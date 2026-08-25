Cuando el préstamo te busca a vos: cinco reglas que tenés que aprender antes de meter la pata

Durante décadas, conseguir un crédito en la Argentina fue una carrera de obstáculos que arrancaba con recibos de sueldo, seguía con antigüedad laboral, un garante propietario, una entrevista con el oficial de cuentas y terminaba, muchas veces, en un rechazo. La mayor parte de los solicitantes quedaban afuera, y esa exclusión funcionaba, sin que nadie lo hubiera diseñado así, como un filtro involuntario: el que no calificaba tampoco se endeudaba.

Hoy la escena se dio vuelta por completo, y la misma persona que antes recibía el NO bancario lo que recibe es una notificación en su celular que le avisa que tiene medio millón de pesos preaprobados esperándolo, sin papeles, sin garante y sin que nadie le pregunte para qué los quiere. Ese vuelco tiene una contracara que ya se ve en los números. Un relevamiento de PHARO Consultora publicado en marzo de este año sobre 349 financieras y plataformas de crédito online encontró que el Costo Financiero Total promedio de ese universo asciende a 1.427% anual, contra un 67% de TNA promedio en los préstamos personales de los bancos según el propio Banco Central, con casos extremos que superan el 29.000%, mientras la morosidad de las billeteras virtuales y las fintech se ubicaba en torno al 33% de la cartera en mayo, según datos del Banco Central. A tal punto llegó ese deterioro que desde el 31 de agosto entra en vigencia el Cobro con Transferencia (CCT), un mecanismo que habilita a las plataformas a debitar la cuota directamente de tu cuenta bancaria, aunque esa cuenta esté en otro banco. Lo que muestran esos números es un mercado que se expandió mucho más rápido de lo que se expandió la educación financiera de quienes lo usan, y el resultado está a la vista en la mora. El crédito dejó de ser algo que se sale a buscar y se convirtió en una mala decisión disfrazada de oportunidad que te encuentra a vos en el momento en que más ganas tenés de decir que sí; y contra esa combinación no alcanza con la buena intención de no endeudarse de más: hace falta aprender una serie de criterios simples pero firmes, decididos de antemano y por escrito. A continuación repasaremos juntos cinco reglas que conviene tener presentes antes de aceptar ese préstamo que te viene persiguiendo hace meses. ¡Manos a la obra!

1. Cuanto más fácil sea acceder al préstamo, más intereses vas a pagar

Antes de comenzar es útil tener en cuenta que la velocidad de aprobación de la que hablamos se paga, y se paga siempre en el mismo lugar: la tasa. Cuando una plataforma te presta en noventa segundos contra un DNI y una selfie, está renunciando a todo el trabajo de análisis que un banco hace antes de desembolsar (verificar ingresos, antigüedad, historial de pago, capacidad real de repago), y eso que no analizó lo compensa por la única variable que le queda disponible, que es la tasa. Presta a mucha gente sabiendo de antemano que una porción importante no le va a devolver, y esa pérdida se la cobra, con intereses, a los que sí pagan.

La diferencia de magnitud entre un canal y otro es enorme. Ualá publica en su propio sitio que sus créditos operan con una Tasa Nominal Anual de entre 62% y 149% según el perfil crediticio, y esa TNA máxima se traduce en una Tasa Efectiva Anual de 307%, siendo el Costo Financiero Total (CFT) de 436%. Conviene subrayar que Ualá opera hoy como banco autorizado por el Banco Central, con lo cual estamos frente al extremo prolijo del mercado. El promedio de 1.427% que midió PHARO en el universo más amplio de entidades no bancarias da la dimensión de lo que se paga por saltear la ventanilla. Lamentablemente, la comodidad de no tener que explicarle nada a nadie tiene un arancel, y ese arancel viene expresado en puntos porcentuales.

2. Si no sabés qué es el CFT, no pidas un peso prestado

Casi todas las apps muestran en primer plano el valor de la cuota, y esa es justamente la cifra menos informativa de todas, porque una cuota chica en un plazo largo puede terminar costando bastante más que una cuota grande en un plazo corto. El indicador que sí sirve es el CFT, que además del interés puro incorpora los seguros, las comisiones administrativas, los gastos de otorgamiento y los impuestos asociados, y es el único número que permite comparar dos ofertas distintas sin equivocarse. El Banco Central obliga a exhibirlo y recomienda expresamente priorizarlo por encima de la TNA.

Pedir prestado sin saber qué es el CFT equivale a firmar un contrato sin saber cuánto vas a tener que devolver, y esa ignorancia no es gratuita: es el margen del que vive buena parte de la industria financiera. Antes de aceptar cualquier oferta hay dos números que conviene anotar en un papel, el CFT anual y qué porcentaje de tu ingreso mensual se lleva la cuota. Si la aplicación no te muestra el primer dato con claridad, ya tenés información suficiente sobre el tipo de acreedor con el que estás por asociarte, mientras que el segundo (qué porcentaje de tu ingreso representa la cuota) es algo que debés sí o sí calcular vos mismo sumándole además cuotas de otros préstamos ya tomados (si corresponde).

