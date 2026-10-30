Consumo online: crecen las compras, pero cae el gasto promedio y las expectativas para el CyberMonday son moderadas

En un contexto de debilidad del consumo, el comercio electrónico muestra una dinámica particular: cada vez se realizan más compras, pero por montos menores. En la previa del CyberMonday, que se llevará a cabo entre el 2 y el 4 de noviembre, un informe de Tiendanube reveló que, entre enero y septiembre de este año, las órdenes de compra crecieron un 13,5% entre las tiendas que también estaban activas en igual período de 2025, mientras que la facturación se mantuvo estable en términos reales.

Durante el tercer trimestre en particular, las órdenes aumentaron un 22,7% interanual, mientras que el ticket promedio registró una caída del 11,9% en términos reales. Es decir, los consumidores compran más veces, pero gastan menos en cada operación.

Franco Radavero, gerente general de Tiendanube, explicó que la baja de los precios es especialmente marcada en los productos con componentes importados. Según señaló, las marcas encuentran hoy mejores condiciones para abastecerse, pero también enfrentan la necesidad de ofrecer precios más competitivos para sostener sus ventas.

Al mismo tiempo, la cantidad de compradores continúa en aumento. Durante el tercer trimestre, 3,19 millones de personas realizaron compras en las tiendas de la plataforma, un 14,8% más que en igual período de 2025. “Hay más gente comprando y los que ya compraban lo hacen con mayor frecuencia y en más categorías”, señaló Radavero.

El informe también mostró cambios en los medios de pago. La participación de las tarjetas de crédito cayó del 47,5% al 44,3% de las órdenes, mientras que las transferencias bancarias ganaron terreno, al pasar del 25,9% al 28,2%.

En cuanto a los rubros, Indumentaria continúa siendo uno de los más afectados. Su participación en la facturación total se redujo: de cada $100 vendidos, pasó de representar $41 a $37. En contrapartida, Hogar y Jardín aumentó su participación de $13 a $15.

Según Radavero, actualmente el comercio electrónico representa entre el 15% y el 20% de las ventas minoristas en la Argentina. El ejecutivo estimó, además, que las plataformas chinas Shein y Temu ya concentran alrededor del 10% de la facturación del comercio electrónico en el país, una competencia que se hace sentir especialmente en categorías como indumentaria.

ARCHIVO - Ropa de la compañía china Shein se ve en los grandes almacenes BHV (Bazar de l'Hotel de Ville), el martes 4 de noviembre de 2025 en París. (AP Foto/Aurelien Morissard, Archivo) Aurelien Morissard - AP

Qué se espera para el CyberMonday

De cara a una nueva edición del CyberMonday, las expectativas del sector apuntan a que se mantendrá la tendencia de los últimos meses: más operaciones, pero con un ticket promedio inferior al del año pasado en términos reales.

Radavero anticipó que también esperan una mayor participación de las transferencias como medio de pago y un crecimiento de las ventas originadas a partir de herramientas de inteligencia artificial.

En ese sentido, destacó que entre enero y septiembre las visitas a las tiendas de Tiendanube provenientes de asistentes de inteligencia artificial se multiplicaron por cuatro, una tendencia que comienza a modificar la forma en que los consumidores buscan y descubren productos.

Desde la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), organizadora del CyberMonday, coincidieron en que el consumo online atraviesa una etapa caracterizada por tickets más moderados y una mayor frecuencia de compra, impulsada por las cuotas sin interés y las oportunidades puntuales de ahorro.

Según la entidad, el evento dejó de ser una ocasión aislada y excepcional para convertirse en una fecha de conveniencia dentro de un hábito de compra digital que ya está instalado entre los consumidores argentinos.

Los datos del sector también reflejan este cambio de comportamiento. Según el estudio de mitad de año de CACE, el comercio electrónico argentino facturó $19.533.815 millones durante el primer semestre de 2026, con un crecimiento nominal del 28% interanual, por debajo de la inflación del 33,5% registrada en junio. Esto implica una caída de la facturación en términos reales.

Sin embargo, la cantidad de operaciones siguió creciendo. Entre enero y junio se registraron 181,5 millones de órdenes de compra, un 21% más que en igual período de 2025, mientras que se vendieron 248 millones de productos, con un incremento del 22%.

En paralelo, el ticket promedio por orden se ubicó en $107.597, apenas un 5% por encima del año pasado, muy por debajo de la evolución de los precios.