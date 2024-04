Cuáles son las condiciones, según Domingo Cavallo, para salir del cepo y liberar el tipo de cambio

Escuchar

CÓRDOBA.- El exministro de Economía Domingo Cavallo entiende que la salida del cepo y liberar el mercado cambiario no es posible a corto plazo. A su criterio, se deben cumplir determinadas condiciones -que no están dadas ahora- que permitirían tener éxito con esta estrategia. El presidente Javier Milei insiste en que no lo hace más por condiciones políticas que económicas.

En su blog personal, Cavallo plantea que el tipo de cambio CCL no es un tipo de cambio “verdaderamente libre” porque existen muchas restricciones para el acceso a este mercado por parte de quienes tienen exceso de pesos, y estas restricciones “desalientan al mismo tiempo la entrada de dólares a través de este mercado”.

También sostiene que la tasa de inflación mensual estará influida por una “fuerte inercia”, porque es probable que la caída de los salarios reales en el sector privado y las jubilaciones en el sector público hayan “tocado ya su piso y de aquí en más tendrán que aumentar, mensualmente, a un ritmo no inferior a la tasa mensual de inflación del mes anterior”.

La tercera condición que menciona es que si el ritmo del crawling peg “activo” (las microdevaluaciones diarias del peso) no se ajustara a un ritmo más cercano a la tasa de inflación, los costos de producción en dólares tenderían a “aumentar hacia niveles que desalentarían las actividades de exportación y a las sustitutivas de importaciones, poniendo en peligro el superávit comercial, luego de que se agoten las divisas generadas por la cosecha gruesa y los stocks de insumos importados”.

Y cierra con la necesidad de desdoblar formalmente el mercado cambiario para que, en lugar del CCL, funcione un mercado cambiario “verdaderamente libre en el que el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores no intervengan”. Subraya que la devaluación del tipo de cambio en este mercado estará “acotada por el incentivo a la entrada de capitales que emergerá de la eliminación de restricciones y por el avance efectivo que ello significará en el proceso de liberalización cambiaria y la habilitación del dólar como moneda para el ahorro dentro del sistema bancario y el mercado local de capitales”.

Cavallo remarca que ese proceso se verá “facilitado” si el Congreso aprueba el paquete fiscal, que incluye una moratoria impositiva y un blanqueo.

Sobre la inflación, espera una desaceleración en marzo, aunque en un contexto de “profunda recesión”. Indica que los precios online de marzo registraron un aumento del 8%, proyectando una inflación mensual cercana al 10% si se consideran servicios y precios regulados.

Repasa que los indicadores del nivel de actividad muestran una declinación muy acentuada. “No hay datos de marzo, pero mirando los indicadores en los meses de enero y febrero no caben dudas de que se ha entrado en una recesión profunda”.