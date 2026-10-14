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Cyber Monday 2026 en la Argentina: fechas y marcas que participan en esta edición

Estas son las empresas ofrecerán un amplio catálogo de productos para satisfacer las demandas de los consumidores

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Las ofertas del Cyber Monday 2026
Las ofertas del Cyber Monday 2026

El Cyber Monday 2026 se celebra los días 2, 3 y 4 de noviembre en la Argentina. Durante estos tres días, las principales marcas pondrán a disposición de los usuarios un nutrido stock, con un precio superador y una financiación flexible.

Cuáles son las marcas que estarán presentes

Distintas empresas, de varios rubros, son las que ofrecerán indumentaria, productos tecnológicos y otros tantas opciones para satisfacer la demanda de los usuarios durante los tres días que dura el Cyber Monday, según el sitio oficial.

Conocé qué ofertas hay en el Cyber Monday
Conocé qué ofertas hay en el Cyber MondayFreepik

Algunas de las marcan que dirán presente serán:

Electrónica y Tecnología:

  • Vea cencosud
  • Dvigi purificadores de agua
  • Oportutek
  • Shipin
  • Naldo
  • Coppel
  • Jumbo cencosud
  • MacStation
  • Tiendamia
  • A LOISE
  • Casadelaudio.com
  • Frávega
  • Megatone.net
  • Mercado Libre
  • Nuevas
  • On City
  • Drean
  • Samsung
  • Novogar
  • Nespresso
  • Pardo
  • Cetrogar
  • Perozzi e Hijo
  • BGH
  • Electro World
  • Carrefour
  • Gadnic

Salud y Belleza:

  • Pigmento
  • Farmacity
  • Openfarma
  • Parfumerie
  • Farmaonline
  • Juleriaque

Viajes:

  • Deturista
  • Pax Assistance
  • Asegura tu viaje
  • Aeropuertos Argentina
  • GO! Assistance
  • Assist Card
  • Almundo
  • Coris Asistencia al Viajero
  • Universal Assistance
  • AXA
  • Colonia Express

Super, Bodegas y Gastronomía:

  • La Barra
  • Coca-Cola
  • Bonvivir

Indumentaria y Calzado:

  • Chelsea
  • Exit
  • Dexter
  • Adidas
  • Cataleia (asumo que te referías a esta marca con “C”)
  • Stock Center
  • Sporting
  • Moov

Servicios y Varios:

  • Movistar
  • Personal

Deportes y Fitness:

  • Overtech
  • SevenSport
  • Open Sports

Muebles, Hogar y Deco:

  • BedTime
  • La Espumería
  • Sodimac
  • Simmons
  • Easy cencosud
  • SommierCenter
  • Arredo
  • Belmo
  • Gardenlife

Cómo surgieron el “Black Friday” y “Cyber Monday”

La historia del término “Viernes Negro” tiene un origen particular. Su uso moderno se ubica a mediados de la década del cincuenta. En esa época, la policía de la ciudad de Filadelfia comenzó a utilizar la expresión para describir el caos que generaba la multitud de compradores el día posterior a la celebración de Acción de Gracias.

Los comerciantes locales pronto adoptaron el concepto para sus estrategias de venta. La expresión ganó notoriedad a nivel nacional en Estados Unidos en 1975, después de un artículo del periódico The New York Times que describía el intenso tráfico de esa jornada. Desde ese momento, el Black Friday experimentó un crecimiento exponencial hasta transformarse en un momento crucial para los consumidores en todo el mundo.

La expresión “Viernes Negro” fue utilizada por primera vez por la policía de Filadelfia en la década del cincuenta
La expresión “Viernes Negro” fue utilizada por primera vez por la policía de Filadelfia en la década del cincuentaJulia Nikhinson - AP

La consolidación del evento se produjo por dos factores principales. Primero, la expansión de los horarios comerciales por parte de grandes cadenas como Walmart en Estados Unidos. Segundo, y de manera fundamental, el auge de internet potenció su alcance global. Este crecimiento derivó en la creación de una jornada adicional, el Cyber Monday, para enfocar las ventas en el canal digital. Actualmente, las transacciones online durante estas fechas baten récords cada año y posicionan a este período como un motor indiscutido de la economía global.

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