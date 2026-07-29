Se vende más vía comercio electrónico, pero el ticket perdió contra la inflación

Si bien el comercio electrónico sigue mostrando un crecimiento en la cantidad de órdenes de compra que ningún otro canal de venta logra igualar, durante el primer semestre el ticket promedio y la facturación avanzaron por debajo de la inflación.

Entre los factores que explican este desempeño figuran una mayor participación de productos importados de menor costo en el mix de ventas y la decisión de muchas empresas de resignar márgenes para sostener las ventas en un contexto de consumo retraído.

Según un estudio de Tiendanube, que releva información de 70.000 marcas que venden a través de su plataforma, durante el primer semestre las órdenes de compra crecieron 8,9% interanual y la cantidad de productos vendidos, 14,1%. En contraste, el ticket promedio aumentó 16,5% y la facturación nominal, 26,9%, ambos por debajo de la inflación acumulada en el período, que fue del 33,5%.

“Hay más gente comprando y se venden más productos, pero los precios están bajando en términos reales. Eso refleja tanto el mayor peso de los importados en la oferta local como el proceso de desinflación”, explicó Franco Radavero, gerente general de Tiendanube.

Según el ejecutivo, la mayor competencia también obligó a muchas empresas a resignar rentabilidad para sostener las ventas. La liquidación de stocks acumulados y la posibilidad de reponer mercadería importada a menor costo contribuyeron, además, a contener los precios. “Hoy los vendedores saben que, si aumentan los precios, dejan de vender. El mercado es mucho más competitivo que hace un año”, resumió.

El desempeño, sin embargo, no fue homogéneo entre las distintas categorías. Aunque en todas el ticket promedio creció por debajo de la inflación, algunas estuvieron más cerca de igualarla. Salud y belleza, por ejemplo, registró una suba del 25,7%, mientras que juguetes lideró el crecimiento en órdenes de compra, con un alza del 29,7%.

En el otro extremo quedó la categoría moda, donde las órdenes de compra crecieron apenas 6,1% y el ticket promedio avanzó 11,1%.

Moda creció menos en ordenes de compra y el ticket promedio aumentó muy por debajo de la inflación de período Fabián Marelli

Consultado sobre si ese desempeño responde al avance de plataformas como Shein y Temu, Radavero sostuvo que la competencia de los productos importados impacta prácticamente en todas las categorías. En el caso de la indumentaria, señaló que los consumidores comparan cada vez más los precios locales con los del exterior y postergan compras que consideran prescindibles. A eso se suma que muchas marcas redujeron la oferta de cuotas por el elevado costo financiero.

Respecto del cierre de tiendas online, el ejecutivo reconoció que, si bien la base de vendedores sigue creciendo, existe una mayor rotación de emprendimientos, aunque aclaró que no responde únicamente a la caída del consumo.

“Hace tres años alcanzaba con ver una oportunidad y tener un producto para vender. Hoy la actividad exige invertir más, profesionalizar la gestión y trabajar con márgenes mucho más ajustados. El partido está más difícil”, sintetizó.

Pese a ese escenario, Radavero aseguró que, para las empresas que combinan locales físicos con ventas online, el comercio electrónico ya se ubica entre sus tres principales canales de venta. En las marcas que gestionan ese canal de manera profesional, agregó, puede representar entre el 25% y el 35% de la facturación total.