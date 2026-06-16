Cuándo cobro la AUH en junio 2026 si mi DNI termina en 5
El calendario de pagos de la Anses para el sexto mes del año incluye la fecha de cobro de los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo con documento finalizado en 5
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Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) cuyo DNI finaliza en 5 perciben sus haberes el martes 16 de junio. Así lo indica el calendario de pagos para el sexto mes del año que difundió la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), que incluye las fechas de cobro de todas las prestaciones sociales que distribuye el organismo previsional.
En junio, las prestaciones sociales tienen un reajuste del 2,58%, en concordancia con la inflación registrada en abril, que fue del 2,6%. Cabe aclarar que, para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales y eso arroja el valor exacto actualizado.
Cuándo cobro la AUH en junio 2026
El calendario de pagos para la Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo en junio es el siguiente, según la terminación del DNI:
|Terminación de DNI
|Fecha de pago
0
8 de junio
1
9 de junio
2
10 de junio
3
11 de junio
4
12 de junio
5
16 de junio
6
17 de junio
7
18 de junio
8
19 de junio
9
22 de junio
De cuánto es la AUH en junio 2026
Los titulares percibirán los siguientes importes en junio, con la actualización del 2,58%:
|Tipo de Asignación
|Monto
Asignación Universal por Hijo
$115.944,04
Asignación Universal por Hijo con Discapacidad
$377.530,06
Asignación por Embarazo
$115.944,04
El 20% restante queda retenido hasta que se presente la Libreta AUH, con el fin de acreditar la asistencia escolar y sanitaria de los menores.
A quiénes les corresponde el cobro de la AUH de junio
Esta asignación está dirigida a los siguientes grupos poblacionales:
- Desocupado
- Trabajador no registrado o sin aportes
- Trabajador de casas particulares
- Monotributista social
La AUH está destinada a madres, padres o tutores que convivan con menores de 18 años y cumplan determinados requisitos. Actualmente, la prestación llega a cerca de 2,5 millones de familias y beneficia aproximadamente a 4,3 millones de menores.
Pasos para presentar la Libreta AUH
- Ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
- En la sección “Hijos”, dirigirse a “Libreta AUH” para consultar la información sobre los menores a cargo por la que se recibe la asignación.
- Si falta completar alguna sección (educación, salud o vacunación), seleccionar la opción “Generar Libreta” para descargarla o enviarla por correo electrónico.
- Imprimir el formulario en una sola hoja y con buena calidad de impresión y llevarlo a completar al centro de salud o a la escuela, según corresponda. Es importante revisar que se complete con letra clara y sin tachaduras, y que contenga las firmas y los sellos requeridos.
- Sacar una foto al formulario completo. Se recomienda tomarla sobre una superficie plana y bien iluminada, y que se vean las cuatro esquinas marcadas en negro. La imagen debe tener un peso menor a 3 MB y estar en formato JPG.
- Luego, reingresar a Mi Anses y seleccionar la opción “Hijos”. Dirigirse a “Libreta AUH” y hacer click en “Subir Libreta AUH”. Seguir las instrucciones para completar el trámite.
- El proceso de carga finaliza cuando el titular recibe un correo electrónico que confirma que la presentación se efectuó correctamente.
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