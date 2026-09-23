Una cooperativa agrícola top ten como exportadora quiere tener un puerto propio

SANTA FE.- La cooperativa Unión Agrícola de Avellaneda (UAA), departamento General Obligado, 475 kilómetros al norte de esta capital, celebró su 107º aniversario, en cuyo transcurso, su presidente, Leandro Nardelli, auguró que la cooperativa avanzará en uno de sus principales anhelos: contar con una salida propia al mundo, que podría concretarse mediante un puerto propio. Sobre este tema, Nardelli conversó con LA NACION y aseguró que, si bien la decisión empresarial está adoptada, “aún estamos en etapa de evaluación”. Dijo que, por el momento, “no hay plazos” definidos para determinar dónde ni cuándo estará en funcionamiento esa terminal de cargas sobre el río San Jerónimo, afluente del Paraná, donde ya se encuentra emplazado el puerto de Reconquista, distante 5 kilómetros al sur de Avellaneda.

En el primer semestre de 2026, la UAA quedó en el top ten de los exportadores de granos del país por ventas al exterior declaradas. Se ubicó en el décimo lugar con 830.000 toneladas, según un reporte de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). Registró una variación interanual del 11%.

Según indicó, la empresa busca “seguir afianzando el vínculo con sus asociados y productores en la producción y exportación de granos y oleaginosas”. Agregó: “Hemos cumplido muchos objetivos que nos hemos planteado este año, como récord en acopio. Para el año que viene estamos en seguir al lado del productor agropecuario, que es fundamental. No tenemos que descuidar eso, es más, tenemos que potenciar”.

Leandro Nardelli, presidente de la cooperativa: “Hemos cumplido muchos objetivos que nos hemos planteado este año, como récord en acopio"

Resaltó ante este medio que su desarrollo en el ámbito agropecuario se convirtió en un eslabón fundamental para la economía del norte de Santa Fe y las provincias de Chaco, Santiago del Estero y Salta. “Con su presencia territorial, consolidada con la producción agropecuaria, la industria, el comercio y los mercados nacionales e internacionales”, porque “la actividad de la UAA no se limita al acopio tradicional de cereales y oleaginosas, sino que abarca el desmote de algodón, la producción de alimentos balanceados, la integración avícola y diversos negocios ganaderos”, dijo. Subrayó que con las 2.870.000 toneladas acopiadas el último año la UAA alcanzó el mayor volumen de su historia.

Situación

Actualmente, la cooperativa está sostenida por más de 1700 asociados y una fuerza laboral que supera los 1200 colaboradores directos. Su despliegue territorial cuenta con 13 sucursales y cuatro delegaciones, una estructura que le permite integrar distintas etapas de las cadenas productivas y agregar valor en origen.

Con 2.870.000 toneladas acopiadas el último año la UAA alcanzó el mayor volumen de su historia

De cara al futuro, desde la entidad señalaron que “la escala productiva actual plantea exigentes desafíos en materia de infraestructura y gestión”, por lo que “la prioridad institucional se centra en la mejora de las conexiones viales y el desarrollo de alternativas de transporte multimodal, herramientas logísticas consideradas fundamentales para garantizar el flujo de la producción”.

La Unión Agrícola de Avellaneda (UAA) fue fundada el 21 de septiembre de 1919 por un grupo de 33 productores que buscaron organizarse para mejorar sus condiciones de comercialización. En la actualidad, sus actividades principales refieren a agroinsumos y granos. Provee insumos para el campo, además de realizar el acopio y la comercialización de productos agrícolas. Su sede central se encuentra en Avellaneda (Santa Fe), pero opera en varias provincias del norte, como Chaco, Santiago del Estero y Salta.