En el segundo día de las Jornadas Monetarias y Bancarias 2026 que organiza el Banco Central (BCRA), el auditorio escuchó a alguien que conoce desde adentro cómo se toman las decisiones en la Reserva Federal (Fed) de los Estados Unidos. Alberto Musalem, presidente y CEO del Banco de la Reserva Federal de St. Louis y doctor en Economía por la Universidad de Pennsylvania, dio un discurso sobre la economía estadounidense y luego fue entrevistado por Santiago Bausili y Vladimir Werning, presidente y vicepresidente de la entidad. En esa charla comparó el boom de la inteligencia artificial con la construcción de los ferrocarriles del siglo XIX y dejó una definición que resuena en el debate local, sobre la importancia de que un banco central explique con claridad cómo piensa.

Para Musalem, la autoridad monetaria tiene que informar al público cómo y por qué hace política monetaria. Distinguió esa tarea de lo que se conoce como forward guidance [guía futura], que consiste en anunciar un sendero preciso de tasas de interés. Según explicó, esa herramienta es útil cuando las tasas están en cero, pero no es necesaria en situaciones normales como la actual. Lo importante, dijo, es comunicar un marco que permita a empresas, familias y mercados entender de qué manera el banco central convierte la información que recibe en decisiones.

“Si los mercados entienden eso, típicamente tenemos una mejor transmisión de la política monetaria, mejores resultados económicos y una rendición de cuentas democrática más fuerte”, dijo.

La razón, agregó, es que el banco central puede ser evaluado por actuar tal como comunicó que lo haría. Por eso recomendó presentar dos o tres escenarios plausibles, cómo se vería la política monetaria en cada uno y qué probabilidad tiene cada escenario , para que el público pueda actualizar su mirada a medida que llegan nuevos datos. “Comunicar un marco es una de las pocas promesas que están bajo el control de un banco central”, sintetizó.

La sugerencia llega en un momento en que una de las críticas que recibe el equipo económico es que no resulta claro cuál es su política monetaria, de qué manera compra reservas el BCRA y cuál es la meta de agregados monetarios.

Alberto Musalem, presidente y CEO, Banco de la Reserva Federal de St Louis, moderado por Santiago Bausili y Vladimir Werning en las jornadas monetarias y bancarias 2026

Musalem aplicó ese criterio en su propio discurso. Con la inflación general y la subyacente de los Estados Unidos por encima del 3%, planteó dos escenarios para los próximos 18 meses, el plazo que considera apropiado para que la política monetaria tenga efecto.

En el primero, que ve como probable, los precios siguen significativamente por encima de la meta del 2% si la Fed no retira más estímulo. En el segundo, improbable pero posible, la inflación converge sin nuevas subas, ya sea por una baja de la energía y los fletes, un salto de productividad o una desaceleración de la demanda. Como le asigna más peso al primero, anticipó que la economía probablemente requerirá varias subas de tasas antes de la primavera boreal de 2027 , hasta llevar la tasa real “sólidamente entre 2% y 2,5%”. Hoy, estimó, está en el extremo inferior del rango de 1% a 1,5%.

La inteligencia artificial

Consultado por el contexto internacional, Musalem contó que en cada reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) el staff presenta un informe completo sobre la economía global. “Las condiciones financieras son globales. Los mercados están muy interconectados”, señaló.

Según describió, el fuerte consumo y la inversión en los Estados Unidos se reflejan en un gran crecimiento de las importaciones y en la suba de los precios de los chips de memoria y los equipos de computación. El auge de la inversión vinculada a la inteligencia artificial también impacta en los precios del cobre y del acero, y buena parte de ese gasto se financia con capitales que llegan desde otras partes del mundo.

El economista explicó que el consumo y la inversión reaccionan hoy porque el mercado espera un aumento permanente de la productividad. Los precios de los activos reflejan “un futuro brillante” asociado a la inteligencia artificial , lo que genera un efecto riqueza que impulsa el gasto de las familias. Antes que con la burbuja tecnológica del 2000, comparó el fenómeno con la construcción de los ferrocarriles de fines del siglo XIX, que tuvo excesos financieros, pero dejó una infraestructura muy beneficiosa.