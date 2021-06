Cómo invertir mejor el aguinaldo: las opciones que recomiendan los especialistas

Con el mes de junio llega el sueldo anual complementario, más conocido como aguinaldo. Y al tener unos pesos más en el bolsillo -precisamente, equivalente a la mitad del salario-, ese extra suele destinarse para saldar deudas, realizar compras pendiente y guardarlos para el ahorro.

“Lo primero que tendría que hacer una persona que no se dedica a las inversiones, que no tiene renta fija y no suele tener ese extra, es tratar de sacarse de encima los pasivos que se conocen como deuda mala, los cuales tienen una tasa de interés enorme. No hay mejor inversión que sacarse de encima las deudas, con tasas siderales. Luego, si se tiene la posibilidad de evitar el consumo y sacrificarlo por un porvenir mejor, recién ahí podemos pensar en las inversiones”, comenzó el analista financiero Gonzalo Pereyra Sáez.

Con inversiones para todos los portafolios y perfiles, hoy el mercado ofrece una gran variedad de activos para protegerse contra la inflación, el salto del dólar o incluso aprovechar la escalada de los commodities.

Portafolio de hasta $20.000

Para aquellas personas que pueden destinar hasta $20.000 de su salario a las inversiones, la alternativa más conveniente según los expertos son los Fondos Comunes de Inversión (FCI). Sus ventajas son que permiten la diversificación del portafolio y se asume un riesgo menor, con un ticket que arranca en los $1000.

En ese sentido, una de las opciones recomendadas son los Fondos Comúnes de Inversión ajustables por CER. “Te permite la cobertura contra la inflación, en un momento en el cual las perspectivas de inflación son alcistas”, explicó Sabrina Corujo, directora de Portfolio Personal de Inversiones.

El último dato de inflación fue de 4,1% en abril y, en lo que va del año, el indicador ya acumuló un alza del 17,6%. En ese contexto, José Ignacio Bano, gerente de research de invertirOnline, agregó que “la mayor amenaza en este momento para el bolsillo del inversor es la inflación y, por eso, lo mejor es protegerse contra ella”.

“Me parece apropiado el AdCap Balanceado II porque tiene varios bonos cortos pero grandes que indexan por CER. De esta manera, uno se cubre contra la inflación ya que el CER siempre da una tasa positiva, sea cual sea el porcentaje de inflación”, aseguró.

Sin embargo, los FCI tienen un gran abanico de opciones. Por ejemplo, Corujo señaló a los Fondos Comunes de Inversión que ajusten por tipo de cambio, es decir, que estén conformados por bonos dollar-linked. Aunque la volatilidad es mayor, el inversor se cubre ante un eventual salto del tipo de cambio.

Por su parte, Bano recomendó los FCI ajustados por commodities. “Actualmente vemos un boom en los commodities. Tal es el caso de la soja, que hace nueve años no vale lo que hoy en día. Asimismo, por su rally fenomenal, duplicó su valor en 10 meses. Por caso, el Fondo Premmier Commodities básicamente tiene un 60% del portafolio invertido en futuros de soja. El resto, principalmente, un 25% en otros commodities como oro, petróleo, hierro a través de Cedears de distintas compañías. Esto es lo que hace que sea un Fondo interesante, la diversificación que posee para un portafolio chico”, completó.

Portafolio entre $20.000 y $50.000

Para los inversores que pueden destinar entre $20.00 y $50.000 a armar su portafolio, se recomienda mantener la posición de los Fondos Comunes de Inversión mencionados previamente y, además, sumar otros activos.

En este caso, todos los economistas se inclinaron por adquirir Certificados de Depósitos Argentinos, conocidos popularmente como Cedears. Su ventaja principal es que se tiene un activo en pesos locales, pero que está vinculación con el tipo de cambio. En definitiva, si el dólar se dispara el inversor está cubierto. Así, se pueden comprar títulos de Apple, Amazon o Tesla, por caso.

