Corredor de infraestructura: una por una, las obras acordadas entre la Argentina y Estados Unidos

En el marco de la gira del presidente Javier Milei en Nueva York, la Argentina y Estados Unidos lanzaron el “Corredor Andes-Atlántico”, una iniciativa que busca conectar las zonas mineras del noroeste argentino y Vaca Muerta con los puertos del Atlántico y los mercados internacionales. El esquema contempla herramientas de financiamiento por hasta US$7000 millones hacia 2027.

El proyecto de GNL de YPF concentra la mayor parte de los fondos anunciados.

Estas son, una por una, las principales obras y áreas de infraestructura incluidas en el entendimiento.

Argentina LNG: hasta US$6000 millones

El proyecto de mayor magnitud es Argentina LNG, la iniciativa de exportación de gas de Vaca Muerta que desarrollan YPF junto con la italiana Eni y XRG, de Emiratos Árabes Unidos.

El Export-Import Bank de Estados Unidos (EXIM) presentó una propuesta de financiamiento de largo plazo por hasta US$6000 millones. El dinero estaría destinado a la adquisición de bienes y servicios estadounidenses necesarios para desarrollar la infraestructura y la producción.

El crédito todavía no está aprobado: se trata de una propuesta indicativa y no vinculante y requiere la aprobación final del directorio de EXIM.

La primera etapa de Argentina LNG contempla dos unidades flotantes de licuefacción frente a las costas de Río Negro, con una capacidad conjunta de 12 millones de toneladas anuales de GNL. El inicio de operaciones está proyectado para 2031.

Vaca Muerta YPF

Hasta entonces, los socios estiman una inversión de US$29.000 millones: unos US$24.000 millones para ductos, instalaciones portuarias, plantas de procesamiento y unidades de licuefacción, y otros US$5000 millones para desarrollar el gas que abastecerá el proyecto. A lo largo de toda su vida útil, la inversión calculada asciende a US$51.000 millones.

Dentro del desarrollo de Argentina LNG también aparece el sistema de ductos necesario para transportar el gas hacia las instalaciones de exportación. El acuerdo menciona la adjudicación de un contrato superior a US$1000 millones a un consorcio integrado por la estadounidense Pumpco, Bonatti y Contreras Hermanos para el sistema de ductos de exportación. La obra, sin embargo, está sujeta a la decisión final de inversión del proyecto de GNL.

AMBA I: una nueva línea de alta tensión

Otro de los proyectos incluidos es la concesión de la línea de alta tensión AMBA I, destinada al transporte de energía eléctrica.

La inversión estimada para esta obra es de US$800 millones y cuenta con una garantía del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La iniciativa forma parte del componente energético del corredor, que busca ampliar la infraestructura para acompañar el crecimiento de la producción de petróleo y gas.

Ferrocarriles de carga: Belgrano, San Martín y Urquiza

El acuerdo también incorpora proyectos para rehabilitar y ampliar los ferrocarriles de carga. Entre las líneas mencionadas aparecen el Belgrano Cargas, el San Martín y el Urquiza, en un contexto en el que el Gobierno avanza con privatizaciones.

El objetivo del corredor es mejorar la conexión entre las zonas productivas y los puertos, especialmente para facilitar el traslado de minerales, hidrocarburos y otros productos destinados a la exportación.

El tren que podría unir Vaca Muerta con Bahía Blanca

Entre los proyectos ferroviarios aparece además una posible conexión de cargas entre Vaca Muerta y Bahía Blanca.

La obra tendría relevancia para la salida de la producción de hidrocarburos de la cuenca neuquina hacia uno de los principales polos portuarios del país.

Todavía no se informó un monto de inversión específico.

Hidrovía y puertos

La Hidrovía también figura entre las obras y concesiones. El entendimiento contempla inversiones para mejorar vías navegables y puertos y así facilitar el traslado de la producción.

Actividad en la hidrovía río Paraná, entre los puertos de San Lorenzo y Puerto San Martin. Cientos de barcos llegan todos los meses para cargar cereales y sus derivados en las distintas empresas agroexportadoras del cordón industrial. Marcelo Manera - LA NACION

Fibra óptica y red de Arsat

El corredor también contempla fibra óptica y una red de Arsat. El documento menciona la próxima concesión para ampliar y modernizar la red de fibra óptica de Arsat. Para una primera etapa de ese proyecto, el BID aporta un préstamo de US$49 millones.

Además, se incluyen posibles inversiones en cables submarinos, centros de datos y conectividad satelital.

Telecomunicaciones y Metrotel

El acuerdo señala la adquisición de seis millones de usuarios de servicios móviles en la Argentina por parte de la estadounidense Metrotel, en el marco de la fusión entre Telecom y Telefónica.

Litio y cobre

El objetivo de la iniciativa es fortalecer las cadenas de suministro, promover nuevas inversiones y conectar las regiones mineras del noroeste argentino con los puertos del Atlántico.