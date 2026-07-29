Cuáles fueron los rubros y productos que le ganaron a la inflación en el último año

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) registró un alza mensual del 1,9% en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en junio y acumuló una variación del 16,8% en los primeros seis meses del año. En la medición interanual —comparada con junio de 2025—, la suba alcanzó el 33,5%.

Detrás del nivel general, los aumentos sector por sector mostraron disparidades en los últimos 12 meses. Aunque las tarifas reguladas y la educación lideraron las subas con variaciones superiores al 50% anual, un grupo de rubros clave registró subas por debajo de la pauta general.

La división de Prendas de vestir y calzado se consolidó como la de menor incremento interanual en todo el país, al tener un ajuste de apenas el 11,9% entre junio de 2025 y junio de 2026. Esto significa que los precios del sector avanzaron con una diferencia de 22,5% por debajo de la medición interanual, en un ritmo equivalente a menos de un tercio del promedio general.

Una mayor competencia en el mercado interno amainó los aumentos en la ropa Pilar Camacho

A nivel federal, la categoría desagregada de Prendas de vestir y materiales fluctuó sus subas entre un mínimo del 9,4% anual en la región Pampeana y un máximo del 14% en el Noreste (NEA), con un 11,2% en el Gran Buenos Aires (GBA). Por su parte, el Calzado mostró una brecha más marcada: mientras que en el Noroeste (NOA) aumentó un 10,3% y en la región Pampeana un 11,6%, en el GBA y la Patagonia trepó hasta un 19,0% y 19,2% interanual respectivamente.

En el segundo lugar de las menores subas interanuales se ubicó el capítulo de Equipamiento y mantenimiento del hogar, con una variación promedio del 21,7% a nivel nacional, 11,8 puntos por debajo de la inflación interanual.

A lo largo del mapa, el rubro tuvo su piso en el NEA con un 17,4% anual, seguido por la Patagonia (20,2%) y el NOA (21,7%). Por otro lado, las mayores variaciones de este sector fueron en la región Pampeana (22,7%), Cuyo (23,1%) y el GBA (24,4%).

En esa línea, la división Bebidas alcohólicas y tabaco trepó un 23,2% interanual a nivel nacional, con una diferencia de 10,4 puntos respecto del promedio general. El comportamiento del rubro fue homogéneo en todo el territorio nacional, ya que las subas estuvieron entre un mínimo del 22,3% en el NEA y un máximo del 25,3% en la Patagonia.

Góndola de supermercado con vinos argentinos Imagen de IA

Sin embargo, al desagregar el sector, se observa una marcada brecha, ya que la contención vino del segmento de Bebidas alcohólicas, con subas del 11% en Cuyo, 13,4% en la región Pampeana y NOA, 14,4% en el GBA y un pico del 16,6% en la Patagonia. Por otra parte, los productos derivados del Tabaco mostraron un ajuste más severo, oscilando entre un 31,9% y un 33,5% interanual según la región.

Desaceleración en alimentos

A pesar de que el rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas subió un 34,4% a nivel nacional en los últimos 12 meses, varios productos esenciales de la canasta básica familiar tuvieron alzas significativamente menores en su acumulado interanual:

Café, té, yerba y cacao: fue una de las categorías más estables del año, con aumentos que fueron desde un 15,4% en el NOA hasta un 17,4% en el GBA.

fue una de las categorías más estables del año, con aumentos que fueron desde un 15,4% en el NOA hasta un 17,4% en el GBA. Leche, productos lácteos y huevos: registró variaciones muy contenidas, entre un mínimo de 13,2% anual en el NOA y un máximo de 20,0% en la Patagonia.

registró variaciones muy contenidas, entre un mínimo de 13,2% anual en el NOA y un máximo de 20,0% en la Patagonia. Pan y cereales: fluctuó entre un 18,5% en el NEA y un 28,5% en el GBA.

Por el contrario, la presión alcista en el sector alimenticio se debió al alza en Carnes y derivados, que trepó entre un 33,6% en la Patagonia hasta un 56,4% en el NEA, y Verduras, tubérculos y legumbres, que mostró una disparidad extrema: varió 32,1% en la Patagonia y un 73,6% interanual en Cuyo.