“Los Cedears representan las acciones de las empresas extranjeras. Lo que hay que tener en cuenta es que no es para todos los perfiles, los más conservadores se inclinan más por un FCI. Pero lo bueno es que estás dolarizado. Como estás vinculado a una acción norteamericana por el tipo de cambio, el dólar contado con liquidación (CCL), si el dólar sube tus certificados van a incrementarse en la misma proporción”, resaltó Pereyra Saez.

Los cedear protegen al inversor ante una suba del dólar. Shutterstock - Shutterstock

Desde invertirOnline indicaron que para elegir cuáles son los sectores más convenientes para invertir, hay que tener en cuenta cuáles son los rubros que están performando mejor. En general, esto está relacionado al contexto mundial.

“En este caso, están vinculados con la superabundancia de dólares y con las tasas bajas. Pero también están aquellos sectores que perfomarían bien de cara a una posible inflación en Estados Unidos”, explicó Bano. Si la superabundancia de dólares y tasas creciendo continúa, los sectores más interesantes son el financiero y energético.

En el sector financiero se puede apostar por empresas como Bank of America, JP Morgan, Wells Fargo, Goldman Sachs, Citi, Visa, Mastercard. Mientras que del sector energía, se pueden mencionar a los menos volátiles, que son ExxonMobil y Chevron.

Pereyra Sáez sumó como alternativa la caución bursátil. Se trata del mercado de dinero de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en el cual el inversor puede prestar dinero y obtener un retorno por ello. “Es como un plazo dijo, pero dentro de la bolsa y paga un 33% al año. Sin embargo, esto se puede hacer a corto plazo, cuatro días, una semana, y generar interés compuesto. Recibís de nuevo el capital con el interés y lo reinvertís. Así, estás constantemente líquido y generas una tasa mucho mayor de la que se establece en sí misma”, destacó.

Portafolio mayor a $50.000

Finalmente, al hablar de un portafolio de más de $50.000 aplica todo lo anteriormente dicho y se agregan nuevas opciones un poco más arriesgadas, como inversiones locales y criptomonedas, aunque también se abre la posibilidad de invertir en los Estados Unidos.

Si el inversor está dispuesto a incorporar un poco de riesgo local, los economistas recomendaron acciones como YPF o de entidades financieras, pero advirtieron que es conveniente que represente una porción chica dentro del portafolio. “Para alguien muy arriesgado y que espera algún tipo de recomposición, puede ser una opción. Pero es importante que sepa el riesgo que asume hoy al ponerse en una posición de este tipo”, alertó Corujo.

Para un perfil más agresivo aún, el mundo de las criptomonedas es una de las alternativas para destinar una parte del dinero. “Son más volátiles y riesgosas, pero pueden tener un crecimiento exponencial”, opinó Pereyra Sanz.

Mayo fue un mal mes para las criptomonedas, especialmente para el Bitcoin que llegó a registrar su mayor merma mensual en diez años. Sin embargo, el analista financiero confía en que se recuperarán y “en cinco años podemos estar ante números que nos sorprendan”. Lo importante, según resaltó, es investigar qué hay detrás de la criptomoneda, en qué se sustentan. Ether, Vechain y Cardano “se están abriendo mucho”.

Con un menor riesgo, dentro del universo de las criptomonedas también está la posibilidad de volcarse en las stablecoins. “Te dolarizas a través de USDT o DAI y haces inversiones en renta fija que arroja entre 6% u 8% al año en dólares”, apuntó.

Por último, si se puede conformar un portafolio de $150.000 se tiene la opción de invertir en los Estados Unidos, ya que se requiere un monto mínimo de US$1000. “En ese caso, uno tiene infinitas alternativas más”, graficó Bano. Una de las opciones predilectas son los ETFs, que son como los Fondos Comunes de Inversión pero que operan en la Bolsa “como un todo”. Por ejemplo, se puede comprar XLI que el ETF del sector industrial, o XLF que hace referencia al sector financiero