Morgan Stanley Capital International). En estos índices, la Argentina tiene hoy la categoría de ’standalone’. Si bien estas cosas llevan tiempo, de mostrarse efectivo el plan en términos de anclaje de expectativas, el mercado podría empezar a pensar eventualmente en una salida total del cepo (que incluya a las personas jurídicas), por lo que fondos discrecionales del exterior podrían comenzar a armar posición a la espera de la reclasificación concreta, evento que llevaría a fondos que siguen determinados mandatos a comprar papeles de acciones argentinas", señaló Juan Manuel Franco, economista en jefe de Grupo SBS.

Los bonos soberanos también operan con fuertes alzas, luego de que las medidas anunciadas posicionaran mejor al Gobierno para cumplir con sus compromisos de deuda y recomponer las reservas internacionales. Así, los Bonares trepan hasta 8,67% (AL41D) y los Globales lo hacen hasta 8,24% (GD35D).

Los bonos soberanos suben 8% ANGELA WEISS - AFP

Aunque los bonos soberanos suben, el riesgo país todavía no ajustó y al comienzo del día se posiciona en 890 puntos básicos. Este indicador, elaborado por el JP Morgan y que mide la diferencia que pagan los bonos de países emergentes frente a los del Tesoro de Estados Unidos, es clave para que la Argentina pueda volver a los mercados internacionales de deuda.

“El verdadero termómetro del éxito del programa será el riesgo país, ya que el esfuerzo solo servirá si la Argentina vuelve al mercado. El programa está diseñado para ir levantando los controles cambiarios, permitiendo dar el último gran paso para recuperar el acceso al mercado. Aunque las primeras ruedas podrían mostrar algo de volatilidad, esperamos que el riesgo país caiga con fuerza. Sujeto a que el escenario internacional no profundice su deterioro y no aumente considerablemente el riesgo político, creemos que estarán dadas las condiciones para que la Argentina pueda volver al mercado este año. Si bien perdió algo de probabilidad por los acontecimientos globales recientes, seguimos considerando probable que Argentina pueda refinanciar los vencimientos de capital de julio a través de mecanismos de mercado", consideraron desde Facimex Valores.