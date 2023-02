Compra inteligente: Avanzan los supermercados sin cajeros

escuchar

Los supermercados inteligentes llegaron a la Argentina y ya le empezaron a dar pelea a los negocios tradicionales. Si bien existen algunos antecedentes a nivel local de jugadores más nuevos, ahora se concretó el desembarco de las grandes cadenas, con la inauguración de la primera sucursal de Carrefour Flash, que acaba de abrir en Pilar.

Con una propuesta similar a Amazon Go, Carrefour trabaja con un sistema de inteligencia artificial que permite llenar el carrito -el consumidor no necesita escanear el producto, ya que los sensores en las góndolas permiten cargar los artículos a través de la aplicación Mini Go- y completar la compra con la identificación del rostro del comprador.

La multinacional francesa, con más de 600 sucursales en el país, se enmarca en una nueva estrategia de transformación digital en búsqueda de ser pioneros en este tipo de oferta comercial y hacer frente a las demandas de los clientes. “Sabemos que hoy en día para algunas personas la velocidad y simplicidad son esenciales al momento de ir a las tiendas”, afirmó el director de Ventas, Marketing y Transformación Digital de Carrefour, Leonardo Arcas.

Así, la multinacional francesa estipula que el tiempo de compra de los clientes será, en la mayoría de los casos, tres minutos hasta el momento del pago. Al tratarse de una propuesta de mercado que apunta a un consumidor con una necesidad puntual y al ser una compra 100% autónoma, no existirían mayores demoras que las que se pueden generar en la toma de decisión en góndola.

Con un surtido de más 500 productos, Carrefour Flash se propuso satisfacer las necesidad de consumo diarias al ofrecer productos lácteos, frescos, congelados, de almacén, perfumería, limpieza e higiene, bebidas con y sin alcohol, entre otros. A los que luego se le incorporarán más productos como la carne.

En Carrefour afirmaron que la reciente apertura sirve como un “modelo de test” para evaluar el grado de aceptación del público y el atractivo de la propuesta. Y si bien aún solo cuenta con estadísticas preliminares, aseguran que la respuesta de los consumidores ha sido buena.

En 2021, a raíz de las largas filas en los supermercados producto del distanciamiento social obligatorio impuesto por el Gobierno, Martín Acuña fue uno de los primeros emprendedores que se propuso revolucionar la manera en que los argentinos hacían las compras en pos de la facilidad del ahorro del tiempo y la disponibilidad inmediata de los productos.

“Hace dos años, el modelo de Amazon Go estaba lejos de poder realizarse en Latinoamérica. Entonces desarrollamos una aplicación que llevará el cajero a lo que todas las personas estaban acostumbradas a usar: el celular, para que el proceso de compra estuviera en las manos de cada persona siendo su propio cajero”, afirmó Acuña.

Amazon Go las tiendas nuevas del gigante del e-commerce funcionan sin no aceptaban en efectivo. Están siendo presionadas para que acepten metálico.

Con inspiración en el negocio estadounidense, Qu!ck Scan&Go se propuso generar un nuevo contrato de venta con sus clientes. Mediante una aplicación junto con el registro de un método de pago (tarjeta de débito, crédito, Mercado Pago o carga de puntos con efectivo) permite a los usuario, luego de escanear un código QR, ingresar a la sucursal para comenzar el proceso de compra.

Una vez traspasada la puerta, el celular se transforma en una lector de barras que permite a los usuarios seleccionar los productos, ver su precio, descripción y seleccionar la cantidad. “El sistema te permite comprar a cualquier hora y de manera rápida. Sin importar si hay otras diez personas en el local porque eso significa que son diez cajeros se están cobrando”, aseguró el fundador de Qu!ck Scan&Go.

Luego de un año de haber inaugurado su primer local, Qu!ck Scan&Go cuenta dos sucursales en Estados Unidos; tres supermercados en Argentina con salida a la calle en Puerto Madero, microcentro y Palermo; un dark store que abastece los pedidos realizamos por las plataformas de Rappi y PedidosYA; dos sucursales 100% autónomas en las oficinas de Puma, Dexter-Stock Center y Grupo Alas; y otras dos en “The Link Towers” de Puerto Madero y en el Barrio Los Alisos de Nordelta.

Supermercados y tiendas inteligentes en la Argentina” Qu!ck Scan&Go

La presencia en los barrios cerrados se transformó en el nicho del negocio para Acuña, quien afirmó: “En los countries hay una necesidad insatisfecha, las personas están encerradas y no tienen ningún negocio para comprar o tienen una despensa con productos con valores que duplican o triplican los del mercado”.

Así, la última inauguración en el barrio Los Alisos de Nordelta, la respuesta de los residentes superó las expectativas que tenía en Qu!ck Scan&Go: de las 580 familias residentes, 484 usuarios descargaron la aplicación y 426 realizaron al menos una compra durante la primera semana. “Esta experiencia demostró que es práctico para los vecinos tener una sucursal a la que pueden ir caminando, que está abierta las 24 horas los 365 días del año, sin cajas ni demoras, con los mismos precios que un supermercado”, argumentó su fundador.

Sin embargo, la llegada de la tienda inteligente, como un amenity más de barrios cerrados, requiere que la administración le ceda una espacio junto con el pago por los consumos de energía eléctrica realizados en el mes, mientras que la remodelación y la operación del negocio depende de Qu!ck Scan&Go.

El fundador de la primera tienda inteligente en la Argentina ve con buenos ojos que la cadena de supermercados tradicionales, como Carrefour, tenga sucursales autónomas. “La reciente inauguración del Carrefour Flash demuestra que la tendencia de consumo va hacia la autonomía y que las empresas están poniendo el foco en la experiencia del cliente”, afirmó Acuña.

“En el mundo hay casi 2000 tiendas con el mismo mecanismo. Va todo tan rápido que no se puede hablar del futuro, sino del presente”, concluyó.