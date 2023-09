escuchar

La apertura de una nueva inscripción al programa Mi Pieza llevó a muchos a preguntarse cómo anotarse para recibir esta línea de crédito destinada a mejoras, refacciones o ampliaciones de la vivienda.

Los préstamos van de 250.000 a 600.000 pesos, dependiendo el tipo de obra. Las vacantes para acceder al programa del Ministerio de Desarrollo Social está disponible hasta el domingo 10 de septiembre, inclusive.

Se abre una nueva inscripción de #MiPieza para que puedas refaccionar o ampliar tu casa. 🏡



Si te anotaste antes, pasaste las validaciones y no fuiste seleccionada, participás sin necesidad de volver a inscribirte.



Anotate en 👉 https://t.co/x1Xi3w1miw#PrimeroLaGente 🇦🇷 pic.twitter.com/J7Gw4f7Ip2 — Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (@MDSNacion) September 4, 2023

Cuáles son los requisitos para inscribirse a Mi Pieza

Para aplicar al beneficio, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Ser mujer

Tener más de 18 años

Ser argentina o tener residencia permanente

Ser residente de un Barrio Popular del RENABAP

Contar con Certificado de Vivienda Familiar

Paso a paso: cómo inscribirse a Mi Pieza

Quienes cumplan con las condiciones pueden inscribirse siguiendo estos pasos:

Ingresar a este link para acceder a la plataforma digital dispuesta por el Gobierno

digital dispuesta por el Completar el formulario, que en su primera etapa solicita datos personales como nombre, apellido, DNI y número de trámite del mismo, así como género y fecha de nacimiento.

Cabe recordar que la sola inscripción no garantiza la asignación del crédito Mi Pieza, cuyos receptores son seleccionados por sorteo dentro de los inscriptos. Aquellos que se anotaron antes, pero no tuvieron suerte en otra edición de los préstamos, automáticamente participan de la nueva convocatoria y no tienen que volver a realizar el trámite.

Cómo se recibe el crédito Mi Pieza

El dinero del crédito Mi Pieza se asigna en dos depósitos, del 50 por ciento cada uno. Luego de recibir el primero, el beneficiario tiene tres meses para presentar el avance de la obra a través de una aplicación de celular y cobrar la segunda cuota. Este trámite se realiza a través de la plataforma “Mi Pieza Argentina”. Para acreditar el avance de la obra, es necesario llenar una declaración jurada y enviar un registro fotográfico.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social recuerdan que junto con las fotos que se envían por medio de la aplicación, el Gobierno recibe de manera automática la ubicación de la vivienda. De este modo, las autoridades pueden verificar que la obra se está desarrollando en el domicilio correspondiente al Certificado de Vivienda Familiar con el cual se concretó la inscripción a Mi Pieza.

En qué se puede utilizar el dinero del crédito Mi Pieza

Los fondos acreditados por el programa tienen fines específicos relacionados con mejoras, refacciones o ampliaciones de viviendas en barrios populares. Según el Ministerio de Desarrollo Social, los fines aprobados para el uso de los montos son:

Mejoramiento de techo, pared, piso y/o aberturas.

División de interiores.

Refacción menor de plomería y/o electricidad.

Ampliación de vivienda.

Los fondos del programa Mi Pieza solo pueden utilizarse para refacciones, ampliaciones o mejoras en la vivienda Archivo

Asimismo, el 40 por ciento del consumo total del crédito debe ser realizado con la tarjeta o asociada a la cuenta bancaria donde se depositan los montos. Para los créditos Mi Pieza no existen comercios adheridos, sino que son parte aquellos que pertenecen a los siguientes rubros:

Materiales para la construcción

Albañilería y mampostería

Madereras y carpinterías

Ferreterías, aberturas y herrajes

Equipamiento y suministro de plomería

Pinturerías

Plomería y calefacción

Iluminación artefactos accesorios

Techos y reparación

Trabajos de hormigón y concreto

Partes y equipos eléctricos

Gran tienda de materiales

Pinturerías y papeles pintados

Bazares y ferreterías

Toldos, lonas y mallas

Materiales eléctricos

LA NACION