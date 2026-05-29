LA NACION

Cuándo cobro Anses: el calendario completo de junio 2026

Ya se puede consultar el cronograma de pagos de todas las prestaciones sociales del sexto mes del año

  • icono tiempo de lectura4 minutos de lectura'
LA NACION
El calendario completo de junio 2026 para todas las prestaciones de Anses
El calendario completo de junio 2026 para todas las prestaciones de Anses

La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) dio a conocer todas las fechas de pago correspondientes a las distintas prestaciones sociales que se entregan en junio de 2026, de acuerdo a la terminación del DNI de los beneficiarios.

Las prestaciones de Anses se actualizan en un 2,58%
Las prestaciones de Anses se actualizan en un 2,58%ANSES

En junio, las prestaciones sociales tienen un reajuste del 2,58%, en concordancia con la inflación registrada en abril, que fue del 2,6%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

A lo largo de todo el mes, el organismo previsional distribuye las jubilaciones y pensiones mínimas y las que superan ese monto: la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE), las Pensiones No Contributivas (PNC), las Asignaciones Familiares de PNC, las Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción) y el Seguro por Desempleo, entre otras.

El calendario completo de la Anses de junio 2026

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0: 8 de junio
  • DNI terminados en 1: 9 de junio
  • DNI terminados en 2: 10 de junio
  • DNI terminados en 3: 11 de junio
  • DNI terminados en 4: 12 de junio
  • DNI terminados en 5: 16 de junio
  • DNI terminados en 6: 17 de junio
  • DNI terminados en 7: 18 de junio
  • DNI terminados en 8: 19 de junio
  • DNI terminados en 9: 22 de junio

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio
  • DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio
  • DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio
  • DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 0: 8 de junio
  • DNI terminados en 1: 9 de junio
  • DNI terminados en 2: 10 de junio
  • DNI terminados en 3: 11 de junio
  • DNI terminados en 4: 12 de junio
  • DNI terminados en 5: 16 de junio
  • DNI terminados en 6: 17 de junio
  • DNI terminados en 7: 18 de junio
  • DNI terminados en 8: 19 de junio
  • DNI terminados en 9: 22 de junio

Asignación por Embarazo

  • DNI terminados en 0: 10 de junio
  • DNI terminados en 1: 11 de junio
  • DNI terminados en 2: 12 de junio
  • DNI terminados en 3: 16 de junio
  • DNI terminados en 4: 17 de junio
  • DNI terminados en 5: 18 de junio
  • DNI terminados en 6: 19 de junio
  • DNI terminados en 7: 22 de junio
  • DNI terminados en 8: 23 de junio
  • DNI terminados en 9: 24 de junio
Las fechas exactas de pago de todas las prestaciones del mes de junio
Las fechas exactas de pago de todas las prestaciones del mes de junioANSES

Asignación por Prenatal

  • DNI terminados en 0 y 1: 10 de junio
  • DNI terminados en 2 y 3: 11 de junio
  • DNI terminados en 4 y 5: 12 de junio
  • DNI terminados en 6 y 7: 16 de junio
  • DNI terminados en 8 y 9: 17 de junio

Asignación por Maternidad

  • Todas las terminaciones de documento: 10 de junio al 8 de julio

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

  • Todas las terminaciones de documento: 9 de junio al 8 de julio

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: 8 de junio
  • DNI terminados en 2 y 3: 9 de junio
  • DNI terminados en 4 y 5: 10 de junio
  • DNI terminados en 6 y 7: 11 de junio
  • DNI terminados en 8 y 9: 12 de junio

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de documento: 8 de junio al 8 de julio

Prestación por Desempleo

  • DNI terminados en 0 y 1: 19 de junio
  • DNI terminados en 2 y 3: 22 de junio
  • DNI terminados en 4 y 5: 23 de junio
  • DNI terminados en 6 y 7: 24 de junio
  • DNI terminados en 8 y 9: 25 de junio
LA NACION
Más leídas de Economía
  1. Granja Tres Arroyos cerró una histórica planta avícola por conflictos gremiales
    1

    Granja Tres Arroyos cerró una histórica planta avícola por conflictos gremiales

  2. El Gobierno confirmó el bono previsional de junio y fijó los nuevos haberes para jubilados y pensionados
    2

    El Gobierno confirmó el bono previsional de junio y fijó un aumento para jubilados y pensionados

  3. Un experto habló de los nuevos biocombustibles que no vienen de los cultivos agrícolas y fue contundente
    3

    Un experto habló de los nuevos biocombustibles que no vienen de los cultivos agrícolas y fue contundente

  4. Kicillof intima a Mercado Libre con multas millonarias por prácticas abusivas a los usuarios
    4

    Kicillof intima a Mercado Libre con multas millonarias por prácticas abusivas a los usuarios