Créditos de hasta $28 millones para comprar de 0km híbridos y eléctricos: este es el programa para comprar autos destinados a taxis o remises con una tasa de 20%

El Banco Ciudad junto al gobierno porteño impulsan una línea de créditos para adquirir autos híbridos, para quienes deseen utilizarlos para trabajar como taxi o remis, con miras a fomentar un sistema de movilidad sustentable.

La línea de créditos para comprar taxis híbridos en CABA

Se trata de una línea de créditos con tasa preferencial destinada a la compra de vehículos eléctricos para el transporte de pasajeros, sean taxis o remises oficiales, otorgado por el Banco Ciudad. El objetivo es renovar la flota, y al mismo tiempo reducir los gases contaminantes y el ruido.

Eduardo Aizenberg es taxista y está a volante de una de las primeras unidades enchufables de la flota porteña y comenta que decidió elegir este tipo de vehículo por que le rinde el préstamo que adquirió por $28 millones, a pagar en 48 meses y, según remarcó, con lo que ahorra en combustible, paga la cuota y el seguro.

Eduardo Aizenberg está a volante de una de las primeras unidades enchufables

Cuál es la tasa para comprar taxis híbridos

La compra de un taxi o remis es financiada mediante un préstamo del Banco Ciudad que tiene las siguientes condiciones:

Ofrece hasta $28.000.000

Para la compra de coches 0 kilómetro eléctricos o híbridos enchufables

Plazo de 48 meses

Cubre hasta el 70% del valor del auto

La tasa de interés es fija del 20%

Quiénes pueden solicitar un crédito para autos eléctricos o híbridos

Para acceder a este tipo de unidades, los titulares deben contar con una licencia de taxi con al menos dos años de antigüedad y acreditar un año de inscripción como monotributistas o independientes.

En tanto, los autos eléctricos particulares radicados en Buenos Aires, además, tienen una exención del 100% de patentes y descuentos en los peajes de las autopistas porteñas.

Los requisito spar acceder al programa de autos híbridos

Dónde se cargan los autos eléctricos o híbridos

Esta facilidad de compra forma parte del Plan de Electromovilidad de la Ciudad: a los créditos para el recambio de la flota se suma la creación de una red de 400 puntos de carga públicos. Y para 2027, todos los colectivos que se sumen a la red de transporte público deberán ser eléctricos o a gas.

“Estamos trayendo la última tecnología para movernos mejor, y al mismo tiempo tener una Ciudad más silenciosa y sin contaminación. El objetivo es que los vecinos tengan opciones rápidas, eficientes y seguras”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, al presentar el Trambus, el nuevo sistema de transporte público que empleará buses eléctricos de gran capacidad, sincronizados con semáforos inteligentes.

Estas unidades son silenciosas y no contaminan y, según el anticipo oficial, este año empezará a circular el ramal 1 del Trambus, que unirá Nueva Pompeya con Aeroparque.