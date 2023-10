escuchar

En los últimos días, la brecha cambiaria superó el 150% amenazando la continuidad de la cotización del dólar oficial mayorista, que está fija en $350 desde el 14 de agosto pasado. En este sentido, el secretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein, reiteró que la estrategia es seguir con ese precio hasta el 15 de noviembre próximo y después retomar el crawling peg previo a las PASO. Así lo sostuvo en una entrevista con Jorge Fontevecchia en Perfil.

Según Rubinstein, la devaluación del oficial -que pasó de cotizar a $287 el viernes 11 de agosto a $350 el 14- era una condición necesaria para recibir los desembolsos del Fondo Monetario Internacional (FMI), pero se adelantó tres o cuatro días por el “cisne negro” de la performance del candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, en las PASO. “Vimos que ese día era muy negativo y que iban a ser un poco agónicos esos tres o cuatro días”, afirmó.

Sin embargo, si el próximo 22 de octubre ganara Miei, no habría devaluación porque ya no sería algo inesperado para los mercados, según Rubinstein. “Creo que ya Milei no es el cisne negro porque está muy instalado y ya no sería el tipo de sorpresa que fue ese lunes 14 de agosto. Después, dependerá de las actitudes de cada uno, de si hay que conjeturar qué le conviene a él, qué no le conviene, qué haría, qué no haría”, agregó y reiteró: “Nosotros no vamos a devaluar porque gane Milei, o lo que sea”.

“Ya fijamos una estrategia que en el fondo tiene que ver con seguir con el dólar a 350 hasta el 15 de noviembre y después crawling peg del 3%, que diría, como línea general, como recomendación a quien sea, le diría, no nos vayamos de ahí hasta que no conseguimos dólares para hacer otra cosa”, continuó.

Pero, más allá de los dichos del funcionario, no todos opinan que ese sería el escenario tras la primera vuelta. Por caso, el viernes pasado, Bull Market, la Alyc de Ramiro Marra, candidato a jefe de gobierno de LLA, dio una charla para inversores vía YouTube, según la cual, a partir del lunes 23 de marzo, el equipo de Massa ayudaría con la transición, que va a ser “salvaje”

“Está la decisión de que noviembre sea el mes salvaje. Va a haber que tomar decisiones. Hay certeza de que ciertas cosas se liberarán de forma absoluta, como el precio de la nafta. Ahí viene el shock inflacionario y el mercado ya empezó el proceso de desmonetización la semana pasada. Si hoy querés, con US$7800 millones, dolarizás la base. Los libertarios no saben a qué precio dolarizarían, pero se sienten cómodos en $1300-$1400″, dijo Mauro Mazza, de Bull Market, poniéndole número también a lo que podría ser una unificación cambiaria.

Después del segundo debate presidencial en la Facultad de Derecho, Milei realizó hoy polémicas declaraciones en Radio Mitre. Dijo que “el peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono”.

Así, se mostró en la misma línea que el jueves anterior cuando, desde Mar del Plata, manifestó que “cuanto más alto esté el precio del dólar, más fácil es dolarizar”, antes de entrar a la cumbre que hizo con empresarios mientras se desarrollaba el Coloquio de Idea en el Hotel Sheraton, al que no asistió.

LA NACION

Temas Comunidad de Negocios