Con un dólar más demandado, el Banco Central pausa la compra de reservas

En un contexto en el que el dólar se mantiene demandado, el Banco Central (BCRA) se abstuvo de comprar reservas en el mercado cambiario local por tercer día consecutivo, algo inédito desde que comenzó a aplicar su plan de acumulación el 3 de enero pasado.

La entidad que conduce Santiago Bausili reportó nuevamente que cerró sus operaciones “sin intervención”, como había hecho el lunes, cuando el billete había abierto con un alza cercana al 1% en respuesta a la fuerte devaluación que registraba ese día el real en Brasil, luego de definirse el proceso electoral a favor de una nueva reelección de Luiz Inácio Lula da Silva.

El reporte del BCRA

Ese aumento, que no fue mayor porque el Tesoro Nacional volcó al mercado unos US$100 millones de sus ahorros mediante ventas sostenidas para mantener estable la cotización, dejó al BCRA al margen de las operaciones. En ese contexto, la decisión no llamó la atención.

La situación se repitió ayer, en un escenario complejo porque la Letra ajustable por dólar que vence a fin de mes marcaría el precio de referencia, lo que suma demanda al mercado spot. Esta vez, la decisión sí causó cierta extrañeza, porque el billete se negoció en baja durante casi toda la jornada y, cada vez que encuentra espacio para comprar dólares, suele ser el BCRA el que lo hace.

Luego se supo que la presencia oficial detectada en el mercado correspondía al Tesoro, que había salido a comprar divisas cuando el billete tocó un piso intradiario de $1536: adquirió US$44 millones de los US$100 millones que había vendido el día previo, mayoritariamente a $1541.

Lo de ayer Compumar

Esto explicaría que el BCRA se haya mantenido al margen de las operaciones —en una jornada de bajo volumen— para permitir que el Gobierno recuperara parte de lo vendido 24 horas antes. Después de todo, la decisión se da, además, cuando se sabe que en una semana debe pagar US$877 millones en concepto de intereses al Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros US$60 millones a organismos internacionales y “apenas tendría en su cuenta en el BCRA US$869 millones”, hicieron notar desde Portfolio Personal Inversiones (PPI).

Lo ocurrido hoy estaría relacionado con la presión que ejerció la demanda sobre la cotización del billete durante la segunda mitad de la rueda, luego de una apertura tranquila, cuando el dólar mayorista vendedor cotizaba a $1535, unos $3 por debajo del cierre anterior.

“Ya cerca del mediodía, el mayorista avanzó hasta la zona de $1538, donde encontró cierto equilibrio y se mantuvo durante buena parte de la rueda, antes de que se hiciera sentir, durante la última hora de operaciones, una intensificación de la demanda, que absorbió la oferta disponible en esos niveles y llevó progresivamente la cotización hasta los $1540 y $1542, nivel en el que finalmente cerró la jornada, marcando una suba de $4 (+0,26%) respecto de ayer”, reseñó el operador Francisco Díaz Mayer, de ABC Mercado de Cambios.

La incidencia de una demanda más fuerte también se reflejó en el aumento del 46% del monto total de operaciones al contado, que alcanzó los US$628 millones durante la jornada.

Las reservas y los próximos vencimientos

La duda que comienza a plantearse en el mercado es qué decisión tomará el BCRA si esta tendencia se mantiene en las próximas jornadas, dado que la compra de reservas es, tal vez, el único recurso genuino con el que cuenta el Gobierno para afrontar los próximos vencimientos de deuda externa.

En ese sentido, fueron públicas las recomendaciones del FMI y de distintos bancos de inversión internacionales para que la entidad siguiera acumulando divisas, en momentos en que el BCRA parecía comenzar a moderar esas compras tras haber cumplido sus previsiones. La acumulación de reservas también le permitiría al Gobierno contar con una importante munición para enfrentar un 2027 electoral.

Reunion de la Plenaria de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda donde asistió el Lic. Santiago Bausili, Presidente del Banco Central de la República Argentina. en el salón Azul del Senado de la Nacion; el 9 de septiembre de 2026; en Buenos Aires, Argentina. Fotos: Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado - Charly Diaz Azcue

La importancia de estas compras aumentó, además, luego de que el Gobierno decidiera discontinuar la emisión del Bonar 2029 (AO29) en el mercado local para hacerse de divisas. Todavía le quedan unos US$800 millones por colocar, pero habría optado por no convalidar tasas del 12% o 13% anual. De allí la inquietud que genera la pausa en las compras del BCRA, más allá de que haya acumulado por esa vía US$1252 millones este mes y US$15820 millones en el año.

Es que las proyecciones indican que, “de no mediar nuevas colocaciones en el mercado local ni nuevas compras del Tesoro en el MULC, terminaría con depósitos en moneda extranjera en el BCRA por unos US$1800 millones, por debajo de los US$3700 millones previstos al presentar el programa financiero a mitad de año”, explicó PPI en su informe diario.

Al respecto, vale recordar que el Gobierno no hizo ninguna revisión de aquel programa ni explicó de dónde obtendría los recursos hoy faltantes, aunque divulgó consecutivamente por distintas vías cifras millonarias y muy diferentes sobre la liquidez total a la que podría acceder para enfrentar posibles corridas el año que viene.