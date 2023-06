Con la candidatura a la presidencia asegurada, Sergio Massa se prepara para mostrar hiperactividad en su primera semana de doble rol

escuchar

El ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, citó a una reunión del gabinete económico para mañana a las 8.30 en el Palacio de Hacienda. Allí se decidirán las medidas que se anunciarán en los próximos días, incluida una firma de convenios en el marco del acuerdo con el Club de París.

Según fuentes de Economía, con la firma, mañana al mediodía, de los convenios con Francia, España y Suecia, más Japón, que se firmaría en pocos días más, “tenemos todos los acuerdos para tener financiamiento directo de esos países”.

La hiperactividad que el ministro promete mostrar también se ocupará de la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que también será un punto en la agenda de la reunión de equipo mañana a la mañana. Según confirmó el organismo, la Argentina agrupó los dos vencimientos de la semana pasada, que ascendían a US$2700 millones, para pagarlos a fin de mes. Es decir, el 30 de junio.

En este sentido, desde el Gobierno habían dejado trascender que harían un pago parcial de US$1900 millones con los derechos especiales de giro con los que se cuenta.

En tanto, si el pago fuera total, se necesitaría usar dólares por primera vez en la gestión de Alberto Fernández. Según los cálculos de la consultora 1816, suponiendo que el nuevo desembolso del Fondo llegue el 9 de julio, entre este compromiso y el pago de cupones GD/AL las reservas netas serán negativas por US$5500 millones en el mejor de los casos (-US$2000 millones de hoy - US$2700 millones de pago FMI -US$750 millones de pago GD/AL a privados).

“La lógica sería que haya pago la semana que viene, pero no pueden descartarse complicaciones en la negociación”, afirmaron desde la consultora.

Desde junio de 2021 que no hay ningún país en default con el FMI, aunque hubo más de 30 incumplimientos desde la creación del organismo (nunca de un país del tamaño de la Argentina y nunca de un monto de US$2700 millones). El mayor default de la historia del FMI fue Grecia, en 2015, por 2000 millones de euros, pero apenas duró 20 días. Hoy la Argentina representa el 28% de la cartera del Fondo, con una deuda de US$43.000 millones.

“Las dos partes tienen incentivos a acordar: el FMI no quiere ser el malo de la película en la campaña del peronismo y la Argentina sabe que la macro no soporta dosis adicionales de stress. Pero no será sencillo darle forma ese acuerdo, que incluirá necesariamente concesiones de ambos lados”, agregaron y sumaron que el país pasó de incumplir el espíritu de las metas FMI en 2022 a directamente incumplir las metas del segundo trimestre de 2023 y a un mes y medio de las PASO sigue resistiéndose a una devaluación tradicional.

“Le vemos más chances a una devaluación ad-hoc vía impuestos para algunas importaciones, profundizando los múltiples tipos de cambio, que es algo que va en contra de los manuales del organismo. Al mismo tiempo, nos cuesta imaginar al FMI adelantando financiamiento para que haya ventas macroeconómicamente significativas de CCL”, cerraron.

En el mismo sentido, desde Anker dijeron que, más allá de la discusión sobre el incumplimiento y la recalibración de las metas, la prioridad del Ministerio de Economía sigue siendo lograr un adelanto de los desembolsos previstos para este año (8000 millones de DEGs, US$10.700 millones), junto a la posibilidad de usar parte de los fondos para intervenir en el mercado de cambios. Dado que los desembolsos se encuentran calzados con vencimientos con el propio organismo, desde la consultora ven “muy difícil que el Fondo convalide un adelanto si exigencias en lo cambiario”.

“Creemos que las demoras en las negociaciones se deben a que las dos partes llegaron a límites que resultan muy difíciles de cruzar: para el FMI, adelantar fondos sin exigir medidas cambiarias y arriesgarse a un impago, y para el Gobierno convalidar una devaluación en la previa de las elecciones, luego de haber hecho todo por evitarla en los últimos dos años”, concluyeron.

LA NACION