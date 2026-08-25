Cuáles son las inversiones más rentables de 2026 y cuánto ganaron los que destinaron US$1000 a principio de año

En un contexto internacional marcado por el conflicto en Medio Oriente y la expansión de la inteligencia artificial (IA), algunos activos beneficiaron las carteras de los inversores con retornos que superan el 100% en dólares en lo que va del año, aunque esas decisiones no estuvieron exentas de riesgos y vaivenes.

A su vez, en el período se destacó el crecimiento de los papeles del sector energético en el país—con alzas de aproximadamente 40%— y de algunos bonos soberanos, que lograron rendimientos cercanos al 20%.

Hay acciones de empresas semiconductores que ofrecen retorno de más de 100% para quienes hayan invertido en ellas a principio de año Freepik

Renta variable

El mercado estadounidense mantiene balances positivos: el S&P 500 gana un 11,2%, el Nasdaq avanza un 14,7% y el Dow Jones registra un 9,5%. “La imparable carrera por la infraestructura de inteligencia artificial y la volatilidad en los precios de la energía por los conflictos geopolíticos internacionales abrieron oportunidades históricas para los inversores”, observó Damián Vlassich, team leader de Estrategias de Inversión en IOL.

Mediante el uso de Cedears, los inversores locales pudieron posicionarse en los activos internacionales que lideraron las subas en Wall Street. Para Vlassich, el caso más destacado es Micron Technology, uno de los principales fabricantes de chips clave para los centros de datos dedicados a la IA, que acumula un rendimiento en dólares de alrededor 220%. Por lo tanto, quien invirtió US$1000 en este papel, actualmente tendría en su cartera activos por US$3200.

Micron es una de las acciones que mayor rendimiento presenta en lo que va del año, con retornos de 190% Shutterstock

También distinguió otras empresas tecnológicas por sus significativos rendimientos en lo que va del año:

Intel: con un retorno del 140%, transformó US$1000 en US$2400.

con un retorno del 140%, transformó US$1000 en US$2400. Advanced Micro Devices (AMD): con un alza del 110%, elevó la inversión inicial a US$2100.

con un alza del 110%, elevó la inversión inicial a US$2100. ETF VanEck Semiconductor (SMH): con una suba del 50%, reportó una ganancia de US$500 sobre los US$1000 iniciales.

En el plano local, Martín Mejía, analista de Asset Management en Cohen Aliados Financieros, puntualizó que “las dos principales ganadoras del año en dólares fueron YPF y Vista”, porque mantienen buenas perspectivas y balances que reflejan un crecimiento real del negocio.

Hasta el momento, registran un retorno total de alrededor del 40% en ambos casos, así que quien hubiera invertido US$1000 en cada una a comienzos de año contaría hoy con aproximadamente US$1400.

Vista e YPF a lo largo del año ofrecen redimientos del 40% JUAN MABROMATA - AFP

Renta fija

Isabel Botta, product Manager en Balanz, precisó que tres instrumentos argentinos ofrecieron retornos de entre 18% y 25% en dólares y lograron ubicarse “por encima de varios de los principales índices bursátiles internacionales”:

Bonos CER : los títulos que se ajustan por la evolución de la inflación acumularon una suba entre 20% y 25% en dólares. Una inversión inicial de US$1000 habría alcanzado hasta US$1250.

: los títulos que se ajustan por la evolución de la inflación acumularon una suba entre 20% y 25% en dólares. Una inversión inicial de US$1000 habría alcanzado hasta US$1250. Bonos duales : aquellos títulos con una tasa que toma el promedio ponderado diario de los plazos fijos mayoristas a 30 o 35 días (Tamar) alcanzaron aproximadamente un rendimiento entre el 18% y 20% en dólares, elevando los US$1000 iniciales hasta US$1200.

: aquellos títulos con una tasa que toma el promedio ponderado diario de los plazos fijos mayoristas a 30 o 35 días (Tamar) alcanzaron aproximadamente un rendimiento entre el 18% y 20% en dólares, elevando los US$1000 iniciales hasta US$1200. Lecap: las Letras del Tesoro Capitalizables en pesos registraron una suba que ronda entre el 18% y el 20% medida en dólares, transformando los US$1000 en US$1200.

Mejía precisó que estos rendimientos se explican porque el tipo de cambio oficial se movió apenas un 1,5% . “Este escenario de dólar prácticamente planchado benefició especialmente a las estrategias de carry trade en pesos (tanto a tasa fija como a través de instrumentos CER), dado que sus rendimientos en moneda local superaron ampliamente a la devaluación”, agregó.