3. No te comas el sapo de que la inflación te va a licuar la deuda

Durante muchos años este razonamiento tuvo cierto asidero, porque con precios corriendo a dos dígitos mensuales la cuota número doce llegaba convertida en una fracción real de la primera, y el deudor terminaba devolviendo pesos que valían mucho menos que los que había recibido. Pero hoy en día y hasta nuevo aviso, ese mecanismo se agotó.

La inflación de julio fue de 2,1% según el INDEC, el acumulado de los primeros siete meses del año llegó al 19,3% y la mediana de la última encuesta de Bloomberg entre bancos y consultoras proyecta un cierre de 2026 en torno al 31,8%, es decir un régimen muy distinto del que alimentaba la fantasía. Conviene además desarmar el supuesto de fondo. El que fija la tasa de un préstamo proyecta el aumento de precios esperado, le suma su margen de ganancia y la mora estimada de la cartera, y recién entonces presta capital. Pero ojo: ahora que el índice cede, las tasas de financiación no bajaron al mismo ritmo, con lo cual la tasa real que paga el deudor terminó siendo más alta que hace dos años, aun cuando el número nominal se parezca.

4. Borrar la app no borra la deuda

La lógica del mito es entendible: si todo el vínculo con el acreedor pasa por una aplicación, desinstalarla parecería cortar la relación, pero la realidad es otra. Cuando aceptaste el préstamo firmaste un contrato digital con la misma validez legal que uno en papel, y la app era apenas la interfaz de ese contrato, nunca el contrato en sí mismo. Desinstalarla elimina tu acceso al software y no toca la obligación, que sigue viva, generando intereses moratorios y punitorios.

Las consecuencias arrancan al día siguiente del primer atraso. Las billeteras están reguladas por el Banco Central y deben reportar cada préstamo a la Central de Deudores del sistema financiero, de modo que un atraso te cierra la puerta de cualquier crédito formal posterior, y los llamados de cobranza llegan por teléfono, mail y WhatsApp sin que importe si la aplicación sigue instalada. A eso se agrega ahora el CCT, que desde el 31 de agosto podría permitirle a la plataforma descontar la cuota de tu cuenta bancaria previa autorización digital, con hasta tres intentos mensuales. Si la deuda ya se complicó, el camino que funciona es el opuesto al de la desaparición: llamar a la plataforma antes de entrar en mora, porque las instancias de refinanciación y extensión de plazo existen, no figuran en ningún banner y solo se activan si el deudor las pide.

5. Nunca le pidas a la app para pagarle al banco

De todos los errores posibles, este es el que más rápido convierte un problema manejable en uno estructural. Pedirle a Juan para pagarle a Pedro no cancela nada: reemplaza un acreedor por otro, casi siempre a un costo mayor, y le suma al capital original todos los intereses acumulados hasta ese momento, con lo cual la bola de nieve arranca de nuevo desde un punto más alto, a cambio de un alivio que dura treinta días.

Existe una única variante razonable de esta operación y conviene precisarla: refinanciar tiene sentido cuando se reemplaza una deuda cara por otra genuinamente más barata, comparando CFT contra CFT y no cuota contra cuota, y siempre que la línea de crédito que queda liberada no se vuelva a usar. Si esas dos condiciones no se cumplen simultáneamente, no estás reestructurando nada: estás postergando el problema y pagando un recargo por hacerlo.

Conclusión

Hay algo más profundo detrás de estas cinco reglas, y tiene que ver con una asimetría que la industria construyó deliberadamente. La decisión de endeudarse se toma hoy con el pulgar, mientras uno espera el colectivo, y sus consecuencias duran dieciocho, veinticuatro o treinta y seis meses. Todas las fricciones que el sistema bancario tradicional imponía (el turno, los papeles, la espera, la conversación incómoda con un empleado) eran ineficientes y excluyentes, pero cumplían de manera lateral una función que hoy quedó vacante: le daban al futuro deudor el tiempo de preguntarse si realmente necesitaba esa plata.

De ahí se desprende la única regla que no aparece en la lista y que en la práctica funciona mejor que las otras cinco juntas: reponer esa fricción por cuenta propia, dejando pasar cuarenta y ocho horas entre la oferta preaprobada y la aceptación. En ese lapso conviene contestar dos preguntas concretas, para qué es exactamente esa plata y qué pasa si dentro de seis meses el ingreso sigue siendo el mismo de hoy. Un crédito tomado para una herramienta de trabajo, un gasto de salud o para evitar un costo mayor puede ser una decisión inteligente incluso a tasas altas. El mismo crédito tomado porque apareció disponible en la pantalla rara vez lo es, y la diferencia entre un caso y el otro no la resuelve la app, que gana en los dos.

La seguimos la semana que viene con más material de finanzas personales e inversiones.