Cómo gestionar la certificación negativa de la Anses

La certificación negativa es un comprobante que emitido por la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) en donde se deja constancia que una persona no recibe ningún aporte o prestación del organismo previsional nacional. Se trata de un trámite online gratuito que tiene validez por 30 días.

Es posible solicitar la Certificación Negativa de forma online Archivo

Paso a paso: ¿cómo solicitar la certificación negativa de la Anses?

Para obtener este comprobante que no requiere la autenticación con sello y firma de un agente de la Anse, se deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la página oficial de la Anses y clickear en “Mi Anses”

Ingresar CUIL y Clave de Seguridad Social

En la pestaña “Información Personal” seleccionar “Certificación Negativa”

Elegir el período (solo puede consultarse por los últimos seis meses) y clickear en “Continuar”

Se deberá hacer click en “Descargar constancia” para obtener la certificación

Además, también es posible obtener la Certificación Negativa a través de este link, donde hay que completar el formulario con los datos de CUIT/CUIL y el período por el que se pide la certificación).

Qué comprueba la certificación negativa

La certificación negativa es un documento de la Anses que deja constancia de que el interesado no registra:

Declaraciones juradas como trabajador/a bajo relación de dependencia

Declaraciones Juradas de provincias no adheridas al Sistema Integral Previsional Argentino (tanto para trabajadores/as activos/as como pasivos/as)

Transferencias como Autónomo y/o Monotributista y/o Trabajadores de Casas Particulares

Cobro de Asignación por Maternidad para Trabajadora de Casas Particulares

Cobro de la Prestación por Desempleo

Cobro de programas sociales

Cobro de la Asignación Universal por Hijo e Hija y/o embarazo

Cobro de Asignaciones Familiares

Cobro de Progresar

Iniciación de Prestación Previsional Nacional

Cobro de prestaciones previsionales vigentes a la fecha de la solicitud

Obra social

Además, en este comprobante figura si el interesado está o no registrado como monotributista social.

Para qué sirve la certificación negativa

Las personas en estado de vulnerabilidad social reciben ayuda tanto de la nación como de las provincias y municipios. Muchos planes son excluyentes entre sí, por lo que una persona que recibe ayuda de la Anses para, por ejemplo, alimentos, podría quedar excluida de recibir un programa similar entregado por la administración provincial o municipal. Es por eso que en muchas ocasiones se solicita al interesado que presente la certificación negativa.

El acceso a la justicia civil con beneficio de gratuidad requiere de la acreditación de carencia de ingresos a los fines de costear los gastos que puede originar un pleito (peritos, abogados, sellados) y, dependiendo del sistema nacional o provincial, puede requerirse la gestión una certificación negativa de Anses al iniciar.

Para gestionar algunos beneficios de la seguridad social como paso previo a su otorgamiento también puede solicitarse una certificación negativa de Anses que acredite el estado patrimonial de quien lo requiera, o de su grupo familiar.

El trámite se puede realizar de forma online Rodrigo Nespolo

También pueden extraer una certificación negativa de Anses las entidades bancarias ante el pedido de otorgamiento de un crédito u otro producto, ya que con el número de CUIT o CUIL, cualquier persona puede efectuar la consulta gratuitamente en la página oficial de Anses.

También es un trámite que ayuda para saber si una persona cumple con alguno de los más de 15 impedimentos para comprar dólar ahorro. Si bien este comprobante no da cuenta de la totalidad de las restricciones, sí reúne varios condicionamientos al señalar, entre otras cosas, si la persona recibe la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación Universal por Embarazo (AUE), dos impedimentos al momento de querer adquirir dólar ahorro. Además, este certificado también da cuenta de si el interesado tiene ingresos consistentes, un requisito para poder comprar esta divisa. Solo en los casos en que el sistema arroje la leyenda “Denegatoria Certificación Negativa”, la persona podría acceder a la compra de esta divisa, dado que allí se describirá la situación laboral (si es asalariado, autónomo, personal de servicio doméstico o monotributista) o previsional, que sirve para demostrar ingresos consistentes. Asimismo, no debe decir que es beneficiario de un programa social ni de empleo, ni perceptor de otros pagos. De todos modos, es importante aclarar que este documento no es suficiente para corroborar que la persona cumpla con todos los requisitos para comprar dólar ahorro, debido a que rigen varias restricciones (como recibir o no subsidios en las tarifas de luz, agua y gas) respecto de las cuales el certificado no se expide.

