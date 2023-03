¿Cómo es el trámite en la Anses que te puede ayudar a saber si podés comprar dólar ahorro?

escuchar

Cada principio de mes se renueva el cupo para comprar dólar ahorro (o solidario) y, de esta forma, aquellos argentinos que cumplen con los requisitos impuestos por el Gobierno pueden adquirir hasta US$200 al valor oficial. Al existir más de 12 impedimentos para acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) muchos ahorristas dudan de si están habilitados para comprar divisa a este valor.

Para conocer la situación personal de cada uno, es posible solicitar la Certificación Negativa de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), que indica si se cumplen algún impedimento para comprar dólar ahorro.

Es posible solicitar la Certificación Negativa de forma online Archivo

Si bien este comprobante no da cuenta de la totalidad de las restricciones, sí reúne varios condicionamientos al señalar, entre otras cosas, si la persona recibe la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación Universal por Embarazo (AUE), dos impedimentos al momento de querer adquirir dólar ahorro. Además, este certificado también da cuenta de si el interesado tiene ingresos consistentes, un requisito para poder comprar esta divisa.

Solo en los casos en que el sistema arroje la leyenda “Denegatoria Certificación Negativa”, la persona podría acceder a la compra de esta divisa, dado que allí se describirá la situación laboral (si es asalariado, autónomo, personal de servicio doméstico o monotributista) o previsional, que sirve para demostrar ingresos consistentes. Asimismo, no debe decir que es beneficiario de un programa social ni de empleo, ni perceptor de otros pagos.

De todos modos, es importante aclarar que este documento no es suficiente para corroborar que la persona cumpla con todos los requisitos para comprar dólar ahorro, debido a que rigen varias restricciones (como recibir o no subsidios en las tarifas de luz, agua y gas) respecto de las cuales el certificado no se expide.

Paso a paso: ¿cómo solicitar la Certificación Negativa?

Para obtener este comprobante, que se puede adquirir de forma online y tiene validez por 30 días, se deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la página oficial de la Anses y clickear en “Mi Anses”

Ingresar CUIL y Clave de Seguridad Social

En la pestaña “Información Personal” seleccionar “Certificación Negativa”

Elegir el período (solo puede consultarse por los últimos seis meses) y clickear en “Continuar”

Se deberá hacer click en “Descargar constancia” para obtener la certificación

Además, también es posible obtener la Certificación Negativa a través de este link, donde hay que completar el formulario con los datos de CUIT/CUIL y el período por el que se pide la certificación).

Vale recordar que la Certificación Negativa obtenida por Internet no requiere la autenticación con sello y firma de un agente de la Anses.

¿Qué comprueba la Certificación Negativa?

Se trata de un comprobante que emite la Anses y tiene una validez de 30 días. Allí se deja constancias de que el interesado no registra:

Declaraciones juradas como trabajador/a bajo relación de dependencia

Declaraciones Juradas de provincias no adheridas al Sistema Integral Previsional Argentino (tanto para trabajadores/as activos/as como pasivos/as)

Transferencias como Autónomo y/o Monotributista y/o Trabajadores de Casas Particulares

Cobro de Asignación por Maternidad para Trabajadora de Casas Particulares

Cobro de la Prestación por Desempleo

Cobro de programas sociales

Cobro de la Asignación Universal por Hijo e Hija y/o embarazo

Cobro de Asignaciones Familiares

Cobro de Progresar

Iniciación de Prestación Previsional Nacional

Cobro de prestaciones previsionales vigentes a la fecha de la solicitud

Obra social

Además, en este comprobante figura si el interesado está o no registrado como Monotributista Social.

¿Quiénes están impedidos de acceder al cupo del dólar ahorro?

Existe una serie de restricciones para adquirir dólar ahorro shutterstock - Shutterstock

Los que hayan adquirido dólar “bolsa” o contado con liquidación en los 90 días anteriores.

en los 90 días anteriores. Los argentinos que operaron Cedears, obligaciones negociables o criptomonedas en los 90 días anteriores.

en los 90 días anteriores. Beneficiarios de un plan o programa de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ), como la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación Universal por Embarazo ( AUE ).

), como la o la ( ). Trabajadores en relación de dependencia que hayan recibido parte de su salario a través del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) o REPRO .

o . Personas sin ingresos declarados o “consistentes”.

o “consistentes”. Cotitulares de cuentas bancarias.

Quienes ya utilizaron la totalidad de su cupo (US$200 mensuales) a través de compras con tarjeta de crédito o débito.

a través de Quienes hayan refinanciado algún saldo de la tarjeta de crédito a 12 meses.

Monotributistas que hayan tramitado los créditos a tasa cero.

que hayan tramitado los Los titulares de créditos UVA que accedieron al congelamiento de las cuotas durante la pandemia.

que accedieron al durante la pandemia. Dueños de pymes que hayan recibido créditos al 24 por ciento.

que hayan recibido al 24 por ciento. Quienes tengan subsidios en las tarifas de luz, agua y gas.

Empresas que liquidaron dólar soja.

LA NACION

Temas Dólares