Criptomonedas

El mercado cripto estuvo atravesando una etapa de fuerte corrección tras los récords de fines de 2025, aunque en la última semana el Bitcoin (-9,9%) y Ethereum (-16,8%) empezaron a recuperarse paulatinamente. Sin embargo, una moneda digital fue una de las pocas excepciones que logró desafiar la tendencia bajista.

El mercado de criptomonedas presentan pérdidas en lo que va del año (AP Foto/Kin Cheung, Archivo) Kin Cheung - AP

Julián Colombo, director de Bitso para Sudamérica, señaló que “Hyperliquid (HYPE) fue una de las criptomonedas con mejor desempeño de 2026″, gracias a su plataforma avanzada de intercambio de criptomonedas que le permite eliminar tokens del mercado periódicamente para hacerlos más escasos y valiosos. De esa forma, presenta una suba aproximada de 215% en lo que va del año: si un inversor hubiese destinado US$1000 a HYPE a comienzos de 2026, tendría hoy aproximadamente US$3150. No obstante, Colombo advirtió que “este tipo de rendimientos no son garantía de resultados futuros” por la volatilidad del mercado de criptomonedas.

Inmuebles

El mercado inmobiliario muestra una leve mejora este año, pero los ingresos por renta registran caídas en términos reales. Leandro Molina, director comercial regional de Grupo QuintoAndar para Hispanoamérica (Zonaprop), puntualizó que, durante el transcurso de 2026, los precios del alquiler en CABA acumulan una suba del 17,5%, por lo que quedan levemente por debajo de la inflación del periodo (+19,2%) con un ajuste real de -1,7%.

Por el lado de la compraventa, señaló que los inmuebles mostraron una “leve revalorización” en lo que va del año: el precio de los departamentos acumula un incremento del 0,9% en 2026 (con un valor medio de US$2471/m²), mientras que las casas registran una leve suba del 0,3% (con un promedio de US$1830/m²).

Si bien los inmuebles presentan una leve revaloración en el año, los alquileres pierden frente a la inflación Hernan Zenteno - La Nacion/Hernan Zenteno

“En síntesis, un inversor que adquirió un departamento a principios de 2026 en CABA ha obtenido un rendimiento combinado compuesto por una rentabilidad bruta anualizada del 5,76% vía alquileres y una ganancia de capital del 0,9% en dólares por la apreciación del inmueble”, concluyó.

En cuanto al Gran Buenos Aires, Molina puntualizó que la Zona Norte se consolida como la plaza de mayor valor de capitalización (US$2410/m²) y con los alquileres más elevados ($812.053/mes), mientras que el Oeste y el Sur se posicionan como “las opciones más atractivas para inversores que buscan maximizar el flujo de caja”, con rentabilidades brutas anuales del 7,38% y 6,91%, respectivamente.

Aunque los precios de venta mantienen una suave tendencia al alza en todo el conurbano, los valores de alquiler en las tres regiones continúan corriendo por debajo de la inflación acumulada del año.

Oro

El precio del oro sufrió mucha volatilidad este año tras alcanzar su máximo histórico en enero JINGMING PAN - JINGMING PAN

El oro presentó volatilidad en su precio en lo que va del año. Nicolás Max, CIO de Criteria, señaló que el metal tuvo “algunos vientos en contra” por la expectativa de tasas de interés altas en Estados Unidos y la toma de ganancias inicial de los pequeños inversores. Si bien subió casi un 70% durante el año pasado y en enero alcanzó un máximo histórico, sufrió una corrección de alrededor del 10% hasta alcanzar un piso de $4000.

De todos modos, en las últimas tres semanas experimentó un repunte que lo posiciona aproximadamente en los US$4600 por onza troy (la unidad de medida). De esa forma, se encuentra en precios 7% por encima de aquellos en los que arrancó 2026.

Inversiones con balance negativo

El S&P Merval cotiza a US$1871,62 medido en dólar contado con liquidación (CCL), lo que representa un retroceso de 6,5% en lo que va de 2026. Si bien acciones como YPF (+50,4%) y Telecom (+22,8%) cuentan con ganancias, la mayoría tienden a la baja.

Otra inversión que presenta pérdidas en términos reales en lo que va del año son los plazos fijos, aunque en los últimos días fueron ganando terreno a partir de leves subas. Según datos oficiales del Banco Central (BCRA), la tasa de interés en pesos a 30 días pasó de una Nominal Anual (TNA) de 24,60% en enero a 20,16% en agosto, lo que representa una caída de unos 4,44 puntos porcentuales (p.p.). En cuanto a la Tasa Efectiva Mensual (TEM), se ubica este mes a 1,68%, 0,3 p.p. menos respecto de principios de año (1,98%). Por lo tanto, sus rendimientos se están equiparando con el nivel de la inflación.