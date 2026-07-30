YPF, Vista y Pampa Energía: cómo impacta la volatilidad del precio del petróleo en las principales acciones energéticas argentinas

El sector energético en la Argentina atraviesa un momento de fuerte expansión, al punto de consolidarse como un gran exportador. Ese rubro registró además superávit comercial récord en el primer semestre, impulsado principalmente por la producción no convencional de Vaca Muerta. A este escenario local se le suma la volatilidad internacional en la cotización del crudo, condicionada por la tensión geopolítica en Medio Oriente.

Frente a este contexto, las acciones de las principales compañías del sector muestran un desempeño significativo. Juan José Vázquez, head de Research en Cohen Aliados Financieros, destacó los papeles de dos firmas: YPF, cuyas acciones escalan 49% en el mercado porteño y en Wall Street registran un aumento de 42,6% en su valor en lo que va del año; y Vista Energy, cuyos títulos trepan un 40% en la Bolsa de Estados Unidos y operan de manera local a través de Cedears.

Las acciones de YPF presentan un importante incremento en lo que va del año (Photo by LUIS ROBAYO / AFP) LUIS ROBAYO - AFP

En el caso puntual de YPF, el analista señaló que tienen buenas perspectivas para este año debido al incremento en su producción no convencional, que podría tener un “salto a partir del cuarto cuatrimestre”. En paralelo, remarcó que la política de amortiguación de precios que lleva adelante le otorga un “mayor margen operativo” para cubrir los gastos de las áreas convencionales.

Asimismo, indicó que la expansión de Vista Energy en el país se vio potenciada por la adquisición de las operaciones de Equinor en Vaca Muerta a principios de este año. Pasó de generar 55.000 millones de barriles diarios en el primer cuatrimestre de 2025 a 155.000 de barriles este año. En tanto, la suba en los precios del crudo le ofreció una mayor generación de flujos de caja.

Vázquez también remarcó el potencial de Pampa Energía. Si bien en lo que va del año sus acciones acumulan un avance del 5% en la Bolsa porteña, advirtió que cuenta con margen para mayor crecimiento a partir del desarrollo del bloque Rincón de Aranda en Neuquén, proyecto hidrocarburífero no convencional que recibió recientemente la aprobación al RIGI.

En esa línea, Tomás Ambrosetti, cofounder de Guardian Capital, hizo hincapié en la diversificación de Pampa Energía, ya que se dedica a la producción de petróleo, gas, energía eléctrica y petroquímica. En ese sentido, destacó el anuncio sobre la construcción de una planta para la producción de urea granulada en Bahía Blanca, que será la más grande en su tipo de la región y una de las más importantes del mundo.

Pampa Energía tiene potencial de mayor crecimiento

Matías Cattaruzzi, Sr. Equity Analyst de Adcap Grupo Financiero, consideró que YPF y Vista Energy exhiben una valuación relativa similar y anticipó sólidas ganancias para ambas. No obstante, se inclinó por la petrolera estatal al proyectar un potencial alcista del 24% para sus acciones en la Bolsa de Nueva York (ADR) en los próximos 12 meses. Anticipó que tendrá una rentabilidad operativa pese a la volatilidad generada por el conflicto con Irán.

A partir de un sólido desempeño en el negocio de refinación y comercialización, Cattaruzzi estimó mayores ganancias y una reducción sostenida de los costos de extracción de la empresa a medida que la producción se concentra en Vaca Muerta. De esa forma, para 2027 el recurso shale representará el 90% de su producción total. “La perspectiva estratégica de YPF está orientada a capitalizar el potencial de sus extensas reservas no convencionales, con una expectativa de crecimiento de su producción de shale oil del 35% en 2025 y del 30% en 2026”, evaluó.

Ambrosetti subrayó sobre el anuncio de YPF sobre el fraccionamiento de sus acciones (conocido en el mercado financiero como split) que cotizan en Wall Street: pasará a tener un ratio de 10:1 a partir del 4 de agosto. Esta medida busca atraer más inversores minoristas, dado que baja el precio unitario de cada papel.

Vista Energy es la empresa que más se beneficia de la suba en los precios del petróleo

Damián Palais, asesor financiero de Cocos Gold, analizó que Vista Energy saca mayor rédito del escenario internacional actual. Al dedicarse principalmente a la producción de petróleo, el analista explicó que la firma mejora sus ganancias y hasta puede aprovechar los valores elevados del barril para acelerar sus volúmenes de extracción y comercialización.

Aunque YPF también comercializa petróleo, su esquema de negocio es más diversificado: “Está inmersa en toda la cadena del petróleo, la producción, el transporte y la misma venta final de combustibles”. Si bien una mayor cotización del petróleo aumenta el valor de sus productos, parte de su negocio se ve afectado negativamente. “Una suba en los precios de petróleo genera aumento en toda la cadena de producción, por lo que el costo de transporte se hace más caro”, puntualizó.

Damián Vlassich, team leader de Estrategias de Inversión en IOL, evaluó que las acciones energéticas argentinas se movieron al ritmo de la proyección del sector, y no tanto según el cierre del precio del barril. En cuanto a cuáles son las empresas más beneficiadas, puntualizó que Vista pudo aprovechar el apalancamiento operativo puro al crudo y se destacó en la eficiencia, mientras que YPF pudo crecer en escala y opcionalidad.

Pampa Energía surge como “el vehículo defensivo-agresivo para quien busca crecimiento con menos exposición directa al precio internacional”. Y concluyó: “El hilo común es que el crecimiento de volumen y la caída de costos les permiten crecer resultados incluso con un barril más bajo”.