El supermercado del futuro. La tecnología llega a las góndolas

Para completar la compra en un supermercado sin hacer colas ni tener que interactuar con cajeros ya no es necesario viajar a Estados Unidos y visitar un local de la cadena Amazon Go. Quick es el nombre de una nueva propuesta que acaba de abrir en Puerto Madero y que se presenta como el primer supermercado completamente autónomo de la Argentina, en el que el cliente puede escanear sus productos y pagar desde su app sin perder tiempo.

“La tecnología atravesó todas las industrias, menos el retail físico. La experiencia en el supermercado sigue siendo la misma que existe desde hace 50 años, cuando se inventó el código de barras. La gente hoy todavía elige el producto en la góndola, tiene que hacer cola en la caja y pagar. Y nuestra idea es ayudar a cambiarlo”, explicó Marcos Acuña, fundador y CEO de Quick.

La primera sucursal del supermercado autónomo -una modalidad conocida internacionalmente como scan & go- se inauguró en diciembre de 2021 en el dique 2 de Puerto Madero, enfrente al hotel Faena. Y dos meses después abrió sus puertas un local híbrido en pleno microcentro porteño, que le permite al cliente elegir entre comprar sin contacto con ningún cajero o la modalidad tradicional. Sin embargo, la propuesta más innovadora que impulsa Quick es la instalación de pequeñas tiendas dentro de comunidades cerradas, como puede ser una oficina, un gimnasio, un barrio cerrado o una torre de departamentos.

“La propuesta está pensada para cualquier lugar donde trabajan o viven más de 50 personas. Lo que hacemos es montar un minimercado que incluye una góndola con 700 ítems, dos heladeras y una cafetera. Puede ser un ambiente cerrado chico o estar en medio de la oficina. Para la empresa es un servicio que le ofrece a los empleados, en una suerte de evolución de la máquina de vending, con el atractivo de que nuestros precios son muy competitivos porque no tenemos cajero ni pagamos el alquiler”, explicó Acuña.

Quick ya puso en marcha las primeras tiendas en comunidades cerradas en el complejo Link Towers de Puerto Madero y en las oficinas del grupo Dabra (los dueños de la cadena de deportes Dexter) en el km 26,5 de Panamericana.

Además de los menores costos, en Quick destacan que su propuesta implican más comodidad para el cliente que no solo gana tiempo sino que también puede hacer la compra en el momento en el que más le conviene.

Quick opera con el sistema "scan & go" en el que el consumidor se encarga de escanear con el celular los productos que quiere comprar gentileza

“En el caso de las tiendas que funcionan dentro de los edificios, el vecino puede bajar en cualquier momento, destrabar la puerta del local con la aplicación, escanear el producto que necesita, pagar e irse, sin cruzarse nunca con nadie”, asegura Acuña. “Tenemos cámaras y un sistema de inteligencia artificial que machea lo que dice que compró el cliente con cualquier diferencia de stock. Si encuentra alguna diferencia, le avisamos al cliente de que se olvidó de pagar un producto”, explican en Quick ante la consulta de cómo evitar los robos.

Este tipo de supermercados autónomos es un modelo relativamente nuevo en otros países pero que despegó en pandemia. “Amazon es el caso más famoso, pero también existen otras propuestas de scan & go más parecidas a la nuestra en la región. La cadena más exitosa es una brasileña que se llama Market for you que tuvo una verdadera explosión en 2021 con 2002 puntos de venta en San Pablo, donde la clase media vive en condominios”, explica Acuña.

Aplicaciones para todos

Los avances no solo pasan por la nueva modalidad de supermercados inteligentes y los clientes de las cadenas tradicionales también tienen a su alcance herramientas, como en el caso de Ahi-ta, que se presenta como un asistente personal que a través de algoritmos ayuda a optimizar las compras online.

“Ahi-ta! utiliza la matemática y la tecnología para analizar el carrito en tiempo real, permitiendo que en cada compra online en el supermercado los consumidores puedan hacer elecciones racionales: es decir, elegir para cada uno de los productos, la mejor opción de precio, y forma de pago, sin dejarse tentar por ‘ofertas complicadas’, lo que les permite ahorrar hasta un 40% del ticket”, explican en la aplicación creada por Agustín González Chiappe y Emilio Carbono. Los dos fundadores se conocieron trabajando en Estados Unidos ABInBev (la empresa dueña de Cervecera Quilmes) y en 2021 se lanzaron con el proyecto, tras una concretar una ronda de financiamiento pre-seed que valuó a la aplicación en US$5 millones.

“Lo que diferencia a Ahi-ta! de otras herramientas es que, al ser una extensión del navegador (por ahora, Google Chrome), el comprador no tiene que hacer ninguna acción adicional: ni cargar tickets, ni sacar fotos, ni enviar información a una app. Sólo tiene que realizar sus compras online de la forma habitual, mientras tanto la plataforma analiza el changuito y le sugiere al cliente ofertas, presentaciones, promociones que le son más convenientes que las que seleccionó. Si acepta la sugerencia, el reemplazo del producto se hace automáticamente”, aseguran.

Contra el desperdicio

Otra aplicación que desembarcó en los supermercados locales es Kigui, una app creada por tres emprendedores argentinos que permite pagar menos por productos que están cercanos a vencer. En la firma aseguran que los consumidores pueden ahorrar hasta un 60% del precio de un alimento y a la vez cuidar el medio ambiente, reduciendo desperdicios.

“El funcionamiento de la app es muy sencillo. Una persona compra un alimento con fecha de vencimiento cercana, en una de las 50 cadenas de supermercado habilitadas de todo el país. Luego carga una foto del ticket y del producto y en 72 horas hábiles se le reintegra un porcentaje del precio pagado en una cuenta bancaria o mercado pago. Las devoluciones van desde un 10 hasta un 60%, y participan más de 15 categorías: lácteos, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, snacks, golosinas, masas, fiambres, panificados y almacén”, aseguran los emprendedores detrás de la aplicación.

A nivel mundial, Amazon Go es la cadena pionera en el supermercado sin cajero en los Estados Unidos David Ryder - Getty Images North America

En apenas unos meses, en Kigui aseguran que se rescataron más de 15.000 alimentos, que tenían fecha cercana de vencimiento y las devoluciones superaron el medio millón de pesos.

En Kigui destacan que lo que está en juego no son cifras menores. “Los números son impactantes: el 17% de los alimentos que se producen en el mundo son desperdiciados y sólo en Argentinas 16 millones de toneladas de alimentos se tiran por año. Y casi un cuarto de este desperdicio se da en los supermercados”, explican en la app.