Cuáles son las novedades en ofertas que propone este Cyber Monday 2026

La edición 2026 del Cyber Monday contará con más de 900 empresas que ofrecerán novedades en ofertas a través del sitio oficial de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, durante tres días al inicio del mes.

El Cyber Monday 2026 comienza en la primera semana de noviembre VinosySpirits

Cuáles son las novedades en ofertas del Cyber Monday 2026

Como sucede en cada una de su ediciones, este año el evento de ventas online tiene novedades en ofertas que se conocerán una vez iniciado el período de promociones y descuentos.

Para contar con las llamadas ofertas bomba, es preciso consultar el sitio oficial a partir del día lunes 2 de noviembre en la franja horaria de 12 a 13 horas y de 21 a 22 horas.

En tanto, para conocer el denominado megaboom de ofertas explosivas, hay que corroborar los descuentos el día miércoles 4 de noviembre, de 22 a 23.59 horas.

A su vez, los descuentos y facilidades de pago estarán disponibles en las historias de Instagram de cada tienda, según informa el sitio oficial.

Cuándo es el Cyber Monday 2026

En esta ocasión el Cyber Monday se llevará a cabo los días 2, 3 y 4 de noviembre, y durante este periodo, las firmas participantes dispondrán de un amplio stock de productos con precios diferenciados y opciones de financiación para los usuarios.

La relevancia del evento radica en su capacidad para agrupar diversos sectores de la economía. El listado de empresas que confirmaron su presencia este año abarca rubros variados, desde la electrónica hasta el turismo.

Quiénes participan del Cyber Monday 2026

Algunas de las marcan que están presente en el evento de noviembre:

Electrónica y Tecnología:

Vea Cencosud

Dvigi purificadores de agua

Oportutek

Shipin

Naldo

Coppel

Jumbo Cencosud

MacStation

Tiendamia

A LOISE

Casadelaudio.com

Frávega

Megatone.net

Mercado Libre

Nuevas

On City

Drean

Samsung

Novogar

Nespresso

Pardo

Cetrogar

Perozzi e Hijo

BGH

Electro World

Carrefour

Gadnic

Salud y Belleza:

Pigmento

Farmacity

Openfarma

Parfumerie

Farmaonline

Juleriaque

Viajes:

Deturista

Pax Assistance

Asegura tu viaje

Aeropuertos Argentina

GO! Assistance

Assist Card

Almundo

Coris Asistencia al Viajero

Universal Assistance

AXA

Colonia Express

Super, Bodegas y Gastronomía:

La Barra

Coca-Cola

Bonvivir

Indumentaria y Calzado:

Chelsea

Exit

Dexter

Adidas

Cataleia (asumo que te referías a esta marca con “C”)

Stock Center

Sporting

Moov

Servicios y Varios:

Movistar

Personal

Deportes y Fitness:

Overtech

SevenSport

Open Sports

Muebles, Hogar y Deco:

BedTime

La Espumería

Sodimac

Simmons

Easy cencosud

SommierCenter

Arredo

Belmo

Gardenlife

Vuelve el evento con descuentos para compras on line Shutterstock

Cómo surgió el Cyber Monday

El fenómeno del Cyber Monday posee una raíz histórica vinculada al Black Friday. El concepto de Viernes Negro surgió a mediados de la década del cincuenta en Filadelfia, cuando la policía local utilizó el término para describir el caos vial y peatonal que generaba la multitud de compradores después de la festividad de Acción de Gracias.

Los comerciantes adoptaron esta denominación y, tras un artículo de The New York Times en 1975, el evento ganó reconocimiento nacional en Estados Unidos. Con el tiempo, la expansión de los horarios comerciales y el auge definitivo de internet consolidaron estas fechas a nivel global.

El Cyber Monday nació como una estrategia complementaria para enfocar la demanda específica en el canal digital. Hoy, las transacciones online durante estos días baten récords de forma constante y posicionan a la iniciativa como un pilar fundamental del consumo moderno y la estrategia de ventas multicanal en todo el mundo.