Con la presencia de Milei y Caputo, llega la 13ª edición de Expo EFI

La 13° edición de Expo EFI, Convención de Economía, Finanzas e Inversiones, se realizará este martes 28 y miércoles 29 de abril en el Centro de Exposiciones y Convenciones (CEC). El evento, organizado por Invecq Consultora Económica y Messe Frankfurt Argentina, tendrá como figura central al presidente Javier Milei, quien participará junto a ministros, gobernadores y destacados referentes del sector privado.

La convención busca ser uno de los principales espacios de debate sobre la economía argentina en un momento que sus organizadores definen como de transición. “El Congreso Económico Argentino 2026 será un espacio de suma relevancia para analizar esta transición, destacar los logros y avances del proceso de estabilización, debatir los riesgos y desafíos aún pendientes, y proyectar el modelo de crecimiento que el país necesita para dejar 15 años de estancamiento estructural”, expresó Esteban Domecq, presidente de Invecq.

La convención, organizada por Invecq y Messe Frankfurt Argentina, es el principal espacio de debate sobre la economía argentina

El eje central del evento es el Congreso Económico Argentino (CEA), el único auditorio con acceso arancelado, donde se analizarán la actualidad y las perspectivas económicas, las finanzas y los mercados, las estrategias de inversión, el programa económico y el contexto internacional, entre otros temas.

Entre los oradores confirmados se encuentran el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausilli, y los ministros Federico Sturzenegger (Modernización) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores).

También expondrán Nicolás Aguzin, de la Bolsa de Hong Kong, y los analistas económicos Alfonso Prat-Gay, Marina Dal Poggetto, Claudio Zuchovicki y Emanuel Álvarez Agis. Estarán presentes también Andrés Malamud, Eduardo Costantini (Consultatio), Horacio Marín (YPF) e Ignacio Costa (Rio Tinto), además de gobernadores de Mendoza, San Juan, Catamarca y Chubut.

Esteban Domecq, presidente de Invecq, organizador del evento, destacó la relevancia del momento económico que atraviesa el país Marcelo Capece

La propuesta de Expo EFI incluye, además, más de 30 workshops, un espacio literario para presentaciones de libros del sector, un aula académica, stands comerciales, un recinto bursátil y 13 seminarios con referentes de minería, energía, agroindustria, fintech, inversiones, pymes y emprendedores, financiamiento, franquicias, consumo masivo, real estate y tecnología.

La entrada general al evento es abierta y gratuita previa acreditación en www.expoefi.com/inscripcion. El horario de ambas jornadas es de 9 a 19. La agenda completa está disponible en expoefi.com/agenda2026.