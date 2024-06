El Gobierno exigió a Defensa de la Competencia que retire la cautelar en contra de las prepagas sobre cartelización

Escuchar

El Gobierno exigió a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) que diera de baja la medida cautelar que había impulsado contra las prepagas, mediante la Superintendencia de Servicios de Salud, por una supuesta “cartelización” entre las empresas del sector durante los sucesivos aumentos que se registraron en los primeros meses del año. La resolución llega a penas una semana después de que el Gobierno y directivos de 41 entidades de medicina prepaga arribaran a un acuerdo para el reintegro de dinero a los afiliados desde julio, y sobre los incrementos que tendrán en adelante las cuotas de los planes de salud.

Con el retiro de la medida cautelar se entiende que desde el primero de julio ya no habrá control ni supervisión en el precio de las cuotas de las prepagas, lo que originalmente provocó fuertes cruces entre el Ejecutivo y los principales dueños de las empresas del sector. De esta forma, el Gobierno confía en que no se producirán bruscos incrementos en las cuotas mensuales tras los acuerdos alcanzados.

Desde julio los precios quedan nuevamente liberados, tal como lo habían estado desde la vigencia del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70. En el texto pactado, se indica que los precios “se ajustarán libremente conforme estructuras de costos y debido cálculo actuarial de cada una de las empresas”.

La denuncia de la Superintendencia de Servicios ante la Justicia, por supuesta cartelización para fijar precios, es la que finalmente dio lugar a una audiencia solicitada por el juez Juan Rafael Stinco -a cargo del Juzgado Civil y Comercial N°3- en la cual se llegó a lo pactado con respecto a la devolución de dinero y a los próximos incrementos.

Antes de eso, por parte del Gobierno se dispuso una medida basada en una presentación hecha en enero por referentes de la Coalición Cívica (CC) ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Quien participó de aquella presentación fue el legislador porteño de Coalición Cívica Hernán Reyes, quien criticó el paso atrás del Gobierno al retirar la cautelar. “Estoy convencido de que es un error. Quieren creer que las prepagas no van a volver a formar un cartel y poner los precios por las nubes, pero no hay ninguna razón para pensar eso”, sostuvo en un posteo en su cuenta de X.

“No hubo sanción por la cartelización, no hubo condicionamiento, conductual ni tampoco resoluciones o cambios normativos por parte de la Superintendencia. Estamos en una situación idéntica a la de enero. No hay garantías de que no vuelva a pasar lo mismo. El Gobierno ya decidió y nosotros vamos a seguir impulsando la causa contra las empresas”, agregó quien fuere uno de los promotores de la denuncia de la CC.

El acta acordada contempla también que las entidades de medicina prepaga se comprometen a reincorporar “en iguales condiciones y sin restricciones ni penalización alguna a quienes hayan sido dados de baja por falta de pago debido a los incrementos”. E indica que la Superintendencia de Servicios de Salud estará a cargo del “seguimiento, control y ejecución del cumplimiento” del acuerdo y que “arbitrará los medios” para canalizar posibles consultas y denuncias de los afiliados.

Las cuotas de las prepagas estuvieron formalmente bajo regulación del Estado a partir de la entrada en vigencia de la ley sectorial, en 2012. Y fueron liberadas por el DNU 70, una de las primeras medidas tomadas por el actual gobierno de Javier Milei. Así, mientras que en 2023 la inflación fue de 211,4%, los precios de los planes de salud aumentaron, todos por igual y con habilitación de las autoridades, un 137,4%.

El acuerdo al que finalmente se arribó alcanza a las siguientes empresas y entidades de medicina prepaga: OSDE, Swiss Medical, Medicus, Omint, Galeno, Medifé, Hospital Italiano, Luis Pasteur, Hominis, Medicina Esencial, Asociación Mutual del Personal Jerárquico de Bancos Oficiales Nacionales, Unión Personal, Mutual Federada 25 de Junio Sociedad de Protección Recíproca, ACA Salud, Sancor Salud, Prevención Salud, Sistema Integrado de Prestadores de Salud, MET Córdoba, Hospital Alemán, Grupo DDM, Hospital Británico, Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas (Cemic), Círculo Médico de Lomas de Zamora, International Health Services Argentina, Obra Social YPF, OPDEA, Osdepym, Fundación Médica de Mar del Plata, EnSalud, Sociedad Española de Beneficiencia y Mutualidad, COBENSIL, Medin S.A.S.M.A., Centro Médico Pueyrredón, Programa de Salud, Medical´s, OSDIPP, Asistencia Sanitaria Integral, Bristol Medicine, Federación Médica Gremial de la Capital Federal, Asociación Civil de Estudios Superiores, Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la CABA (Simeco).

