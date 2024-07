Con resultado mixto, el Gobierno comenzó a alargar los plazos de la deuda en pesos

Escuchar

El Gobierno captó hoy del mercado $4,43 billones, apenas $670.000 millones más de los que buscaba para cubrir los pagos de deuda más próximos que enfrenta, en la primera licitación tras el final del traspaso de deuda del Banco Central (BCRA) al Tesoro Nacional.

Fue al cabo de una licitación en la que recibió ofertas de compra por un total de $4,72 billones y en la que terminó colocando ocho de los 11 instrumentos en pesos que ofrecía (no hubo demanda por los que vencían en más de tres años y medio), pero consiguiendo casi el 84% de los fondos captados mediante las Letras de Capitalización (Lecap) por vencer en algo más de cuatro y ocho meses, los menores plazos ofrecidos.

La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación de hoy adjudicó $4,43 billones habiendo recibido ofertas por un total de $4,72 billones.



La demanda por títulos del Tesoro en esta ocasión ha permitido estirar el perfil de vencimientos a tasas sostenibles.



El producido… — Pablo Quirno (@pabloquirno) July 24, 2024

De esta manera, el grueso del financiamiento lo captó a tasas fijas que van del 51,1 al 69,7% nominal anual, considerando la tasa del 4,2% mensual que pagará la Lecap por vencer a fin de noviembre y la del 4,5% mensual prefijada a la que colocó la que caducará a fin de marzo del año que viene. Son rendimientos que están en línea algo por encima de las tasas de inflación que espera el mercado -según el último REM del BCRA- pero que más que duplican el objetivo oficial de hacerla converger en los próximos meses hacia el 2% de ajuste del tipo de cambio oficial o, aún, ubicarla por debajo.

Esa diferencia potencial es, en apariencia, la que buscaron asegurarse los inversores presentando pedidos de compra por $3,486 billones por estos papeles (les adjudicaron en total $3,33 billones), aunque en un 57% se dirigieron al título más corto.

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, valoró mediante un posteo en la red X que la licitación haya permitido “estirar el perfil de vencimientos y a tasas sostenibles”. Aludió a la extensión de plazos dispuesta para estos instrumentos a tasa fija que, hasta aquí, partían de períodos no mayores a los 30 o 60 días.

Allí aclaró además que el excedente tomado “será depositado en la cuenta del Tesoro en el BCRA”.

Es que, como explicó LA NACION ayer, la subasta era un test para comenzar a medir la predisposición del mercado a tomar plazos más largos, ahora que el calendario de vencimientos de la deuda en pesos del Tesoro se cargó de compromisos de corto y mediano plazo por el pasamanos de deuda del BCRA al Tesoro.

De allí la necesidad de iniciar una paulatina reingeniería del total de la deuda asumida en pesos que, básicamente, consiste en tratar de alargar sus plazos sin asumir mayores costos (ya que obligarían a redoblar esfuerzos fiscales) para evitar posibles cuellos de botella que ayuden a generar inestabilidad en los mercados.

La idea oficial era no seguir cargando la agenda de compromisos de corto plazo

Más allá de la mirada de la mitad del vaso lleno por la que razonablemente optó el Gobierno, el dato que también dejó la licitación es que menos de $470.000 millones se consiguieron con los instrumentos (con cobertura de capital indexado por inflación o variación del tipo de cambio oficial) ofrecidos a más de un año.

Para Pedro Siaba Serrate, de Portfolio Personal Inversiones (PPI), el resultado de la subasta estuvo en línea con lo esperado. “Indudablemente el Tesoro se jugaba una parada en esta licitación al no ofrecer papeles de corto plazo, en un intento por no cargar más la agenda de pagos que enfrenta hasta septiembre. Fuera de eso descontábamos que las Lecap iban a estar por lejos entre lo más demandado, en momentos en que las expectativas sobre el proceso desinflacionario no alientan el apetito de instrumentos con CER y las vinculadas a una normalización cambiaria antes de fin de año tampoco ayudan a la demanda de títulos dollar-linked ofrecidos a largo plazo”.

Según este analista, lo que el equipo económico debe tener claro es que ahora que la deuda consolidada del sector público recayó totalmente sobre el Tesoro, “el roll-over de la deuda en pesos se convertirá en un ratio que el mercado va a seguir de cerca”.

Fuera de las Lecap los papeles más demandados fueron el bono ajustable por CER por vencer a mediados diciembre de 2025, que aportó $314.000 millones pero validando una tasa del 8,18% por sobre la evolución que tenga la inflación en ese plazo, y el dollar-linked por caducar a mediados del año que viene, por el que vinieron otros $233.000 millones a una tasa negativa del 6,29%.

La colocación del resto de los papeles fue apenas testimonial (en algunos casos aportaron menos de $24.000 millones) lo que hace que los operadores estimen que habrían sido demandados por tesorerías públicas.

