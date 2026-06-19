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Dólar hoy y dólar blue, EN VIVO: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este viernes 19 de junio, minuto a minuto

La divisa oficial opera a $1470 para la venta; el dólar blue se ubica en $1475 para esa operación

La cotización del dólar este viernes 19 de junio
La cotización del dólar este viernes 19 de junioShutterstock

Cotización del dólar de hoy

El dólar oficial minorista se posiciona en $1470 para la venta. Por su parte, el dólar blue se ubica en los $1475 para la misma operación. El riesgo país continúa en descenso y se acerca a los 400 puntos.

¿De cuánto fue la inflación de mayo?

Francisco Jueguen
Francisco Jueguen

La inflación volvió a registrar una desaceleración, por segundo mes consecutivo desde el pico de marzo y tras 10 meses previos difíciles para los precios, y marcó 2,1% en mayo. Fue una variación mejor a la esperada por el mercado, pese a que aún no logró perforar el piso de 2% mensual.

La suba de los precios acumuló un 14,7% en cinco meses. La inflación interanual se aceleró: pasó del 32,4% al 33,2% (hay que tener en cuenta que en mayo de 2025 el IPC había sido 1,5%). La inflación núcleo rompió el piso de 2%, y registró un 1,9%, cuatro décimas menos que en abril (2,3%).

¿Qué es el dólar cripto?

A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.

Cómo funcionan las criptomonedas
Cómo funcionan las criptomonedas

A cuánto cerró el dólar oficial ayer

Durante la jornada del jueves 18 de junio, el dólar oficial cerró a $1420 para la compra y $1470 para la venta, de acuerdo con los valores informados por el Banco Nación.

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