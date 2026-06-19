Dólar hoy y dólar blue, EN VIVO: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este viernes 19 de junio, minuto a minuto
La divisa oficial opera a $1470 para la venta; el dólar blue se ubica en $1475 para esa operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1420,00Venta$1470,00
Dólar blue
Compra$1430,75Venta$1475,00
Dólar tarjeta
Venta$1911,00
Dólar CCL
Venta$1507,89
Dólar MEP
Venta$1468,31
Dólar mayorista
Venta$1449,58
Euro
Compra$1615,00Venta$1715,00
El dólar oficial minorista se posiciona en $1470 para la venta. Por su parte, el dólar blue se ubica en los $1475 para la misma operación. El riesgo país continúa en descenso y se acerca a los 400 puntos.
¿De cuánto fue la inflación de mayo?
La inflación volvió a registrar una desaceleración, por segundo mes consecutivo desde el pico de marzo y tras 10 meses previos difíciles para los precios, y marcó 2,1% en mayo. Fue una variación mejor a la esperada por el mercado, pese a que aún no logró perforar el piso de 2% mensual.
La suba de los precios acumuló un 14,7% en cinco meses. La inflación interanual se aceleró: pasó del 32,4% al 33,2% (hay que tener en cuenta que en mayo de 2025 el IPC había sido 1,5%). La inflación núcleo rompió el piso de 2%, y registró un 1,9%, cuatro décimas menos que en abril (2,3%).
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
A cuánto cerró el dólar oficial ayer
Durante la jornada del jueves 18 de junio, el dólar oficial cerró a $1420 para la compra y $1470 para la venta, de acuerdo con los valores informados por el Banco Nación.
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