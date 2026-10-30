Cuáles son las novedades en ofertas que propone este Cyber Monday 2026
El evento de descuentos digitales se llevará a cabo durante los primeros días de noviembre; qué rubros abarca
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La edición 2026 del Cyber Monday contará con más de 900 empresas que ofrecerán novedades en ofertas a través del sitio oficial de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, durante tres días al inicio del mes.
Cuáles son las novedades en ofertas del Cyber Monday 2026
Como sucede en cada una de su ediciones, este año el evento de ventas online tiene novedades en ofertas que se conocerán una vez iniciado el período de promociones y descuentos.
Para contar con las llamadas ofertas bomba, es preciso consultar el sitio oficial a partir del día lunes 2 de noviembre en la franja horaria de 12 a 13 horas y de 21 a 22 horas.
En tanto, para conocer el denominado megaboom de ofertas explosivas, hay que corroborar los descuentos el día miércoles 4 de noviembre, de 22 a 23.59 horas.
A su vez, los descuentos y facilidades de pago estarán disponibles en las historias de Instagram de cada tienda, según informa el sitio oficial.
Cuándo es el Cyber Monday 2026
En esta ocasión el Cyber Monday se llevará a cabo los días 2, 3 y 4 de noviembre, y durante este periodo, las firmas participantes dispondrán de un amplio stock de productos con precios diferenciados y opciones de financiación para los usuarios.
La relevancia del evento radica en su capacidad para agrupar diversos sectores de la economía. El listado de empresas que confirmaron su presencia este año abarca rubros variados, desde la electrónica hasta el turismo.
Quiénes participan del Cyber Monday 2026
Algunas de las marcan que están presente en el evento de noviembre:
Electrónica y Tecnología:
- Vea Cencosud
- Dvigi purificadores de agua
- Oportutek
- Shipin
- Naldo
- Coppel
- Jumbo Cencosud
- MacStation
- Tiendamia
- A LOISE
- Casadelaudio.com
- Frávega
- Megatone.net
- Mercado Libre
- Nuevas
- On City
- Drean
- Samsung
- Novogar
- Nespresso
- Pardo
- Cetrogar
- Perozzi e Hijo
- BGH
- Electro World
- Carrefour
- Gadnic
Salud y Belleza:
- Pigmento
- Farmacity
- Openfarma
- Parfumerie
- Farmaonline
- Juleriaque
Viajes:
- Deturista
- Pax Assistance
- Asegura tu viaje
- Aeropuertos Argentina
- GO! Assistance
- Assist Card
- Almundo
- Coris Asistencia al Viajero
- Universal Assistance
- AXA
- Colonia Express
Super, Bodegas y Gastronomía:
- La Barra
- Coca-Cola
- Bonvivir
Indumentaria y Calzado:
- Chelsea
- Exit
- Dexter
- Adidas
- Cataleia (asumo que te referías a esta marca con “C”)
- Stock Center
- Sporting
- Moov
Servicios y Varios:
- Movistar
- Personal
Deportes y Fitness:
- Overtech
- SevenSport
- Open Sports
Muebles, Hogar y Deco:
- BedTime
- La Espumería
- Sodimac
- Simmons
- Easy cencosud
- SommierCenter
- Arredo
- Belmo
- Gardenlife
Cómo surgió el Cyber Monday
El fenómeno del Cyber Monday posee una raíz histórica vinculada al Black Friday. El concepto de Viernes Negro surgió a mediados de la década del cincuenta en Filadelfia, cuando la policía local utilizó el término para describir el caos vial y peatonal que generaba la multitud de compradores después de la festividad de Acción de Gracias.
Los comerciantes adoptaron esta denominación y, tras un artículo de The New York Times en 1975, el evento ganó reconocimiento nacional en Estados Unidos. Con el tiempo, la expansión de los horarios comerciales y el auge definitivo de internet consolidaron estas fechas a nivel global.
El Cyber Monday nació como una estrategia complementaria para enfocar la demanda específica en el canal digital. Hoy, las transacciones online durante estos días baten récords de forma constante y posicionan a la iniciativa como un pilar fundamental del consumo moderno y la estrategia de ventas multicanal en todo el mundo.
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